"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 93

新评论

Dmitry Fedoseev 2019.06.06 11:20 #921

Alexander_K:不，迪米特里（注意--恭敬地），这都是关于领袖的。毕竟，该支部的参与者并不弱，对外汇很痴迷。他们中的一些人我在LoC的合作中很熟悉--但即使在那里，他们也表现出同样的情况--完全拒绝别人的权威，推崇自己的想法，而且无法倾听对方的意见。完全没有能力在团队中工作（给人的印象是他们一辈子都没有工作过），结果是令人遗憾的。

说实话，我不知道该怎么做，要在这个论坛上至少要听你的意见？可能是一个版主 :))

所有的工作都是孤立的，而且将永远如此，在这个问题上我已经平静下来了。

只是，这个分支就像一个指标。毕竟，其中有真正强大的参与者，而每个人都是一样的....我已经很久没有在这里看到这种人了--痴迷于外汇的人。主要是迷恋自大狂，这就是你写的东西。

你所梦想的是很久以前，在旧的第四论坛上。没有领导者，有的只是尊重他人意见的人。但这与意见无关。重要的是建立融洽的关系，为此，你必须不吝啬，在一定程度上分享你的知识，让别人明白你用什么和什么词。诸如此类，不一而足。你有可能会误解，你会在分享知识的呼吁中看到某种愤慨，它需要很长的时间来解释......没有意义。...而且没有任何意义，没有意义。

另一方面，坐着，当时坐着，也没怎么坐着，现在从某处出现的独行侠真的与结果。今天，我刚刚加了一个人为好友--这个专家已经工作了30多个星期，有了收益。

[删除] 2019.06.06 11:36 #922

我们谈论的是什么秘密知识和什么样的教学？))你们这些人简直是疯了。

第四届论坛的情况是一个信息组件的幼儿园。他们只是集合了一小撮远离交易的人，在赌博的启发下，出于缺钱的考虑，决定不惜一切代价打败外汇，谁通过数学，谁通过物理甚至精神手段。我们可以把它称为俄罗斯外汇交易的石器时代。

在不知道任何关于 "交易员 "的统计数据或基础设施的具体情况的情况下。

这与ML库的情况相同。没有人了解它的用途，也没有人了解之后如何使用它（从 "coryphaei "的经验来看）。

[删除] 2019.06.06 11:45 #923

就我所能读到的档案而言，当时在雷舍托夫观察到了ML思想的唯一雏形。而这些都是最基本的。

遥远的过去似乎总是美丽的，因为感知到了

Реter Konow 2019.06.06 11:53 #924

这条线很好。还没有读完。非常有趣。

Грааль 2019.06.06 12:03 #925

Dmitry Fedoseev:为什么它是徒劳的？你也可以说，由于算术仪的尺寸和重量，算术是徒劳的。

如果你做了这样一个库，你可以在5秒钟内把它插入任何项目，不需要思考。

问题是，没有人愿意把这个库想清楚，甚至没有人想象它是可能的。每个人基本上都在试图以难以置信的复杂性为代价解决一个特定的问题。不，问题不在于 "算力计的重力"，而在于另一件事，即对机器学习的核心内容的理解。实际上，对于有优化的指标和原始的MO是一样的，例如，在专业的量子交易者中，没有人在寻找一个 "理想的指标"，我们有足够的著名的动量、分散、SMA/EMA（仔细阅读Dacorogna的高频金融介绍），我们不需要任何 "Juric "和Kodobase的10000个废话，我们甚至不需要看，因为我们有UNDERSTANDING。MO也是如此，任何 "懂行 "的人都知道，只有很少的算法是足够的，一个专业的程序员可以在一个月内自己写出这些算法。而其余的则是 "出售 "给那些从事猜测的人，不明白为了什么，甚至 "来自另一个领域"，为了图片/视频/NLP。

对于专业人士来说，我不需要 "这样的库"，对于初学者来说，这是很困难的，即使在python中，MO-library对于初学者来说也是太多了，而在几乎是C++的mql5中，这实在是太难了。

[删除] 2019.06.06 12:10 #926

Грааль:不，问题不在于 "算力计的引力"，而在于另一件事，即对机器学习的本质的理解。事实上，对于具有优化功能的指标也是如此，顺便说一下，作为一种原始的MO，例如在专业量子的环境中，没有人在寻找 "理想的指标"，有足够的众所周知的动量（回报）、分散、SMA/EMA（仔细阅读Dacorogna的《高频金融入门》），没有必要在任何 "Juric "和Kodobase的10000条废话，人们甚至不需要看，因为有UNDERSTANDING。MO也是如此，任何 "懂行 "的人都知道，只有很少的算法是足够的，一个专业的程序员可以在一个月内自己写出这些算法。而其余的则是 "出售 "给那些从事猜测的人，不明白为了什么，甚至 "来自另一个领域"，为了图片/视频/NLP。对于专业人士来说，我不需要 "这样的库"，而对于初学者来说，这是很困难的，即使在python中，MO-library对于初学者来说也是太多了，而在几乎是C++的mql5中，这实在是太难了。多么好的一个词啊，Mikhalych。

即使是发明这个课题的安德烈也承认，他有一个简单的神经网络 和遗传学。这就是全部。而其他的 "秘密 "成分在于另一个理解领域

Dmitry Fedoseev 2019.06.06 12:47 #927

Maxim Dmitrievsky:我们谈论的是什么秘密知识和什么样的教学？))你们这些人简直是疯了。

第四届论坛的情况是一个信息组件的幼儿园。他们只是集合了一小撮远离交易的人，在赌博的启发下，出于缺钱的考虑，决定不惜一切代价打败外汇，谁通过数学，谁通过物理甚至精神手段。我们可以把它称为俄罗斯外汇交易的石器时代。

在不了解 "交易员 "的统计数据或基础设施的具体情况的情况下，一无所知。

这与ML库的情况相同。没有人了解它的用途，如何使用它（从 "coryphaei "的经验来看）。

这就是了!

如果雷舍托夫是你的偶像，那就没什么好谈的了。有价值3戈比的智慧，有价值3卢布的自负，还有3吨不间断的歇斯底里。

尽管他们缺乏知识，但人们能够聚集在一起，做富有成效的工作，与现在这里发生的情况不同。

***

是的，而且真的很有趣，我们谈论的是什么秘密知识和什么教学？绝对是精神分裂，绝对是!

***

我也不记得你了，马克西姆，在第四论坛。你一定是在第五届论坛出现时一起出现在上面的。所以你根本不知道它是怎么出现的。

[删除] 2019.06.06 12:53 #928

Dmitry Fedoseev:这就是了!

如果雷舍托夫是你的偶像，那就没什么好谈的了。有三分钱的智慧，三卢布的自负和三吨不间断的发脾气。

尽管缺乏知识，但人们还是能够聚集在一起，进行富有成效的工作，与现在这里的情况不同。偶像与此有什么关系。他只是在呼吁人们理解和理智。外面有很多情报，因为自己单独写ML程序，三分钱都做不到。

现在呢......有了alglib。有一个神经网络和森林和回归。你还需要什么吗？我同意，神经网络有点想多了。但森林是好的。这有待商榷，但没有人愿意这样做。这就是为什么甚至没有人知道如何使用它。

[删除] 2019.06.06 12:55 #929

Dmitry Fedoseev:***

我确实想知道，我们谈论的是什么秘密知识和教导？绝对是精神分裂，绝对是!

***

我不记得你了，马克西姆，来自第四论坛。你一定是在第五届论坛出现时一起出现在上面的。所以你根本不知道它是怎么出现的。我的意思是你写的 "分享你的知识"，什么知识？"国防部有很多书和文章。还能有什么其他的知识呢？

我甚至不在那里，我只是在看旧的帖子，有各种各样的私人，科学家哲学家和其他的人。

TheXpert 2019.06.06 12:55 #930

你们两个读起来非常有趣，继续吧））。
不，迪米特里（注意--恭敬地），这都是关于领袖的。毕竟，该支部的参与者并不弱，对外汇很痴迷。他们中的一些人我在LoC的合作中很熟悉--但即使在那里，他们也表现出同样的情况--完全拒绝别人的权威，推崇自己的想法，而且无法倾听对方的意见。完全没有能力在团队中工作（给人的印象是他们一辈子都没有工作过），结果是令人遗憾的。
说实话，我不知道该怎么做，要在这个论坛上至少要听你的意见？可能是一个版主 :))
所有的工作都是孤立的，而且将永远如此，在这个问题上我已经平静下来了。
只是，这个分支就像一个指标。毕竟，其中有真正强大的参与者，而每个人都是一样的....
我已经很久没有在这里看到这种人了--痴迷于外汇的人。主要是迷恋自大狂，这就是你写的东西。
你所梦想的是很久以前，在旧的第四论坛上。没有领导者，有的只是尊重他人意见的人。但这与意见无关。重要的是建立融洽的关系，为此，你必须不吝啬，在一定程度上分享你的知识，让别人明白你用什么和什么词。诸如此类，不一而足。你有可能会误解，你会在分享知识的呼吁中看到某种愤慨，它需要很长的时间来解释......没有意义。...而且没有任何意义，没有意义。
另一方面，坐着，当时坐着，也没怎么坐着，现在从某处出现的独行侠真的与结果。今天，我刚刚加了一个人为好友--这个专家已经工作了30多个星期，有了收益。
我们谈论的是什么秘密知识和什么样的教学？))你们这些人简直是疯了。
第四届论坛的情况是一个信息组件的幼儿园。他们只是集合了一小撮远离交易的人，在赌博的启发下，出于缺钱的考虑，决定不惜一切代价打败外汇，谁通过数学，谁通过物理甚至精神手段。我们可以把它称为俄罗斯外汇交易的石器时代。
在不知道任何关于 "交易员 "的统计数据或基础设施的具体情况的情况下。
这与ML库的情况相同。没有人了解它的用途，也没有人了解之后如何使用它（从 "coryphaei "的经验来看）。
就我所能读到的档案而言，当时在雷舍托夫观察到了ML思想的唯一雏形。而这些都是最基本的。
遥远的过去似乎总是美丽的，因为感知到了
为什么它是徒劳的？你也可以说，由于算术仪的尺寸和重量，算术是徒劳的。
如果你做了这样一个库，你可以在5秒钟内把它插入任何项目，不需要思考。 问题是，没有人愿意把这个库想清楚，甚至没有人想象它是可能的。每个人基本上都在试图以难以置信的复杂性为代价解决一个特定的问题。
不，问题不在于 "算力计的重力"，而在于另一件事，即对机器学习的核心内容的理解。实际上，对于有优化的指标和原始的MO是一样的，例如，在专业的量子交易者中，没有人在寻找一个 "理想的指标"，我们有足够的著名的动量、分散、SMA/EMA（仔细阅读Dacorogna的高频金融介绍），我们不需要任何 "Juric "和Kodobase的10000个废话，我们甚至不需要看，因为我们有UNDERSTANDING。MO也是如此，任何 "懂行 "的人都知道，只有很少的算法是足够的，一个专业的程序员可以在一个月内自己写出这些算法。而其余的则是 "出售 "给那些从事猜测的人，不明白为了什么，甚至 "来自另一个领域"，为了图片/视频/NLP。
对于专业人士来说，我不需要 "这样的库"，对于初学者来说，这是很困难的，即使在python中，MO-library对于初学者来说也是太多了，而在几乎是C++的mql5中，这实在是太难了。
多么好的一个词啊，Mikhalych。
即使是发明这个课题的安德烈也承认，他有一个简单的神经网络 和遗传学。这就是全部。而其他的 "秘密 "成分在于另一个理解领域
这就是了!
如果雷舍托夫是你的偶像，那就没什么好谈的了。有价值3戈比的智慧，有价值3卢布的自负，还有3吨不间断的歇斯底里。
尽管他们缺乏知识，但人们能够聚集在一起，做富有成效的工作，与现在这里发生的情况不同。
是的，而且真的很有趣，我们谈论的是什么秘密知识和什么教学？绝对是精神分裂，绝对是!
我也不记得你了，马克西姆，在第四论坛。你一定是在第五届论坛出现时一起出现在上面的。所以你根本不知道它是怎么出现的。
尽管缺乏知识，但人们还是能够聚集在一起，进行富有成效的工作，与现在这里的情况不同。
偶像与此有什么关系。他只是在呼吁人们理解和理智。外面有很多情报，因为自己单独写ML程序，三分钱都做不到。
现在呢......有了alglib。有一个神经网络和森林和回归。你还需要什么吗？我同意，神经网络有点想多了。但森林是好的。这有待商榷，但没有人愿意这样做。这就是为什么甚至没有人知道如何使用它。
我确实想知道，我们谈论的是什么秘密知识和教导？绝对是精神分裂，绝对是!
我不记得你了，马克西姆，来自第四论坛。你一定是在第五届论坛出现时一起出现在上面的。所以你根本不知道它是怎么出现的。
我的意思是你写的 "分享你的知识"，什么知识？"国防部有很多书和文章。还能有什么其他的知识呢？
我甚至不在那里，我只是在看旧的帖子，有各种各样的私人，科学家哲学家和其他的人。