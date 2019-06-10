"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 99 1...9293949596979899100 新评论 [删除] 2019.06.07 12:20 #981 Alexander_K:熵本身在滑动的时间窗口中是如何表现的？ 显然，如果我们用1小时的倍数（60、120、180......分钟）的滑动时间窗进行研究，我们应该找到那些平均熵最小的地方。 这些是可以使用的样本--我相信NS会在那里找到规律性的东西。我以后再看，但我对这幅画不满意。例如，对于一个普通人来说，靠欧元挣钱是不现实的。 顺便说一句，在座的 "聪明人 "没有一个能证明相反的情况:)这就是第四论坛的所有遗迹...ugh.而NS Libs要写。 Alexander_K 2019.06.07 12:54 #982 Maxim Dmitrievsky:我以后再看，但我对图片不满意。例如，对于一个简单的门外汉来说，在欧洲货币上挣钱，原则上是不现实的。 而且，顺便说一句，在场的 "聪明人 "没有一个能证明相反的情况:)这就是第四论坛的所有遗迹...ugh.而NS libs却要写。再一次，我亲身了解了这个主题的一些参与者，以及他们绝对无法作为一个团队工作，这个主题原本就注定是一个无耻的失败。 [删除] 2019.06.07 14:03 #983 Alexander_K: 再一次，我对这个话题的一些参与者以及他们完全不能作为一个团队工作的情况有了初步了解，这个话题从一开始就注定要失败。 顺便说一句，有虱子真的更有趣。但那里已经有了传播。 Maxim Romanov 2019.06.07 15:50 #984 Maxim Dmitrievsky:我以后再看，但我对图片不满意。例如，对于一个简单的门外汉来说，在欧元上挣钱，原则上是不现实的。 而且，顺便说一句，在场的 "聪明人 "没有一个能证明相反的情况:)这就是第四论坛的所有遗迹...ugh.而NS Libs要写。 参与者的数量越多，结构就越复杂，工具就越像一个SB。但它仍然不是一个SB，它是一个有记忆的过程。一个非网络是不可能工作的，至少在一些静态数据上训练它，并从时间上输入价格值。 Maxim Romanov 2019.06.07 15:53 #985 Maxim Dmitrievsky: 顺便说一句，有虱子真的更有趣。但那里已经有了一个分布。 在ticks上是这样的，原因很简单：由于佣金的大小，这种模式不允许挣钱。凡是佣金规模允许获利的地方，都不会有稳定的模式，参与者越多，模式分解的速度就越快，而欧洲美元在所有市场中拥有最多的参与者。 [删除] 2019.06.07 15:58 #986 Maxim Romanov: 参与者人数越多，结构就越复杂，文书就越像SB。但它仍然不是一个SB，它是一个有记忆的过程。你很难用一个非网络来赚钱，至少在一些静态数据上训练它，并从时间上输入价格值。 好吧，如果漂浮在湖中的......碎片被认为是 "记忆"，那么我想 如果你接受价格条款，那么就根本没有记忆了。那里没有周期，它们只是尾巴，离群索居--它们与记忆没有关系。否则在熵方面就会与SB有明显的差异，而这是没有观察到的。(只有比特币和其他一些工具有这个功能) Maxim Romanov 2019.06.07 16:09 #987 Maxim Dmitrievsky: 好吧，如果漂浮在湖中的......碎片被认为是 "记忆"，那么我想 如果你接受价格条款，那么就根本没有记忆了。没有周期，它们只是尾巴、离群值--它们与记忆没有关系。 如果你带着小丑，那就更有意义了!时间采样本身就引入了很大的随机成分。如果我们以随机的间隔对音乐进行离散，我们也无法理解任何东西。 [删除] 2019.06.07 16:10 #988 Maxim Romanov: 特别是如果你参加了cloze!时间采样本身就引入了很大的随机成分。如果我们以随机的间隔对音乐进行离散，我们也无法理解任何东西。这就是为什么亚历山大对一切都很正确 :) Maxim Romanov 2019.06.07 16:11 #989 Maxim Dmitrievsky: 好吧，如果漂浮在湖中的......碎片被认为是 "记忆"，那么我想 如果你接受价格条款，那么就根本没有记忆了。那里没有周期，它们只是尾巴，离群索居--它们与记忆没有关系。否则在熵方面就会与SB有明显的差异，而这是没有观察到的。(只有比特币和其他一些工具有这个功能) 比特币最终也会变得如此复杂，以至于它看起来是随机的。 [删除] 2019.06.07 16:12 #990 Maxim Romanov: 比特币最终也会变得更加复杂，以至于它看起来是随机的。是的，但这很有趣......你可以远离经典的工具，寻找不太有效的工具。 1...9293949596979899100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
熵本身在滑动的时间窗口中是如何表现的？
显然，如果我们用1小时的倍数（60、120、180......分钟）的滑动时间窗进行研究，我们应该找到那些平均熵最小的地方。
这些是可以使用的样本--我相信NS会在那里找到规律性的东西。
我以后再看，但我对这幅画不满意。
例如，对于一个普通人来说，靠欧元挣钱是不现实的。
顺便说一句，在座的 "聪明人 "没有一个能证明相反的情况:)这就是第四论坛的所有遗迹...ugh.而NS Libs要写。
我以后再看，但我对图片不满意。
例如，对于一个简单的门外汉来说，在欧洲货币上挣钱，原则上是不现实的。
而且，顺便说一句，在场的 "聪明人 "没有一个能证明相反的情况:)这就是第四论坛的所有遗迹...ugh.而NS libs却要写。
再一次，我亲身了解了这个主题的一些参与者，以及他们绝对无法作为一个团队工作，这个主题原本就注定是一个无耻的失败。
再一次，我对这个话题的一些参与者以及他们完全不能作为一个团队工作的情况有了初步了解，这个话题从一开始就注定要失败。
顺便说一句，有虱子真的更有趣。但那里已经有了传播。
我以后再看，但我对图片不满意。
例如，对于一个简单的门外汉来说，在欧元上挣钱，原则上是不现实的。
而且，顺便说一句，在场的 "聪明人 "没有一个能证明相反的情况:)这就是第四论坛的所有遗迹...ugh.而NS Libs要写。
顺便说一句，有虱子真的更有趣。但那里已经有了一个分布。
参与者人数越多，结构就越复杂，文书就越像SB。但它仍然不是一个SB，它是一个有记忆的过程。你很难用一个非网络来赚钱，至少在一些静态数据上训练它，并从时间上输入价格值。
好吧，如果漂浮在湖中的......碎片被认为是 "记忆"，那么我想
如果你接受价格条款，那么就根本没有记忆了。那里没有周期，它们只是尾巴，离群索居--它们与记忆没有关系。否则在熵方面就会与SB有明显的差异，而这是没有观察到的。(只有比特币和其他一些工具有这个功能)
好吧，如果漂浮在湖中的......碎片被认为是 "记忆"，那么我想
如果你接受价格条款，那么就根本没有记忆了。没有周期，它们只是尾巴、离群值--它们与记忆没有关系。
特别是如果你参加了cloze!时间采样本身就引入了很大的随机成分。如果我们以随机的间隔对音乐进行离散，我们也无法理解任何东西。
这就是为什么亚历山大对一切都很正确 :)
好吧，如果漂浮在湖中的......碎片被认为是 "记忆"，那么我想
如果你接受价格条款，那么就根本没有记忆了。那里没有周期，它们只是尾巴，离群索居--它们与记忆没有关系。否则在熵方面就会与SB有明显的差异，而这是没有观察到的。(只有比特币和其他一些工具有这个功能)
比特币最终也会变得更加复杂，以至于它看起来是随机的。
是的，但这很有趣......你可以远离经典的工具，寻找不太有效的工具。