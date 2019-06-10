"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 98

Maxim Dmitrievsky:

它们不一定是严格意义上的定期，但也不一定是噪音。这幅图是概率性的，不是严格的。滑动窗口是为了熵指标以及训练的特征数量，它们可以被优化。

如果样本不一致，你就不会得到任何东西，这就是为什么有这么多50/50的错误。而一个循环不可能是矛盾的，它要么存在，要么不存在，以任何形式。如果你添加了很多不同的循环，它们不会相互矛盾。

Cycle/not cycle是熵指标中的一个相对概念。

那么你如何衡量数据上的熵的程度呢？

Maxim Romanov:

kapelmann:

我当然没有看完所有的文章，但所有那些 "在MQL中的来源 "都没有神经网络本身，但本质上是对各种库或相同的NeuroPro的包装器形式的OOP练习，坦率地说，在阅读了十几篇这样的文章后，它们看起来都一样，有时甚至看起来OOP对于股票机器人是有害而无益的，IMHO OOP对于10万行以上的项目开始显示优势，而当三个函数包裹在五个类，甚至带有继承性时，就很可笑了。


PS：请不要教我如何在网上搜索，给出神经网络的OPEN CODE的具体链接，不要VOPER，不要改写书籍和文章。

这两段话是相互矛盾的。任何知道如何在互联网上搜索的人（特别是在这个网站上）都会很快找到纯MQL中的基本NS类型的实现，而没有任何依赖和包装器。

 

如果没有拐杖，不可能在MQL中做一个正常的矩阵。在语言能力如此降低的情况下，我们谈论的是什么样的NS？

这里的许多人甚至不能再现MLP的公式。

取出原始系列的回归者，并从中去除平均值和方差。在此基础上，生成正态分布的回归者，并将其恢复到原始分布。

熵是在两个系列上测量的。在绝大多数情况下是一样的，也就是说，报价是SB。

而在回报上，差异应该是这样的（随机的熵更高）。

只是对于裸排来说，似乎没有足够的敏感性。我想知道你的NS是否有足够的 "敏感性"。怀疑。

而这里有一个来自比特币的启示（据说效率应该还比较低）。而事实上。

特别是在H4上。

 
Roffild:

没有拐杖就不可能在MQL中做出一个正常的矩阵。在语言能力如此降低的情况下，我们谈论的是什么样的NS？

这里的许多人甚至不能再现MLP的公式。

你是从月亮上掉下来的，还是小时候从炉子里掉下来的？

 
Maxim Dmitrievsky:

好样的!

而熵本身在滑动的时间窗口中，它是如何表现的？

显然，如果我们用1小时的倍数的移动时间窗口进行研究（在1分钟的数据上，它们是60、120、180......），那么我们应该确定那些平均来说熵最小的窗口。

这些是可以使用的样本--我相信NS会在那里找到规律性的东西。

 
Грааль:

有一个移植的Alglib（https://www.mql5.com/en/code/11077）。

朱氏倡议注定要声名狼藉，并不是因为人们没有合作精神，而是因为这是一个徒劳的想法。

好的，谢谢你，我正在研究这个问题。

Alexander_K:

帕塔穆斯塔在这里不是一个真正的有知识的领导，这样，被监护人就不会通过选择，会像孩子一样听他的话。

当我读到这个主题时，泪水顺着我衰老的脸颊流了下来--他们如何乞求一些潘多拉来掌舵，但他自己却毫无头绪，....就这样了，我们完蛋了。

一个可耻的、具有指导意义的分支。

斯拉夫人需要一个领袖，父亲，严厉但公平，这是在基因里的，斯拉夫人感觉到了这一点，并要求其他种族（盎格鲁-撒克逊人、犹太人、阿拉伯人......）指挥他们，这是合乎逻辑的，斯拉夫人不容忍他们的领袖，除非他被神秘化到先知的水平或被上帝所任命。

 
Maxim Dmitrievsky:

后来，他用java写了一个独立的jpredictor，有两个神经网络（mlp和svm，更具体地说），有自动特征选择功能。

据我所知，"jpredictor "仍然有一个通过参数优化训练的神经元，jpredictor的输出是一个神经元的权重，这显然不是值得骄傲的事情。

 
Maxim Dmitrievsky:

熵是在两行上测量的。绝大多数情况下是一样的，也就是说，报价是SB。

逻辑水平让人吃惊））。
