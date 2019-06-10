"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 89

Revers45:

主题行中的内容已经可以被认为是一个白日梦了吗......？

当我还不知道Mwb交易所和外汇是什么的时候
我为神经网络 编程，而且不是普通的神经网络，而是一个黄金网络），我在开玩笑......）复杂。
有许多网络，我给了他们所有的能力，让他们交叉并产生后代，所有这一切都通过将网络的结构加密到染色体中来实现。
和交叉引发了基因突变的通常机制。
基本上我种植了各种适应环境的生物。
其中包括具有不同地位的好的和坏的区域。简而言之，他们在屏幕上跑来跑去，试图生存。
输入参数是生物受体，输出参数是腿，其数量根据突变的结果而变化。
结果是好的，有几代人都适应了。
所以这就是我的观点，当我发现股票市场、外汇时，我认为这才是神经网络的真正应用。
和我花了三年时间为股票市场进行网络编程。
他们完美地完成了他们的工作，他们做出了预测。
但有一件事（蝴蝶效应），我后来发现，这是不赚钱的。
最轻微的价格变化都可能极大地改变预测。
我意识到，神经网络的这种不稳定性并不适合机器人。
所以我暂时为自己关闭了这个话题。
总之，这只是我的一个经验故事。
在DBMS Cache + Delphi + API AlfaDirect上运行这一切。
 

我同意，靠自己的力量很难拉动这样的神经网络负荷，特别是在大规模实验方面？
这可能是这个项目 被提出来的原因，但即使它能完成，我们得到的也只是另一个开源的神经网络库，其中已经有很多了。
 

按照我的标准，Urain 已经完成了不可能完成的任务!

将一个基于Mersennan Vortex 算法的随机数dll翻译成MQL5。

让我提醒你，这种算法产生的随机数范围很大。

我把它贴出来给大家看。

这都要感谢Urain

MQL5中的梅尔森漩涡 Random_Mersen.mq5

维基百科上的梅森漩涡https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

 
我把它放在那里给大家看。

对可能有帮助的人，都要感谢Urain

MQL5中的梅尔森漩涡 Random_Mersen.mq5

链接不起作用 // "403 - 被禁止。拒绝访问。"
 
MetaDriver
链接不起作用 // "403 - 禁止。拒绝访问。"
有一个个人账户的链接。
附加的文件：
Random_Mersen.mq5  14 kb
 
litechat:


MQL5中的梅尔森漩涡 Random_Mersen.mq5

Mersenne vortex on Wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

你已经用你的链接破坏了维基吗？:)

在为时已晚之前纠正它。

更具体地说， 在代码库中创建一个出版物并链接到它。


 
Urain
有一个个人账户的链接。
谢谢你，尼古拉。
 
sergeev:

更具体地说， 在代码库中创建一个出版物并链接到它

而这是正确的。
 
MetaDriver
而这是正确的。
其实C++版本有三种算法，我为社区翻译了其中两种，所以对kotobase来说有点早，我有时间的话会重写并上传。
 

我很抱歉，我只是从来没有张贴过代码。

我看到它被解决了，这一切都很好。

