"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。

Rashit Ayupov 2013.06.03 10:40 #881

Revers45: 主题行中的内容已经可以被认为是一个白日梦了吗......？当我还不知道Mwb交易所和外汇是什么的时候我为神经网络 编程，而且不是普通的神经网络，而是一个黄金网络），我在开玩笑......）复杂。有许多网络，我给了他们所有的能力，让他们交叉并产生后代，所有这一切都通过将网络的结构加密到染色体中来实现。和交叉引发了基因突变的通常机制。基本上我种植了各种适应环境的生物。其中包括具有不同地位的好的和坏的区域。简而言之，他们在屏幕上跑来跑去，试图生存。输入参数是生物受体，输出参数是腿，其数量根据突变的结果而变化。结果是好的，有几代人都适应了。所以这就是我的观点，当我发现股票市场、外汇时，我认为这才是神经网络的真正应用。和我花了三年时间为股票市场进行网络编程。他们完美地完成了他们的工作，他们做出了预测。但有一件事（蝴蝶效应），我后来发现，这是不赚钱的。最轻微的价格变化都可能极大地改变预测。我意识到，神经网络的这种不稳定性并不适合机器人。所以我暂时为自己关闭了这个话题。总之，这只是我的一个经验故事。在DBMS Cache + Delphi + API AlfaDirect上运行这一切。

revers45 2013.06.03 11:41 #882

在我还不知道什么是Mwb交易所的时候，外汇我为神经网络编程，而且不是简单的，而是黄金的），只是开玩笑...）。有许多网络，我给了他们所有的能力，让他们交叉并产生后代，所有这一切都通过将网络的结构加密到染色体中来进行。和交叉引发了基因突变的通常机制。基本上我种植了各种适应环境的生物。其中包括具有不同地位的好的和坏的区域。简而言之，他们在屏幕上跑来跑去，试图生存。输入参数是生物受体，输出参数是腿，其数量根据突变的结果而变化。结果是好的，有几代人都适应了。所以这就是我的观点，当我发现股票市场、外汇时，我认为这才是神经网络的真正应用。和我花了三年时间为股票市场进行网络编程。他们完美地完成了他们的工作，他们做出了预测。但有一件事（蝴蝶效应），我后来发现，这是不赚钱的。最轻微的价格变化都可能极大地改变预测。我意识到，神经网络的这种不稳定性并不适合机器人。所以我暂时为自己关闭了这个话题。总之，这只是我的一个经验故事。我使用了Cache + Delphi + AlfaDirect API 

我同意，靠自己的力量很难拉动这样的神经网络负荷，特别是在大规模实验方面？
这可能是这个项目 被提出来的原因，但即使它能完成，我们得到的也只是另一个开源的神经网络库，其中已经有很多了。
按照我的标准，Urain 已经完成了不可能完成的任务!
将一个基于Mersennan Vortex 算法的随机数dll翻译成MQL5。
让我提醒你，这种算法产生的随机数范围很大。
MQL5中的梅尔森漩涡 Random_Mersen.mq5
维基百科上的梅森漩涡https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
链接不起作用 // "403 - 禁止。拒绝访问。"
有一个个人账户的链接。
