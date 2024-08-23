mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 245 1...238239240241242243244245246247 新评论 amrali 2024.02.12 19:06 #2441 Nikolai Semko # : https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page243#comment_52244665 这里怎么了？ 你可能是在看旧信息，懒得往前看。 对不起，可能是因为谷歌自动翻译 Andrey Dik 2024.02.16 06:05 #2442 图片中的问题是 代码： class C_AO_Agent { public: double c[]; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; virtual void Init() { } }; class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; }; class C_P : public C_AO { public: void Init() { a = new C_Agent; a.f = 5; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); } fxsaber 2024.02.16 07:09 #2443 Andrey Dik #:图片中的问题是 代码： 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛。 mql5 语言的特点、微妙之处和工作技巧 Andrey Dik, 2024.02.16 06:05 class C_AO_Agent { public: double c[]; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; virtual void Init() { } }; class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; }; class C_P : public C_AO { public: void Init() { a = new C_Agent; a.f = 5; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); } 基类无法访问子类的字段。 Andrey Dik 2024.02.16 07:24 #2444 fxsaber #: 基类无法访问子类字段。 是的，但我是这样打败它的： class C_AO_Agent { public: double c; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; virtual void Init() { } }; class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; }; class C_P : public C_AO { public: void Init() { a = new C_Agent; C_Agent *agent = (C_Agent*)a; // Приведение типов agent.f = 5; agent.g = 7; //теперь есть доступ к g!!! agent.c = 8; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); //тут нам нужен доступ только к f и c Print (ao.a.f); Print (ao.a.c); // Удаление объектов delete ((C_Agent*)ao.a); delete ao; } 这就是所需的工作版本。 Sergey Gridnev 2024.02.16 07:33 #2445 Andrey Dik #: 是的，但以这种方式击败： 是所需的工作版本。 它的错误很多。在 OnStart 方法中，您应该指定一个只有在 C_P 类的 Init 方法中才知道的类型。我认为最好为 C_P 添加 Deinit()。 Andrey Dik 2024.02.16 08:02 #2446 Sergey Gridnev #: 这是一个非常严重的错误。 在 OnStart 方法中，必须指定只有在 C_P 类的 Init 方法中才知道的类型。 我认为最好为 C_P 添加 Deinit()。 请举例说明，任何人都可以冒犯艺术家) fxsaber 2024.02.16 10:34 #2447 Andrey Dik #: 举例说明 class C_AO_Agent { public: double c; double f; }; class C_AO { public: double cB[]; C_AO_Agent *a; C_AO( void ) : a(NULL) {} ~C_AO( void ) { this.Init(); } virtual void Init() { if (::CheckPointer(this.a) == POINTER_DYNAMIC) delete this.a; } }; class C_P : public C_AO { protected: class C_Agent : public C_AO_Agent { public: double g; class ad { }; } *agent; public: C_P( void ) : agent(NULL) {} virtual void Init() { this.C_AO::Init(); this.agent = new C_Agent; this.a = this.agent; } }; void OnStart() { C_AO *ao; ao = new C_P; ao.Init(); //тут нам нужен доступ только к f и c Print (ao.a.f); Print (ao.a.c); // Удаление объектов delete ao; } Sergey Gridnev 2024.02.16 10:37 #2448 Andrey Dik #: 举个例子，任何人都可以冒犯艺术家）。 举什么例子？如何在一个类中添加 void Deinit(void) 方法，在 a 是对象的有效指针时调用 delete(a)？或者如何在 OnStart() 中编写 ao.Deinit()？;) Andrey Dik 2024.02.16 11:36 #2449 Sergey Gridnev #: 什么示例？ 如何在一个类中添加 void Deinit(void) 方法，在 a 是对象的有效指针时调用 delete(a)？ 或者如何在 OnStart() 中编写 ao.Deinit()？ ;) 我们的任务是获取对象的访问权限，而不是组织对象的正确删除。删除总是比创建容易)) Andrey Dik 2024.02.16 11:40 #2450 fxsaber #: 谢谢，这很有趣。 1...238239240241242243244245246247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
对不起，可能是因为谷歌自动翻译
图片中的问题是
图片中的问题是
代码：
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛。
mql5 语言的特点、微妙之处和工作技巧
Andrey Dik, 2024.02.16 06:05
基类无法访问子类的字段。
基类无法访问子类字段。
这就是所需的工作版本。
是的，但以这种方式击败： 是所需的工作版本。
这是一个非常严重的错误。
举例说明
举个例子，任何人都可以冒犯艺术家）。
什么示例？
我们的任务是获取对象的访问权限，而不是组织对象的正确删除。删除总是比创建容易))