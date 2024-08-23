mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 116 1...109110111112113114115116117118119120121122123...247 新评论 Alexey Navoykov 2018.12.28 18:13 #1151 Ilya Malev:(累)如果是这个问题，就会弹出"'k'--重新定义；不同的类型修改器 "的错误，但在截图上没有。所以编译器并不关心，这不是问题所在。嗯，嗯... Ilya Malev 2018.12.28 18:28 #1152 Alexey Navoykov:嗯，嗯...好吧，试着自己编译吧。如果你不是懒得在论坛上写这个话题的帖子，你应该懒得把它放到编辑器里按F7。这要快得多。 Alexey Navoykov 2018.12.30 07:12 #1153 计算整数的二进制对数的快速方法。 比MathLog 快3-5倍。 int log2(ulong n) { if (n==0) return -1; #define S(k) if (n >= (ulong(1)<<k)) { i += k; n >>= k; } int i=0; S(32); S(16); S(8); S(4); S(2); S(1); return i; #undef S } Aleksey Rodionov 2019.01.02 09:09 #1154 用MQL5编写的EA能否在MT4终端上运行？我在什么地方读到过，它可以发挥作用。 Georgiy Merts 2019.01.04 10:14 #1155 Alexey Navoykov:计算整数的二进制对数的快速方法。 比MathLog快3-5倍。 我使用这样一个函数（纯属萨满教，但它很有效）。 static const uint ulLogTable[64] = { 0, 58, 1, 59, 47, 53, 2, 60, 39, 48, 27, 54, 33, 42, 3, 61, 51, 37, 40, 49, 18, 28, 20, 55, 30, 34, 11, 43, 14, 22, 4, 62, 57, 46, 52, 38, 26, 32, 41, 50, 36, 17, 19, 29, 10, 13, 21, 56, 45, 25, 31, 35, 16, 9, 12, 44, 24, 15, 8, 23, 7, 6, 5, 63 }; uint _FastLog2(ulong ulInput) { ulInput |= ulInput >> 1; ulInput |= ulInput >> 2; ulInput |= ulInput >> 4; ulInput |= ulInput >> 8; ulInput |= ulInput >> 16; ulInput |= ulInput >> 32; return(ulLogTable[(uint)((ulInput * 0x03f6eaf2cd271461) >> 58)]); }; 两个函数都给出了正确的相同答案，我没有发现错误。 比较操作的速度是很有趣的。我的版本的移位和加法运算略少，但最后有乘法运算。 Alexey的版本的移位和加法运算略多，但没有乘法运算。怎么会更快？ Artyom Trishkin 2019.01.04 10:57 #1156 与此主题无关的评论已被移至"新手对MQL4的任何问题，对算法和代码的帮助和讨论"。 Artyom Trishkin 2019.01.04 11:00 #1157 与此主题无关的评论已被移至"新手对MQL4的任何问题，对算法和代码的帮助和讨论"。 Alexey Navoykov 2019.01.05 02:38 #1158 Georgiy Merts:我的版本中移位和加法运算略少，但没有乘法运算。 Alexey的版本中移位和加法运算略多，但没有乘法运算。怎么会更快呢？我最多 有6次移位和加法操作（二进制搜索）。移位（ulong）1<<k不算，因为它是一个常数。唯一的问题是，我们也要检查病情。但总是 有6个操作，加上乘法，再加上一个移位和对管理数组的访问（即索引检查）。所以你的版本显然在速度上会慢一些:)。 而你的版本当然看起来很神秘)。 p.s. 我有一个假设，如果我的代码可以通过if-else解开成一连串的比较，摆脱所有的算术运算，就会大大加快速度。 但这将是一个很大的混乱的代码。 如果人们可以在宏中使用递归就好了... Ilya Malev 2019.01.05 03:03 #1159 Georgiy Merts:比较速度是很有趣的。log2的变体更快。 #property strict #define test(M,S,EX) {uint mss=GetTickCount();uint nn=(uint)pow(10,M);for(uint t12=0;t12<nn;t12++){EX;} \ printf("%s: loops=%i ms=%u",S,nn,GetTickCount()-mss);} int log2(ulong n){ if (n==0) return -1; #define S(k) if (n >= (ulong(1)<<k)) { i += k; n >>= k; } int i=0; S(32); S(16); S(8); S(4); S(2); S(1); return i; #undef S} static const uint ulLogTable[64] = { 0, 58, 1, 59, 47, 53, 2, 60, 39, 48, 27, 54, 33, 42, 3, 61, 51, 37, 40, 49, 18, 28, 20, 55, 30, 34, 11, 43, 14, 22, 4, 62, 57, 46, 52, 38, 26, 32, 41, 50, 36, 17, 19, 29, 10, 13, 21, 56, 45, 25, 31, 35, 16, 9, 12, 44, 24, 15, 8, 23, 7, 6, 5, 63 }; uint _FastLog2(ulong ulInput){ ulInput |= ulInput >> 1; ulInput |= ulInput >> 2; ulInput |= ulInput >> 4; ulInput |= ulInput >> 8; ulInput |= ulInput >> 16; ulInput |= ulInput >> 32; return(ulLogTable[(uint)((ulInput * 0x03f6eaf2cd271461) >> 58)]);}; void OnStart(){ srand(GetTickCount()); ulong n,n1; test(8,"MathLog",n=rand()*rand();n1=ulong(MathLog(n)/MathLog(2))) test(8,"log2",n=rand()*rand();n1=log2(n);) test(8,"_FastLog2",n=rand()*rand();n1=_FastLog2(n))} Georgiy Merts 2019.01.05 05:02 #1160 Ilya Malev:所以log2选项更快。 明白了。 取代我的功能。 1...109110111112113114115116117118119120121122123...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
(累)如果是这个问题，就会弹出"'k'--重新定义；不同的类型修改器 "的错误，但在截图上没有。所以编译器并不关心，这不是问题所在。
嗯，嗯...
嗯，嗯...
好吧，试着自己编译吧。如果你不是懒得在论坛上写这个话题的帖子，你应该懒得把它放到编辑器里按F7。这要快得多。
计算整数的二进制对数的快速方法。 比MathLog 快3-5倍。
计算整数的二进制对数的快速方法。 比MathLog快3-5倍。
我使用这样一个函数（纯属萨满教，但它很有效）。
两个函数都给出了正确的相同答案，我没有发现错误。
比较操作的速度是很有趣的。我的版本的移位和加法运算略少，但最后有乘法运算。 Alexey的版本的移位和加法运算略多，但没有乘法运算。怎么会更快？
我的版本中移位和加法运算略少，但没有乘法运算。 Alexey的版本中移位和加法运算略多，但没有乘法运算。怎么会更快呢？
我最多 有6次移位和加法操作（二进制搜索）。移位（ulong）1<<k不算，因为它是一个常数。唯一的问题是，我们也要检查病情。但总是 有6个操作，加上乘法，再加上一个移位和对管理数组的访问（即索引检查）。所以你的版本显然在速度上会慢一些:)。
而你的版本当然看起来很神秘)。
p.s. 我有一个假设，如果我的代码可以通过if-else解开成一连串的比较，摆脱所有的算术运算，就会大大加快速度。 但这将是一个很大的混乱的代码。 如果人们可以在宏中使用递归就好了...
比较速度是很有趣的。
log2的变体更快。
所以log2选项更快。
明白了。
取代我的功能。