如果将鼠标指针移动到变量或函数名称上并按下 Ctrl 键，则会移动到该变量（函数）的定义或声明处。
这在几乎所有集成开发环境中都已实现，只是在按下 Ctrl 键时，变量会突出显示并下划线。但 ME 中没有。


在帮助中没有找到这个功能。
按 Alt+G 也可以实现同样的功能 ，但还是使用鼠标更方便。



 
Nikolai Semko #:

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

Если есть возможность - добавьте пожалуйста переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl click как это реализовано в VS или Qt Creator. можно задействовать вместо ctrl какую-то другую кнопку
 
Artyom Trishkin #:

啊，原来是最近才有的。
 
Nikolai Semko #:

按 Alt+G 也能实现同样的功能，但使用鼠标还是更方便

这句话很有意思，因为我在 ME 中不使用鼠标。

 
Artyom Trishkin #:

我注意到，在用户的 "多次 "要求下，有些东西做了，有些东西却坏了，这已经不是第一次了。以前总是用 CTRL+ 单击来突出显示一个单词。对我来说，这比双击更简单，因为食指上的负荷和不双击的负荷已经够大了。有时晚上甚至会疼。现在它是这样工作的，然后就像他们把它变成了新的一样。你不知道它什么时候应该工作。

 
fxsaber #:

有趣的是，我在 ME 中不使用鼠标。

你用过 Vim 吗？
 
Nikolai Semko #:
你用过 vim 吗？

:q!

以防迷路 :-)

 
Alexey Viktorov #:

我已经不是第一次发现，在用户的 "无数次 "要求下，有些东西被做了，有些东西却被破坏了。以前总是通过 CTRL+ 单击来突出显示一个单词。对我来说，这比双击更容易，因为食指上的负荷和不双击的负荷相当大。有时到了晚上还会疼。现在它是这样工作的，然后就像他们把它变成了新的一样。你不知道它什么时候应该工作。

我以前也是这样突出显示单词的。现在我得学习了，我在代码里飞来飞去。但你能做什么呢？

 
Maxim Kuznetsov #:

:q!

以防迷路 :-)

大多数高级程序员都用它来编写程序。
但它的入门门槛很高。
到目前为止，它被认为是编写程序最快的，尽管它已经有很多年的历史了...
没有鼠标

 
Alexey Viktorov #:

这不是我第一次注意到，用户 "无数次 "地要求做某事，并立即破坏了某些东西。以前总是用 CTRL+ 单击来突出显示一个单词。对我来说，这比双击更简单，因为食指上的负荷和不双击的负荷相当大。有时到了晚上还会疼。现在它是这样工作的，然后就像他们把它变成了新的一样。你不知道它什么时候应该工作。

双击选中一个词，三击选中一个逻辑表达式。三击并不总是对每个人都有效....。

但你可以在这段文字上练习一下。

