mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 246

Nikolai Semko 2024.02.18 00:47 #2451

Artyom Trishkin 2024.02.18 05:46 #2452

MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком. 2023.12.20www.mql5.com Если есть возможность - добавьте пожалуйста переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl click как это реализовано в VS или Qt Creator. можно задействовать вместо ctrl какую-то другую кнопку

Nikolai Semko 2024.02.18 05:53 #2453

啊，原来是最近才有的。

fxsaber 2024.02.18 14:38 #2454

Alexey Viktorov 2024.02.18 14:49 #2455

Nikolai Semko 2024.02.18 17:01 #2456

Maxim Kuznetsov 2024.02.18 17:29 #2457

Artyom Trishkin 2024.02.18 17:49 #2458

Nikolai Semko 2024.02.18 17:53 #2459

大多数高级程序员都用它来编写程序。但它的入门门槛很高。到目前为止，它被认为是编写程序最快的，尽管它已经有很多年的历史了...没有鼠标

Maxim Kuznetsov 2024.02.18 17:55 #2460
如果将鼠标指针移动到变量或函数名称上并按下 Ctrl 键，则会移动到该变量（函数）的定义或声明处。
这在几乎所有集成开发环境中都已实现，只是在按下 Ctrl 键时，变量会突出显示并下划线。但 ME 中没有。
我在帮助中没有找到这个功能。
按 Alt+G 也可以实现同样的功能 ，但还是使用鼠标更方便。
这句话很有意思，因为我在 ME 中不使用鼠标。
我注意到，在用户的 "多次 "要求下，有些东西做了，有些东西却坏了，这已经不是第一次了。以前总是用 CTRL+ 单击来突出显示一个单词。对我来说，这比双击更简单，因为食指上的负荷和不双击的负荷已经够大了。有时晚上甚至会疼。现在它是这样工作的，然后就像他们把它变成了新的一样。你不知道它什么时候应该工作。
你用过 vim 吗？
我以前也是这样突出显示单词的。现在我得学习了，我在代码里飞来飞去。但你能做什么呢？
双击选中一个词，三击选中一个逻辑表达式。三击并不总是对每个人都有效....。
但你可以在这段文字上练习一下。