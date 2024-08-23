mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 11 1...456789101112131415161718...247 新评论 Vitaly Muzichenko 2017.02.28 18:32 #101 利奥59。 谢谢你! 由于 "订单是交易 指令"，只有挂单才能被归类为 "有效订单"，而 "头寸-买入和卖出 "不是交易指令。还是我 "错过了什么"？在俄语中，订单就是命令。你给出一个命令，它可以是8个中的 任何一个。1，2，3，4 -买入-停止，卖出-停止，买入-限制和卖出-限制 -在订单被触发后，出现一个位置5、6 - 买入或卖出 - 这些不是订单7, 8 - stopLoss 和 TakeProfit - 这些是订单；这些是经纪公司退出市场的订单。案件1、2、3、4--待定的命令5，6 - 占领市场），即在市场上占据一定的位置，这就像在战争中一样：每个人在前线都有自己的位置，他们被指挥官派往那里。 Vasiliy Pushkaryov 2017.02.28 18:50 #102 利奥59。 谢谢! 由于 "一个订单就是一个交易 订单"，只有挂单才能被归类为 "有效订单"，而 "头寸--买入和卖出 "并不是一个交易订单。还是我 "错过了什么"？ 你也可以在链接上看到第一节"交易条款"。 fxsaber 2017.02.28 18:51 #103 维塔利-穆齐琴科。5、6 - 买入或卖出 - 这些不再是订单了下面的代码显示，这些是实际的订单。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 fxsaber, 2017.02.25 16:30 // Триггер срабатывания SL/TP - работает только на демо/реале (не в тестере).void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &Trans, const MqlTradeRequest &Request, const MqlTradeResult &Result ){ if ((Trans.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD) && PositionSelectByTicket(Trans.position) && OrderSelect(Trans.order) && (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == 1 - OrderGetInteger(ORDER_TYPE))) { const double Price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); if (Price == PositionGetDouble(POSITION_TP)) Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered TP."); else if (Price == PositionGetDouble(POSITION_SL)) Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered SL."); }} MetaEditor build 1490 错误、漏洞、问题 Features of the mql5 Leo59 2017.02.28 18:56 #104 fxsaber: 有效订单是指正在等待执行或取消的交易订单，但TP/SL和MarginCall订单除外。有效的订单可以是买入和卖出。 谢谢你! 据我所知，"有效订单 "一词是指买入和/或卖出头寸，以及设定的挂单（由经纪人接受）。

如果我有：多头和 空头 头寸，并设置了买入限价 和 卖出止损，那么OrdersTotal()将返回值=4。 对吗？

Vladimir Karputov 2017.02.28 19:03 #105

利奥59。

谢谢你! 根据我的理解，"有效订单 "指的是买入和/或卖出头寸，以及设定的挂单（由经纪人接受）。

如果我有：多头和 空头 头寸，并设置了买入限价 和 卖出止损，那么OrdersTotal()将返回值=4，对吗？

OrdersTotal()将返回2（这些是买入限价和卖出止损的挂单），PositionsTotal()也将返回2（买入和卖出头寸）。

Leo59 2017.02.28 19:06 #106

弗拉基米尔-卡尔普托夫。

OrdersTotal()将返回2（这些是买入限价和卖出止损的挂单），PositionsTotal()也将返回2（买入和卖出头寸）。

))现在这是酷!!!!函数OrdersTotal()返回什么？

Maxim Khrolenko 2017.02.28 19:16 #107

利奥59。

))现在，这就是酷!!!!函数OrdersTotal()返回什么？

我们可以使用以下术语：仓位--已经买入/卖出的东西或已经触发的挂单，而订单--如果价格达到一定水平，就可以开仓的挂单。

Vladimir Karputov 2017.02.28 19:19 #108

利奥59。

))现在，这就是酷!!!!OrdersTotal()函数返回什么？

已经阅读了帮助:)。研究它。
谢谢你!
由于 "订单是交易 指令"，只有挂单才能被归类为 "有效订单"，而 "头寸-买入和卖出 "不是交易指令。还是我 "错过了什么"？
在俄语中，订单就是命令。你给出一个命令，它可以是8个中的 任何一个。
1，2，3，4 -买入-停止，卖出-停止，买入-限制和卖出-限制 -在订单被触发后，出现一个位置
5、6 - 买入或卖出 - 这些不是订单
7, 8 - stopLoss 和 TakeProfit - 这些是订单；这些是经纪公司退出市场的订单。
案件1、2、3、4--待定的命令
5，6 - 占领市场），即在市场上占据一定的位置，这就像在战争中一样：每个人在前线都有自己的位置，他们被指挥官派往那里。
谢谢!
由于 "一个订单就是一个交易 订单"，只有挂单才能被归类为 "有效订单"，而 "头寸--买入和卖出 "并不是一个交易订单。还是我 "错过了什么"？
5、6 - 买入或卖出 - 这些不再是订单了
下面的代码显示，这些是实际的订单。
fxsaber, 2017.02.25 16:30
void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &Trans, const MqlTradeRequest &Request, const MqlTradeResult &Result )
{
if ((Trans.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD) &&
PositionSelectByTicket(Trans.position) && OrderSelect(Trans.order) &&
(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == 1 - OrderGetInteger(ORDER_TYPE)))
{
const double Price = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
if (Price == PositionGetDouble(POSITION_TP))
Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered TP.");
else if (Price == PositionGetDouble(POSITION_SL))
Print("Position #" + (string)Trans.position + " - triggered SL.");
}
}
有效订单是指正在等待执行或取消的交易订单，但TP/SL和MarginCall订单除外。有效的订单可以是买入和卖出。
据我所知，"有效订单 "一词是指买入和/或卖出头寸，以及设定的挂单（由经纪人接受）。
如果我有：多头和 空头 头寸，并设置了买入限价 和 卖出止损，那么OrdersTotal()将返回值=4。 对吗？
谢谢你!
根据我的理解，"有效订单 "指的是买入和/或卖出头寸，以及设定的挂单（由经纪人接受）。
如果我有：多头和 空头 头寸，并设置了买入限价 和 卖出止损，那么OrdersTotal()将返回值=4，对吗？
OrdersTotal()将返回2（这些是买入限价和卖出止损的挂单），PositionsTotal()也将返回2（买入和卖出头寸）。
))现在，这就是酷!!!!函数OrdersTotal()返回什么？
))现在，这就是酷!!!!OrdersTotal()函数返回什么？
已经阅读了帮助:)。
研究它。
//| OrdersTotalPositionsTotal.mq5 |
//| Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//| http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link "http://wmua.ru/slesar/"
#property version "1.00"
//---
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
CPositionInfo m_position; // trade position object
COrderInfo m_order; // pending orders object
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
int total=0;
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of open positions
if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
{
//if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name() && m_position.Magic()==m_magic)
Print("position ",total,": ",m_position.Symbol()," ",EnumToString(m_position.PositionType()),
" ",DoubleToString(m_position.Volume(),2)," ",DoubleToString(m_position.PriceOpen(),8));
total++;
}
total=0;
for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--) // returns the number of current orders
if(m_order.SelectByIndex(i)) // selects the pending order by index for further access to its properties
{
//if(m_order.Symbol()==m_symbol.Name() && m_order.Magic()==m_magic)
Print("pending order ",total,": ",m_order.Symbol()," ",EnumToString(m_order.OrderType()),
" ",DoubleToString(m_order.VolumeInitial(),2)," ",DoubleToString(m_order.PriceOpen(),8));
total++;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
这里是 "贸易 "标签的状态。
正如你所看到的，有两个未结头寸（欧元兑美元买入0.03和美元兑加元买入0.02），有三个本地订单（美元兑日元买入限额、美元兑日元卖出限额和欧元兑美元买入限额）。
和打印出的脚本。
2017.02.28 20:14:43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) position 1: EURUSD POSITION_TYPE_BUY 0.03 1.06088000
2017.02.28 20:14:43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) pending order 0: EURUSD ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 0.03 1.05879000
2017.02.28 20:14:43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) pending order 1: USDJPY ORDER_TYPE_SELL_LIMIT 0.01 112.71100000
2017.02.28 20:14:43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) pending order 2: USDJPY ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 0.01 111.74500000
我们可以采用以下术语：头寸是指已经买入/卖出的东西，或者是手动的，或者是已经触发的挂单，订单是指在价格达到指定水平时开仓的挂单。
这就是如何构建一个分析市场和挂单的区块。
{ //отражённым в терминале
if(OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true)//Если есть следующий
{
// Здесь должен выполняться ..
// ..анализ характеристик ордеров
}
} //Конец тела цикла
循环语句的标题中指定了初始值i=1，而循环结束的条件是表达式i<=OrdersTotal()。函数OrdersTotal()返回市场订单和挂单的总金额，即那些在终端交易标签中显示的订单。因此，循环中的迭代次数将等于交易中存在的订单数量。
一切都早已被接受，在写文档之前，读一读Sergei Kovalev的教程可能不会有什么坏处（它被内置在MQL4中）。
这就是如何构建一个分析市场和挂单的区块。
循环语句的标题中指定了初始值i=1，而循环结束的条件是表达式i<=OrdersTotal()。函数OrdersTotal()返回市场订单和挂单的总金额，即那些显示在终端交易标签中的订单。因此，循环中的迭代次数将是交易中存在的订单数量。
没有必要进行退火处理)
这是MT4代码，没有对订单和头寸进行划分--所有东西都混在一起。