mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 8

fxsaber 2017.02.27 14:17 #71

它 在帮助中说

enum_symbol_calc_mode识别器描述公式符号_计算_模式_外汇外汇模式 - 外汇的利润和保证金计算保证金： 批量*合同大小/杠杆率利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数符号_计算_模式_期货期货模式 - 计算期货的保证金和利润保证金：Lots *InitialMargin*Percentage/100利润：（收盘价-开盘价）*TickPrice/TickSize*Lotssymbol_calc_mode_cfdCFD模式--计算CFD的保证金和利润保证金：Lots *ContractSize*MarketPrice*Percentage/100利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数symbol_calc_mode_cfdindexCFD指数模式--计算CFD指数的保证金和利润保证金：(手数*合约大小*市场价格)*价格/手数大小利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数symbol_calc_mode_cfdleverageCFD 杠杆模式 - 使用杠杆交易时计算CFD的保证金和利润保证金：（手数*合约大小*市场价格*百分比）/杠杆率利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数符号_计算_模式_外盘股票交易所模式--在交易所买卖证券的保证金和利润的计算保证金：手数*合约大小*公开价格利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数symbol_calc_mode_exch_futures期货模式 - 在交易所交易期货合约的保证金和利润计算保证金: 批量*初始保证金或批量*维护保证金利润：(收盘价-开盘价)*手数*TickPrice/TickSizesymbol_calc_mode_exch_futures_fortsFORTS期货模式 - 计算在FORTS上交易期货合约的保证金和利润。根据以下规则，保证金的大小可以通过MarginDiscount的值来减少。1.如果多头头寸（买入订单）的价格低于计算价格，MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)2.如果空头头寸（卖单）的价格高于结算价，那么MarginDiscount = Lots*（（PriceOrder-PriceSettle）*TickPrice/TickSize）。其中。PriceSettle - 前一个时段的结算（清算）价格。PriceOrder - 定单（订单）中指定的头寸或开仓价的加权平均价格。TickPrice - 勾股价（价格变化一个点的成本）。TickSize - 滴答大小（价格变化的最小步数）。保证金: 批量*初始保证金或批量*维护保证金利润：(收盘价-开盘价)*手数*TickPrice/TickSizesymbol_calc_mode_serv_collateral抵押模式 - 该工具在交易账户中作为非交易资产使用。未平仓合约的市场价值是根据交易量、当前市场价格、合约大小和流动性比率计算的。该价值被计入资产，并被添加到权益中。因此，这种工具的未平仓合约会增加自由保证金，并作为交易工具未平仓合约的额外抵押品。保证金：无利润：没有市场价值：地块*合同大小*市场价格*利润率

Vitaly Muzichenko 2017.02.27 14:21 #72

恕我直言，我打算带你回去 阅读

P.S.你可以得到它，但如果我们使用AUDCAD，我们将得到澳元货币的保证金，而账户是以美元计价的。如果你使用澳元兑美元的价格，你会得到所需的保证金数额，但这并不是普遍和糟糕的，因为有一些账户有前缀和后缀，这里开始了整个故事。此外，在市场概览中可能根本就没有配对开放，计算是一个死胡同。

一个能与钱打交道的程序（开发者的说法）是无法计算的。旧的、坏的、慢的mt4可以用钱来工作，但新的、花哨的mt5不能。怎么说呢？

Vitaly Muzichenko 2017.02.27 14:47 #73

fxsaber使用链接中的这个公式。

例如，我们计算了CADJPY的抵押品，我们得到了CAD的抵押品

SymbolInfoDouble("CADJPY",SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) / AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)*0.7625 // СADUSD

我可以看到0.7625，这是CADUSD的价格，但终端中甚至没有这样的一对。

用 "复制粘贴 "的方法将"MODE_MARGINREQUIRED"功能转移到mt5，从而使开发者的生活更轻松，这有那么难吗？

Alexey Volchanskiy 2017.02.27 14:58 #74

阿尔乔姆-特里什金。 我希望能有独立于程序类型的计算。

开发人员认为，保证金计算（和其他一些信息功能）是一种交易功能，应该在指标中禁止使用。我就这个问题开了一个严肃的话题--它的版主立即把它删掉了，一如既往地匿名。现在我不关心它了，在KB中发布了一个没有保证金的阉割指标。

fxsaber 2017.02.27 15:10 #75

维塔利-穆齐琴科。恕我直言，我打算带你回到 你的阅读中去

我承认，我当时没有注意到。不知为何，我总觉得计算利润率是不必要的。特别是在指标方面。在什么地方可以需要它的指标？

我认为解决方案非常简单。当我有空的时候，我会想清楚的。

Andrey Khatimlianskii 2017.02.27 15:16 #76

维塔利-穆齐琴科。你可以得到它，但如果我们使用AUDCAD，我们将得到澳元货币的保证金，而账户是以美元计价的。如果我们使用澳元兑美元的价格，我们会得到所需的保证金，但这并不是普遍和糟糕的，因为有一些账户有前缀和后缀，这里开始了整个故事。此外，在市场概览中可能根本没有配对开放，计算结果将付诸东流。

而如果澳元兑美元不在市场概况中，这四种回报会是什么？

对于指标中边际反映的具体任务，有可能构建一个拐杖，考虑到前缀和后缀（或使用一个辅助顾问）。交易的东西都有。

Vitaly Muzichenko 2017.02.27 15:31 #77

安德烈-哈蒂姆连斯基。而如果澳元兑美元不在市场概况中，这四种回报会是什么？

对于在指标中显示保证金的具体任务，可以建立一个考虑到前缀和后缀的拐杖（或使用一个辅助EA）。而对于交易来说，一切似乎都在那里。

四将返回"MODE_MARGINREQUIRED" )

阿列克谢-沃尔昌斯基。 我认为计算保证金（以及其他来自信息功能的东西）是一种 交易功能，应该在指标中禁止使用。我就这个问题开了一个严肃的话题--它的版主立即把它删掉了，一如既往地匿名。现在我不关心它了，在KB中发布了一个没有保证金的阉割指标。

它真的是交易吗？)))尽管是的，开火并不是被禁止的。我想知道它的交易内容，是开仓还是平仓，或者只是修改订单？

fxsaber:我承认，我当时没有注意到。我总是不需要计算保证金。此外，它在指标中是没有必要的。在哪里可能有必要的指标？

我认为解决方案非常简单。当我自由了，我就会发明它。

除了MA和随机指标外，还有一些信息性指标。例如，在进行交易前了解存款的信息指标（观察MM），计算手数，看是否符合你的TS的条件或不进入交易，等待另一个信号。而这仅仅是其使用的一个例子。

fxsaber 2017.02.27 16:47 #78

fxsaber:我认为解决方案非常简单。我有空的时候会想办法的。

解决办法立即出现了。

// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
  MqlTick Tick;
  
  return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
         (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}

这是对FOREX的一种计算。其余的是通过类比。

Features of the mql5 how to convert MarketInfo(Symbol(),

错误、漏洞、问题

Vitaly Muzichenko 2017.02.27 16:58 #79

fxsaber: 解决办法直接出现了。

// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
  MqlTick Tick;
  
  return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) *
         SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}

这是对外汇的计算。其余的也差不多。

非常感谢，日元对仍有一个错误。

fxsaber 2017.02.27 17:18 #80

维塔利-穆齐琴科。 非常感谢，日元对仍有一个错误。

是的，我搞砸了一点。现在它是正确的。
它 在帮助中说
enum_symbol_calc_mode
识别器
描述
公式
符号_计算_模式_外汇
外汇模式 - 外汇的利润和保证金计算
保证金： 批量*合同大小/杠杆率
利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数
符号_计算_模式_期货
期货模式 - 计算期货的保证金和利润
保证金：Lots *InitialMargin*Percentage/100
利润：（收盘价-开盘价）*TickPrice/TickSize*Lots
symbol_calc_mode_cfd
CFD模式--计算CFD的保证金和利润
保证金：Lots *ContractSize*MarketPrice*Percentage/100
利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数
symbol_calc_mode_cfdindex
CFD指数模式--计算CFD指数的保证金和利润
保证金：(手数*合约大小*市场价格)*价格/手数大小
利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数
symbol_calc_mode_cfdleverage
CFD 杠杆模式 - 使用杠杆交易时计算CFD的保证金和利润
保证金：（手数*合约大小*市场价格*百分比）/杠杆率
利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数
符号_计算_模式_外盘股票
交易所模式--在交易所买卖证券的保证金和利润的计算
保证金：手数*合约大小*公开价格
利润：（收盘价-开盘价）*合约大小*手数
symbol_calc_mode_exch_futures
期货模式 - 在交易所交易期货合约的保证金和利润计算
保证金: 批量*初始保证金或批量*维护保证金
利润：(收盘价-开盘价)*手数*TickPrice/TickSize
symbol_calc_mode_exch_futures_forts
FORTS期货模式 - 计算在FORTS上交易期货合约的保证金和利润。根据以下规则，保证金的大小可以通过MarginDiscount的值来减少。
1.如果多头头寸（买入订单）的价格低于计算价格，MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2.如果空头头寸（卖单）的价格高于结算价，那么MarginDiscount = Lots*（（PriceOrder-PriceSettle）*TickPrice/TickSize）。
其中。
保证金: 批量*初始保证金或批量*维护保证金
利润：(收盘价-开盘价)*手数*TickPrice/TickSize
symbol_calc_mode_serv_collateral
抵押模式 - 该工具在交易账户中作为非交易资产使用。未平仓合约的市场价值是根据交易量、当前市场价格、合约大小和流动性比率计算的。该价值被计入资产，并被添加到权益中。因此，这种工具的未平仓合约会增加自由保证金，并作为交易工具未平仓合约的额外抵押品。
保证金：无
利润：没有
市场价值：地块*合同大小*市场价格*利润率
它 在帮助中说。
恕我直言，我打算带你回去 阅读
P.S.
你可以得到它，但如果我们使用AUDCAD，我们将得到澳元货币的保证金，而账户是以美元计价的。如果你使用澳元兑美元的价格，你会得到所需的保证金数额，但这并不是普遍和糟糕的，因为有一些账户有前缀和后缀，这里开始了整个故事。此外，在市场概览中可能根本就没有配对开放，计算是一个死胡同。
一个能与钱打交道的程序（开发者的说法）是无法计算的。旧的、坏的、慢的mt4可以用钱来工作，但新的、花哨的mt5不能。怎么说呢？
使用链接中的这个公式。
例如，我们计算了CADJPY的抵押品，我们得到了CAD的抵押品
我可以看到0.7625，这是CADUSD的价格，但终端中甚至没有这样的一对。
用 "复制粘贴 "的方法将"MODE_MARGINREQUIRED"功能转移到mt5，从而使开发者的生活更轻松，这有那么难吗？
我希望能有独立于程序类型的计算。
恕我直言，我打算带你回到 你的阅读中去
我承认，我当时没有注意到。不知为何，我总觉得计算利润率是不必要的。特别是在指标方面。在什么地方可以需要它的指标？
我认为解决方案非常简单。当我有空的时候，我会想清楚的。
你可以得到它，但如果我们使用AUDCAD，我们将得到澳元货币的保证金，而账户是以美元计价的。如果我们使用澳元兑美元的价格，我们会得到所需的保证金，但这并不是普遍和糟糕的，因为有一些账户有前缀和后缀，这里开始了整个故事。此外，在市场概览中可能根本没有配对开放，计算结果将付诸东流。
而如果澳元兑美元不在市场概况中，这四种回报会是什么？
对于指标中边际反映的具体任务，有可能构建一个拐杖，考虑到前缀和后缀（或使用一个辅助顾问）。交易的东西都有。
而如果澳元兑美元不在市场概况中，这四种回报会是什么？
对于在指标中显示保证金的具体任务，可以建立一个考虑到前缀和后缀的拐杖（或使用一个辅助EA）。而对于交易来说，一切似乎都在那里。
四将返回"MODE_MARGINREQUIRED" )
我认为计算保证金（以及其他来自信息功能的东西）是一种 交易功能，应该在指标中禁止使用。我就这个问题开了一个严肃的话题--它的版主立即把它删掉了，一如既往地匿名。现在我不关心它了，在KB中发布了一个没有保证金的阉割指标。
它真的是交易吗？)))尽管是的，开火并不是被禁止的。我想知道它的交易内容，是开仓还是平仓，或者只是修改订单？
我承认，我当时没有注意到。我总是不需要计算保证金。此外，它在指标中是没有必要的。在哪里可能有必要的指标？
我认为解决方案非常简单。当我自由了，我就会发明它。
除了MA和随机指标外，还有一些信息性指标。例如，在进行交易前了解存款的信息指标（观察MM），计算手数，看是否符合你的TS的条件或不进入交易，等待另一个信号。而这仅仅是其使用的一个例子。
我认为解决方案非常简单。我有空的时候会想办法的。
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
解决办法直接出现了。
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
非常感谢，日元对仍有一个错误。