mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 6

Vasiliy Pushkaryov 2017.02.26 20:03 #51

fxsaber:

到目前为止，提议的解决方案还没有击中其他东西。因此，我不能再建议它更好了。

谢谢你的分享。

Artyom Trishkin 2017.02.26 20:46 #52

fxsaber:

如果你现在把解决方案放在SB前面，它就会变成同步的。

我可以给你一个小例子吗？连接班级时--你的和SB的。#include <Ваш_класс.mqh>#include <Trade\Trade.mqh>

汇编的骂声开始了

Vitaly Muzichenko 2017.02.26 21:15 #53

阿尔乔姆-特里什金。

我可以举个小例子吗？连接班级时--你的和SB的。#include <Ваш_класс.mqh>#include <Trade\Trade.mqh>

编译时开始说脏话进入主题)摘自这里

Artyom Trishkin 2017.02.26 21:27 #54

维塔利-穆齐琴科。进入主题)摘自这里

已经完成。

刚刚调换了线路...

fxsaber 2017.02.26 21:52 #55

阿尔乔姆-特里什金。

我可以给你一个小例子吗？插班时--你的和SB的。#include <Ваш_класс.mqh>#include <Trade\Trade.mqh>

我得到一个编译时的脏话。

我的错，过于自信，没有检查。维塔利-穆齐琴科。我正在进入这个主题）。是的，我忘了这个细微差别。然而，这种限制在那里不存在了......如果你重新安排嵌套，当然就不会发誓了。但效果将是无效的--SB将不会被同步。不幸的是，我没有看到一个漂亮的解决方案。到目前为止// Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.#ifdef OrderSend #undef OrderSend #define CTrade CTradeBase #include <Trade\Trade.mqh> #undef CTrade class CTrade : public CTradeBase { virtual bool OrderSend(const MqlTradeRequest &request,MqlTradeResult &result) { bool res; string action=""; string fmt =""; //--- action if(m_async_mode) res=::OrderSendAsync(request,result); else res=ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта //--- check if(res) { if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS) PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result)); } else { if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO) PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result)); } //--- return the result return(res); } }; // Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными. #define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync #else #include <Trade\Trade.mqh>#endif

Features of the mql5

轻松快捷开发 MetaTrader 程序的函数库(第 二十五部分)：处理交易服务器返回的错误

轻松快捷开发 MetaTrader 程序的函数库(第 二十一部分)：交易类

Artyom Trishkin 2017.02.26 23:04 #56

fxsaber:

我的错，过于自信的说法，没有检查。是的，我忘了这一点。然而，这种限制在那里不存在了......当然，如果你重新安排嵌套，它就不会发誓。但效果将是无效的--SB将不会被同步。不幸的是，我没有看到一个漂亮的解决方案。到目前为止，所以// Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах....

如果需要从Trade\Trade.mqh继承呢？如何？

那么，也就是说，要插入你的类，Trade\Trade.mqh就已经拉出来了。

fxsaber 2017.02.26 23:08 #57

阿尔乔姆-特里什金。

如果需要从Trade\Trade.mqh继承呢？如何？

嗯，也就是连接你的班级，Trade\Trade.mqh会被拉出来。

继承权将像以前一样工作。但你最好澄清一下你的问题。

Artyom Trishkin 2017.02.26 23:20 #58

fxsaber:

继承权将像以前一样工作。但你最好澄清一下你的问题。

这段代码

应继承自 CTrade。

也就是说，在你的代码的第一行中，使CTADR成为基类。class ORDERSEND : public CTrade

尊敬的是，你的程序中不应该再包含Trade\Trade.mqh。

相反，你应该，例如，在最开始的时候包含一个包含你的类的#include <TradeSync.mqh>，以及#include <TradeTrade.mqh>。

在这种情况下应该如何？你应该插入建议的代码，而不是#include <Trade\Trade.mqh>？

fxsaber 2017.02.26 23:33 #59

阿尔乔姆-特里什金。

从CTrade继承这段代码。

也就是说，在你的代码的第一行中，使CTADR成为基类。class ORDERSEND : public CTrade因此，你不应该再把Trade\Trade.mqh连接到你的程序中，而应该是一个inluder，例如#include <TradeSync.mqh>，它包含你的类，并且#include <Trade\Trade.mqh>写在最开始。我不会这样做，因为这需要改变以前编写的EA。而纯粹的OrderSend不会被同步，只有SB-OrderSend。不是每个人都只使用SB。有些人甚至使用纯MQL5。因此，下面的解决方案目前看来是最佳的。所有的EA都能正常工作，不需要改变。#include <OrderSendSync.mqh> // Если хочется, чтобы OrderSend был синхронизированным.#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.

附加的文件：

OrderSendSync.mqh 7 kb

TradeSync.mqh 2 kb

Artyom Trishkin 2017.02.26 23:46 #60

fxsaber:不会这样做，因为这需要改变以前写的EA。纯粹的OrderSend将不会被同步，只有SB-OrderSend。不是每个人都只使用SB。有些人甚至使用纯MQL5。因此，下面的解决方案目前看来是最佳的。所有的EA都能正常工作，不需要改变。#include <OrderSendSync.mqh> // Если хочется, чтобы OrderSend был синхронизированным.#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.

我明白了，谢谢你。
到目前为止，提议的解决方案还没有击中其他东西。因此，我不能再建议它更好了。
如果你现在把解决方案放在SB前面，它就会变成同步的。
#include <Trade\Trade.mqh>
我可以举个小例子吗？连接班级时--你的和SB的。
#include <Trade\Trade.mqh>
进入主题)
摘自这里
进入主题)
摘自这里
刚刚调换了线路...
我可以给你一个小例子吗？插班时--你的和SB的。
#include <Trade\Trade.mqh>
我正在进入这个主题）。
是的，我忘了这个细微差别。然而，这种限制在那里不存在了......
如果你重新安排嵌套，当然就不会发誓了。但效果将是无效的--SB将不会被同步。
不幸的是，我没有看到一个漂亮的解决方案。到目前为止
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
#ifdef OrderSend
#undef OrderSend
#define CTrade CTradeBase
#include <Trade\Trade.mqh>
#undef CTrade
class CTrade : public CTradeBase
{
virtual bool OrderSend(const MqlTradeRequest &request,MqlTradeResult &result)
{
bool res;
string action="";
string fmt ="";
//--- action
if(m_async_mode)
res=::OrderSendAsync(request,result);
else
res=ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта
//--- check
if(res)
{
if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
else
{
if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
//--- return the result
return(res);
}
};
// Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными.
#define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync
#else
#include <Trade\Trade.mqh>
#endif
我的错，过于自信的说法，没有检查。
是的，我忘了这一点。然而，这种限制在那里不存在了......
当然，如果你重新安排嵌套，它就不会发誓。但效果将是无效的--SB将不会被同步。
不幸的是，我没有看到一个漂亮的解决方案。到目前为止，所以
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
...
那么，也就是说，要插入你的类，Trade\Trade.mqh就已经拉出来了。
如果需要从Trade\Trade.mqh继承呢？如何？
嗯，也就是连接你的班级，Trade\Trade.mqh会被拉出来。
继承权将像以前一样工作。但你最好澄清一下你的问题。
也就是说，在你的代码的第一行中，使CTADR成为基类。
在这种情况下应该如何？你应该插入建议的代码，而不是#include <Trade\Trade.mqh>？
从CTrade继承这段代码。
也就是说，在你的代码的第一行中，使CTADR成为基类。
因此，你不应该再把Trade\Trade.mqh连接到你的程序中，而应该是一个inluder，例如#include <TradeSync.mqh>，它包含你的类，并且#include <Trade\Trade.mqh>写在最开始。
我不会这样做，因为这需要改变以前编写的EA。而纯粹的OrderSend不会被同步，只有SB-OrderSend。不是每个人都只使用SB。有些人甚至使用纯MQL5。
因此，下面的解决方案目前看来是最佳的。所有的EA都能正常工作，不需要改变。
#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.
不会这样做，因为这需要改变以前写的EA。纯粹的OrderSend将不会被同步，只有SB-OrderSend。不是每个人都只使用SB。有些人甚至使用纯MQL5。
因此，下面的解决方案目前看来是最佳的。所有的EA都能正常工作，不需要改变。
#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.