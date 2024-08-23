mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 6

fxsaber:
到目前为止，提议的解决方案还没有击中其他东西。因此，我不能再建议它更好了。
谢谢你的分享。
 
fxsaber:
如果你现在把解决方案放在SB前面，它就会变成同步的。
我可以给你一个小例子吗？连接班级时--你的和SB的。
#include <Ваш_класс.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
汇编的骂声开始了
 
进入主题)

摘自这里

 
我的错，过于自信，没有检查。
// Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
#ifdef OrderSend
  #undef OrderSend

  #define CTrade CTradeBase
    #include <Trade\Trade.mqh>
  #undef CTrade
  
  class CTrade : public CTradeBase
  {
    virtual bool OrderSend(const MqlTradeRequest &request,MqlTradeResult &result)
      {
       bool res;
       string action="";
       string fmt   ="";
    //--- action
       if(m_async_mode)
          res=::OrderSendAsync(request,result);
       else
          res=ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта
    //--- check
       if(res)
         {
          if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
             PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         }
       else
         {
          if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
             PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         }
    //--- return the result
       return(res);
      }
  };
  
  // Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными.
  #define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync  
#else
  #include <Trade\Trade.mqh>
#endif
 
// Вместо #include <Trade\Trade.mqh> использовать этот код
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
...
如果需要从Trade\Trade.mqh继承呢？如何？

那么，也就是说，要插入你的类，Trade\Trade.mqh就已经拉出来了。
 
继承权将像以前一样工作。但你最好澄清一下你的问题。
 
fxsaber:
继承权将像以前一样工作。但你最好澄清一下你的问题。
这段代码 应继承自 CTrade。

也就是说，在你的代码的第一行中，使CTADR成为基类。

class ORDERSEND  : public CTrade
尊敬的是，你的程序中不应该再包含Trade\Trade.mqh。 相反，你应该，例如，在最开始的时候包含一个包含你的类的#include <TradeSync.mqh>，以及#include <TradeTrade.mqh>。

在这种情况下应该如何？你应该插入建议的代码，而不是#include <Trade\Trade.mqh>？
 
我不会这样做，因为这需要改变以前编写的EA。而纯粹的OrderSend不会被同步，只有SB-OrderSend。不是每个人都只使用SB。有些人甚至使用纯MQL5。

因此，下面的解决方案目前看来是最佳的。所有的EA都能正常工作，不需要改变。

#include <OrderSendSync.mqh> // Если хочется, чтобы OrderSend был синхронизированным.
#include <TradeSync.mqh>     // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.
OrderSendSync.mqh  7 kb
TradeSync.mqh  2 kb
 
我明白了，谢谢你。
