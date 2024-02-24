交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 471 1...464465466467468469470471472473474475476477478...3399 新评论 [删除] 2017.08.25 13:17 #4701 Vizard_。Fa和Misanya不是矿工）））。 对鹦鹉打手枪的时候会做。+ LightGBM, + CatBoost. 想得到一个更好的切口--把python和所有的GPU... 常规射频的前面有明显的增加吗？只是如果没有意义，所以我将继续从终端使用射频:)这里已经有人写道，平均质量增益不是很明显（错误减少，或其他什么）。 不过，它还是比没有任何自动编码器的裸体MLP+速度好。当然，最主要的还是应用方法、预测器的选择和其他黑魔法。 [删除] 2017.08.25 13:23 #4702 弗拉基米尔-佩雷文科。它是用Java写的，而且吃了很多内存。它的工作原理与类似的R程序包相比并无优劣之分。有一个缺点，也有一个优点--不断改进而不向后兼容。实验是可以的，但我不建议在工作中这样做（IMHO）。祝好运 我不喜欢通过这些实验把文件从终端拉到预测器上，我太累了，无法在mql上重写它们 :)里面有一些第三方的lib，重写起来相当复杂，我不明白它们是什么意思 Vladimir Perervenko 2017.08.25 13:33 #4703 Vizard_。 我只是把它拿出来，稍微用了一下，以获得更好的前景。我在编译vs15时遇到了问题。安装17个帮助。 我不知道我是否完全做了手册，现在我在另一台电脑上。在githab上可以看到可能的解决方案 -- https://github.com/catboost/catboost/issues 例如-- https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557是的，而且它不能用vs15编译。我一有时间就会用17号文件试试。祝好运 Yuriy Asaulenko 2017.08.25 15:30 #4704 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我已经没有实验了，因为从终端到预测器来回拉动文件很不方便，而且我缺乏在mql上重写的冲动:)里面有一些第三方的lib，重写起来相当复杂。有一个主题写道，DLLs在MT5中不工作（或还不工作）。 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 如何整合MQL和R Vladimir Perervenko, 2017.08.25 13:43 MT4在DLL下运行良好。五是经过多次改进后不接受DLL。不过我还没有检查过MT5的最新版本。我认为我们需要等待MT5稳定下来，然后才能完善DLL。祝好运如果你有一个好的专家顾问，然后你可以把它添加到你的交易机器人中，你不需要把所有东西都复制到MQL中，来回 "拖动 "文件没有什么问题。使用RAM-Disk就足够了，一切都将直接通过内存完成。传输速度为每秒千兆字节。证实了这一点。我甚至在大约半年前就开始了这样一个主题。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 RAM磁盘。 Yuriy Asaulenko, 2016.04.07 21:59 我想，PC内存中的虚拟磁盘可能有助于通过文件与外部软件加速MT交换。在我的建议中，我选择了AMD Radeon。如果有人感兴趣，链接是Radeon™ RAMDisk。 有一个免费版本，适用于4GB以下的驱动器。没有任何问题地安装了它。可以设置为关机时覆盖，或将内容重置到硬盘。启动时，它自动或由用户开启。ZS 原来我们在那里和你讨论的就是这个问题）。 [删除] 2017.08.25 15:48 #4705 尤里-阿索连科。在一个主题中写到，MT5中的DLLs不起作用（或还不起作用）。但是，没有必要在MQL中重写所有的东西，而且来回 "拉动 "文件也没有错。RAM-磁盘就足够了，一切都将直接通过内存完成。传输速度为每秒千兆字节。证实了这一点。甚至在大约半年前就开始了这样一个主题。事实证明，我们在那里与你讨论过）。 hehe ) 不，我必须为predictor准备文件，拿着它们，等着它们计数，再把它们还给我......我甚至不谈全面的参数优化，这是一个空洞的练习，如果我想做遗传学或其他东西......一切都必须在一个环境中完成，这节省了大量的时间......太糟糕了，R不自己做，那我就去做）但我不喜欢这些拐杖，当你要写一个系统时......你甚至不知道你要写什么，你需要专注于你的想法，而你需要专注于基础设施和软件......甚至不了解重点，不了解一些东西是否能发挥作用......不，我太懒了，不是一个复杂的问题解决者 :) Vasily Perepelkin 2017.08.25 16:07 #4706 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 嘿嘿）不，我必须为predictor准备文件，拿着它们，等他读完，再还给他......优化参数是不可能的，毫无意义的工作，如果我想做遗传学或其他事情......一切都必须在一个环境中完成，节省时间是很好的。太糟糕了，R不自己做，那我就去做）但我不喜欢这些拐杖，当你要写一个系统时......你甚至不知道你要写什么，你需要专注于你的想法，而你需要专注于基础设施和软件......甚至不了解重点，不了解一些东西是否能发挥作用......不，我太懒了，不是一个复杂的问题解决者 :)然后我说...最终事情会恢复正常，但就像有时老来没有智慧一样，有些人有时也没有活出智慧。PS:图片中的照片不错，看起来很适合你，这让我想起了莱诺纳多-达文西的 "朋友"--萨拉亚。 [删除] 2017.08.25 16:11 #4707 瓦西里-佩雷佩尔金。然后我说...最终事情会恢复正常，但就像有时老年没有智慧一样，有些人有时也没有活出智慧。 你在开玩笑吧......一切都已经做好了，而且还在工作）但你需要一直做一些新的事情，否则你的大脑会发疯的 Yuriy Asaulenko 2017.08.25 16:11 #4708 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 嘿嘿）不，我必须为预测器准备文件，把它们拿回来，等待它计算，然后返回......参数的优化是不可能的，它没有用，如果我想做遗传学或其他东西......一切应该在一个环境中完成，节省大量的时间。太糟糕了，R不自己做，那我就去做）但我不喜欢这些拐杖，当你要写一个系统时......你甚至不知道你要写什么，需要专注于你的想法，而你需要专注于基础设施和软件......甚至不了解重点，不了解一些东西是否能工作......不，我太懒，不是一个复杂的问题解决者:)我认为，不同软件的互操作性不是一种拐杖，而是一种普遍趋势。而且，几乎任何软件都有API和其他类型的与第三方软件的互动，这不是没有原因的。我们没有API（，但在我看来，未来不是在MQL中重新发明轮子，而是在TC中使用第三方应用程序的能力。我认为，你夸大了困难--"我们必须为预测器准备文件，把它们拿回来，等他计算出来，再给他......没有全面的参数优化 是不 可能 的。也许，也许）。 [删除] 2017.08.25 16:14 #4709 尤里-阿索连科。我认为，不同软件的互操作性不是一种拐杖，而是一种普遍趋势。而且，几乎任何软件都有API和其他类型的与第三方软件的互动，这不是没有原因的。我们没有API（，但在我看来，未来不是在MQL内重新发明轮子，而是在TC中使用第三方应用程序。我认为，你夸大了困难--"预测器必须准备文件，获取它们，等待它们被计算并返回......全面的参数优化 是 不可能的 。也许，也许。））。 恐怕，我只是懒惰））现在我已经停在自己的水平上了，现在有些东西似乎是有效的，让我满意的......我正在寻找模糊逻辑 与NS或RF的结合，我有一些想法......这一切都存在于MT5中:)我的意思是，不是所有在MT5中的东西都经过测试:) [删除] 2017.08.25 16:18 #4710 瓦西里-佩雷佩尔金。PS:图片中的照片不错，很适合你，它让我想起了莱农纳多-达文西的 "朋友 "萨拉亚。不要再开始了，这样你就不用再道歉了。 1...464465466467468469470471472473474475476477478...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Fa和Misanya不是矿工）））。
对鹦鹉打手枪的时候会做。+ LightGBM, + CatBoost.
想得到一个更好的切口--把python和所有的GPU...
常规射频的前面有明显的增加吗？只是如果没有意义，所以我将继续从终端使用射频:)这里已经有人写道，平均质量增益不是很明显（错误减少，或其他什么）。 不过，它还是比没有任何自动编码器的裸体MLP+速度好。
当然，最主要的还是应用方法、预测器的选择和其他黑魔法。
它是用Java写的，而且吃了很多内存。它的工作原理与类似的R程序包相比并无优劣之分。有一个缺点，也有一个优点--不断改进而不向后兼容。
实验是可以的，但我不建议在工作中这样做（IMHO）。
祝好运
我只是把它拿出来，稍微用了一下，以获得更好的前景。我在编译vs15时遇到了问题。安装17个帮助。
我不知道我是否完全做了手册，现在我在另一台电脑上。在githab上可以看到可能的解决方案 --
https://github.com/catboost/catboost/issues
例如--
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557
是的，而且它不能用vs15编译。我一有时间就会用17号文件试试。
祝好运
我已经没有实验了，因为从终端到预测器来回拉动文件很不方便，而且我缺乏在mql上重写的冲动:)里面有一些第三方的lib，重写起来相当复杂。
有一个主题写道，DLLs在MT5中不工作（或还不工作）。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
如何整合MQL和R
Vladimir Perervenko, 2017.08.25 13:43
MT4在DLL下运行良好。五是经过多次改进后不接受DLL。不过我还没有检查过MT5的最新版本。
我认为我们需要等待MT5稳定下来，然后才能完善DLL。
祝好运
如果你有一个好的专家顾问，然后你可以把它添加到你的交易机器人中，你不需要把所有东西都复制到MQL中，来回 "拖动 "文件没有什么问题。使用RAM-Disk就足够了，一切都将直接通过内存完成。传输速度为每秒千兆字节。证实了这一点。我甚至在大约半年前就开始了这样一个主题。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
RAM磁盘。
Yuriy Asaulenko, 2016.04.07 21:59
我想，PC内存中的虚拟磁盘可能有助于通过文件与外部软件加速MT交换。在我的建议中，我选择了AMD Radeon。如果有人感兴趣，链接是Radeon™ RAMDisk。 有一个免费版本，适用于4GB以下的驱动器。
没有任何问题地安装了它。可以设置为关机时覆盖，或将内容重置到硬盘。启动时，它自动或由用户开启。
ZS 原来我们在那里和你讨论的就是这个问题）。
在一个主题中写到，MT5中的DLLs不起作用（或还不起作用）。
但是，没有必要在MQL中重写所有的东西，而且来回 "拉动 "文件也没有错。RAM-磁盘就足够了，一切都将直接通过内存完成。传输速度为每秒千兆字节。证实了这一点。甚至在大约半年前就开始了这样一个主题。
事实证明，我们在那里与你讨论过）。
嘿嘿）不，我必须为predictor准备文件，拿着它们，等他读完，再还给他......优化参数是不可能的，毫无意义的工作，如果我想做遗传学或其他事情......一切都必须在一个环境中完成，节省时间是很好的。太糟糕了，R不自己做，那我就去做）但我不喜欢这些拐杖，当你要写一个系统时......你甚至不知道你要写什么，你需要专注于你的想法，而你需要专注于基础设施和软件......甚至不了解重点，不了解一些东西是否能发挥作用......不，我太懒了，不是一个复杂的问题解决者 :)
PS:图片中的照片不错，看起来很适合你，这让我想起了莱诺纳多-达文西的 "朋友"--萨拉亚。
我认为，不同软件的互操作性不是一种拐杖，而是一种普遍趋势。而且，几乎任何软件都有API和其他类型的与第三方软件的互动，这不是没有原因的。
我们没有API（，但在我看来，未来不是在MQL中重新发明轮子，而是在TC中使用第三方应用程序的能力。
我认为，你夸大了困难--"我们必须为预测器准备文件，把它们拿回来，等他计算出来，再给他......没有全面的参数优化 是不 可能 的。也许，也许）。
恐怕，我只是懒惰））现在我已经停在自己的水平上了，现在有些东西似乎是有效的，让我满意的......我正在寻找模糊逻辑 与NS或RF的结合，我有一些想法......这一切都存在于MT5中:)
我的意思是，不是所有在MT5中的东西都经过测试:)
PS:图片中的照片不错，很适合你，它让我想起了莱农纳多-达文西的 "朋友 "萨拉亚。
不要再开始了，这样你就不用再道歉了。