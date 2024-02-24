交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 74 1...676869707172737475767778798081...3399 新评论 Yury Reshetov 2016.07.28 19:28 #731 Mihail Marchukajtes: 尤里，我决定使用圣物，做一个圣杯，但我得到一个铭文，预测值不能超过10。这是个刻意的限制还是算法的限制????。因为超过10个是极其相关的，所以....10之后可能会出现int类型 的溢出，它只有32位，也就是说在溢出之前，它能容纳的数字不超过2^32=2147483648的值。这只是比20亿多一点。当然，你可以实现数字容量更大的计数器，但计算速度会慢几倍。这就是为什么Dr.Trader无法运行用R语言重写的完整的libVMR--计算量太大，而且会占用大量的内存。 Mihail Marchukajtes 2016.07.28 19:33 #732 尤里-雷舍托夫。10之后可能会有int类型 的溢出，它只有32位，也就是说，它适合不超过2^32=2147483648的溢出的数字。这只是比20亿多一点。当然，你可以写入更大位深的计数器，但计算速度会慢几倍。 HMM...最好不要降低速度...在以前的版本中，这是一个真正的麻烦。好吧，10所以10，现在最好是提高输入的质量，我认为有可能工作....。 Mihail Marchukajtes 2016.07.28 19:39 #733 尤里-雷舍托夫。10之后可能会有int类型 的溢出，它只有32位，即在溢出之前，它包含的数字不超过2^32=2147483648的值。这只是比20亿多一点。当然，你可以写出数字容量更大的计数器，但计算速度会下降几倍。这就是为什么操盘手博士不能在R上运行完整的libVMR重写--计算量太大，太耗内存了。 让我告诉你一个故事。 我记得我问过你关于平行计算的问题。这样我就可以在数学协处理器上计算更多的输入。只有一个混蛋出现了，他把LibVMRx改写成C++，并以某种方式并联。 他有非常强大的计算机，正如他所说，他花了大约40分钟来处理8列。他甚至没有给我发送程序或其他东西，只是用借口和废话来困扰我。虽然我已经向他提供了所有的数据，并准备分享这个系统和建立模型的考虑。但他拒绝帮助我。有这样的人。吹入和吹出.... Yury Reshetov 2016.07.28 19:52 #734 Mihail Marchukajtes: 让我告诉你一个故事--我记得，我问你关于平行计算的问题。这样我就可以在数学协处理器上计算更多的输入。只有一个混蛋出现了，他把LibVMRx改写成C++，并以某种方式并联。 他有非常强大的计算机，正如他所说，他花了大约40分钟来处理8列。他甚至没有给我发送程序或其他东西，只是用借口和废话来困扰我。虽然我已经向他提供了所有的数据，并准备分享这个系统和建立模型的考虑。但他拒绝帮助我。有这样的人。吹入和吹出....我在最新的6.01版本中比对了一切。其他的都不行。如果可能的话，我还会再比照一下。我是为了自己，也就是说，我需要这一切更快计算出来。现在，我想出了一种算法来计算弱预测因素，这样就可以把它们删除。这将需要很长的时间来计算，但这是值得的，因为你可以用一个更强的预测器来代替一个弱的预测器。或者摆脱弱的预测因素，同时提高计算速度和概括能力。因为，对于交易来说，一旦市场开始作弊，你就需要不断地对模型进行重新计算。而市场就是这样，一旦其他交易者被合并，他们就会改变他们的策略，你必须重新适应他们。 Mihail Marchukajtes 2016.07.28 19:58 #735 Yury Reshetov: 我在最新的6.01版本中比对了一切。其他的都不行。如果可能的话，我还会再比照一下。我是为自己做的，也就是说，我需要自己更快地计算这一切。现在，我想出了一种算法，如何计算弱预测器，从而可以将其删除。这将需要很长的时间来计算，但这是值得的，因为我们可以用更强的预测器代替弱的预测器。或者摆脱弱的预测因素，同时提高计算速度和概括能力。因为，对于交易来说，一旦市场开始作弊，你就需要不断地对模型进行重新计算。市场就是这样，一旦其他交易者合并，他们就会改变他们的策略，你必须重新适应他们。 你说的很对。我期待着这些变化。我和你站在同一阵线。 我也认为，市场在不断变化，每次有事情发生或有消息传出时，人们都必须适应它。而不是像这里的一些人那样，在5年内寻找一个圣 杯。这就是乌托邦，但我已经为解释它而感到疲惫了...... Mihail Marchukajtes 2016.07.28 20:10 #736 HMM...看，我现在已经训练好了模型，两个模型都有相同的概括水平值，也就是说，两个模型都以相同的方式锯开了细分市场。我想这是选择适当模式的关键。我继续训练，寻找投入等等。 Mihail Marchukajtes 2016.07.28 20:13 #737 顺便说一下，我在优化过程中释放了一个核心，否则就无法在计算机上工作了....。 Yury Reshetov 2016.07.28 20:21 #738 Mihail Marchukajtes: 就这样了。我期待着这些变化。可以手动逐一检查预测器，但这是漫长而痛苦的，尽管这也是正确的方向。你需要很长的时间，但它应该是自动的，在合理的时间内，不那么令人痛苦。Mihail Marchukajtes: 我们站在同一阵线上，我也认为市场是不断变化的，每次有事情发生或新闻发布时都需要调整。不要像有些人那样，在5年内寻找圣杯。这就是乌托邦，但我已经为解释它而疲惫不堪了...... 有可能找到薄弱的长期播放的圣杯。我有几个这样的人。但我的利润却在犯规的边缘，我的利润是分文不值，即使我有一个好的存款。理论上有可能找到强大的长寿圣杯，但概率可能是零点零？最可靠的方法。正确选择最强的预测因素短期模型，随着市场变化进行系统调整。但最好是在全自动状态下做所有这些事情，或者至少把人工干预降到最低。 Yury Reshetov 2016.07.28 20:30 #739 Mihail Marchukajtes: 帝国主义...看，现在我已经训练好了模型，两个模型都得到了相同的概括水平值，也就是说，两个模型对细分市场的切割方式是一样的。我想这是选择适当模式的关键。我继续训练，寻找投入等等。在java文件中查看。如果有 "变量得到减少 "的线条，它们表明预测能力较弱。这样的预测因子被排除在模型代码之外--它们没有在二元分类器代码的任何地方被计算。诚然，如果所有的预测因子都大致相同，这样的线条就不会出现。下面是一个例子（用黑体字强调）。第六个预测器v5（从零开始计算）--CSV中的第七列可以用其他更强的预测器代替。double getBinaryClassificator1(double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5) { double x0 = 2.0 * (v0 + 1.0) / 2.0 - 1.0; double x1 = 2.0 * (v1 + 1.0) / 2.0 - 1.0; double x2 = 2.0 * (v2 + 1.0) / 2.0 - 1.0; double x3 = 2.0 * (v3 + 1.0) / 2.0 - 1.0; double x4 = 2.0 * (v4 + 1.0) / 2.0 - 1.0; //Variable v5 got under reduction double decision = -0.23641879194630872 -0.10890380313199105 * x2 -0.14546040268456376 * x0 * x2 + 0.07270693512304251 * x1 * x2 -0.07182997762863534 * x3 -0.07383982102908278 * x0 * x1 * x2 * x3 -0.4362541387024608 * x4 ; return decision; } Mihail Marchukajtes 2016.07.28 20:38 #740 尤里-雷舍托夫。在java文件中查看。如果有 "变量得到减少 "的线条，它们表明预测能力较弱。这样的预测因子被排除在模型代码之外--它们没有在二元分类器代码的任何地方被计算。诚然，如果所有的预测因子都大致相同，这样的线条就不会出现。下面是一个例子（用黑体字强调）。第六个预测器v5（从零开始计算）--CSV中的第七列可以用其他更强的预测器代替。double getBinaryClassificator1(double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5) { double x0 = 2.0 * (v0 + 1.0) / 2.0 - 1.0。 double x1 = 2.0 * (v1 + 1.0) / 2.0 - 1.0。 double x2 = 2.0 * (v2 + 1.0) / 2.0 - 1.0。 double x3 = 2.0 * (v3 + 1.0) / 2.0 - 1.0。 double x4 = 2.0 * (v4 + 1.0) / 2.0 - 1.0。//变量v5被削减了 双重决定 = -0.23641879194630872 -0.10890380313199105 * x2-0.14546040268456376 * x0 * x2+ 0.07270693512304251 * x1 * x2-0.07182997762863534 * x3-0.07383982102908278 * x0 * x1 * x2 * x3-0.4362541387024608 * x4; 返回决定。} 我知道，我使用你的图书馆已经有一年了。这种事情对我来说很清楚，.....我没有这样的字符串，所有的谓词都涉及.....。 1...676869707172737475767778798081...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
尤里，我决定使用圣物，做一个圣杯，但我得到一个铭文，预测值不能超过10。这是个刻意的限制还是算法的限制????。因为超过10个是极其相关的，所以....
10之后可能会出现int类型 的溢出，它只有32位，也就是说在溢出之前，它能容纳的数字不超过2^32=2147483648的值。这只是比20亿多一点。当然，你可以实现数字容量更大的计数器，但计算速度会慢几倍。
这就是为什么Dr.Trader无法运行用R语言重写的完整的libVMR--计算量太大，而且会占用大量的内存。
让我告诉你一个故事--我记得，我问你关于平行计算的问题。这样我就可以在数学协处理器上计算更多的输入。只有一个混蛋出现了，他把LibVMRx改写成C++，并以某种方式并联。 他有非常强大的计算机，正如他所说，他花了大约40分钟来处理8列。他甚至没有给我发送程序或其他东西，只是用借口和废话来困扰我。虽然我已经向他提供了所有的数据，并准备分享这个系统和建立模型的考虑。但他拒绝帮助我。有这样的人。吹入和吹出....
我在最新的6.01版本中比对了一切。其他的都不行。如果可能的话，我还会再比照一下。我是为了自己，也就是说，我需要这一切更快计算出来。
现在，我想出了一种算法来计算弱预测因素，这样就可以把它们删除。这将需要很长的时间来计算，但这是值得的，因为你可以用一个更强的预测器来代替一个弱的预测器。或者摆脱弱的预测因素，同时提高计算速度和概括能力。因为，对于交易来说，一旦市场开始作弊，你就需要不断地对模型进行重新计算。而市场就是这样，一旦其他交易者被合并，他们就会改变他们的策略，你必须重新适应他们。
现在，我想出了一种算法，如何计算弱预测器，从而可以将其删除。这将需要很长的时间来计算，但这是值得的，因为我们可以用更强的预测器代替弱的预测器。或者摆脱弱的预测因素，同时提高计算速度和概括能力。因为，对于交易来说，一旦市场开始作弊，你就需要不断地对模型进行重新计算。市场就是这样，一旦其他交易者合并，他们就会改变他们的策略，你必须重新适应他们。
就这样了。我期待着这些变化。
可以手动逐一检查预测器，但这是漫长而痛苦的，尽管这也是正确的方向。你需要很长的时间，但它应该是自动的，在合理的时间内，不那么令人痛苦。
我们站在同一阵线上，我也认为市场是不断变化的，每次有事情发生或新闻发布时都需要调整。不要像有些人那样，在5年内寻找圣杯。这就是乌托邦，但我已经为解释它而疲惫不堪了......
有可能找到薄弱的长期播放的圣杯。我有几个这样的人。但我的利润却在犯规的边缘，我的利润是分文不值，即使我有一个好的存款。
理论上有可能找到强大的长寿圣杯，但概率可能是零点零？
最可靠的方法。
帝国主义...看，现在我已经训练好了模型，两个模型都得到了相同的概括水平值，也就是说，两个模型对细分市场的切割方式是一样的。我想这是选择适当模式的关键。我继续训练，寻找投入等等。
在java文件中查看。如果有 "变量得到减少 "的线条，它们表明预测能力较弱。这样的预测因子被排除在模型代码之外--它们没有在二元分类器代码的任何地方被计算。
诚然，如果所有的预测因子都大致相同，这样的线条就不会出现。
下面是一个例子（用黑体字强调）。第六个预测器v5（从零开始计算）--CSV中的第七列可以用其他更强的预测器代替。
double getBinaryClassificator1(double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5) {
double x0 = 2.0 * (v0 + 1.0) / 2.0 - 1.0。
double x1 = 2.0 * (v1 + 1.0) / 2.0 - 1.0。
double x2 = 2.0 * (v2 + 1.0) / 2.0 - 1.0。
double x3 = 2.0 * (v3 + 1.0) / 2.0 - 1.0。
double x4 = 2.0 * (v4 + 1.0) / 2.0 - 1.0。
//变量v5被削减了
双重决定 = -0.23641879194630872 -0.10890380313199105 * x2
-0.14546040268456376 * x0 * x2
+ 0.07270693512304251 * x1 * x2
-0.07182997762863534 * x3
-0.07383982102908278 * x0 * x1 * x2 * x3
-0.4362541387024608 * x4
;
返回决定。
}