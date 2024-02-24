交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1740 1...173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747...3399 新评论 mytarmailS 2020.04.22 20:47 #17391 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 如果可以的话，稍后给图上的群组涂上颜色......在Python中这很难。 以看到集群的长度，它们如何交替，等等。 我做了三个。 对你来说也是如此吗？ mytarmailS 2020.04.22 20:51 #17392 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 不，我有一个美女，我给你看了......我不知道为什么）有些不对劲。 训练 测试 给我看一下样本的片段，你采取了哪些返回者，以及如何采取的。 [删除] 2020.04.22 20:54 #17393 mytarmailS: 给我看一个训练样本的片段，你取了哪些回报，以及如何取的。 以5和25为增量进行聚类 然后使用累积的1.在欧洲杯上每小时。按年份测试和追踪。 mytarmailS 2020.04.22 20:59 #17394 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 以5和25为增量进行聚类 然后用增量建立一个累积性的。1.关于每小时的欧元币值。按年份测试和追踪。 让我们明天再做吧，我的眼睛已经满了。 我觉得自己很笨。 [删除] 2020.04.22 21:01 #17395 mytarmailS: 我们明天再做吧，因为我的眼睛已经从我的脑袋里蹦出来了。 我觉得自己很笨。 严格来说，将有一条向上的曲线，一条水平的曲线和一条向下的曲线，没有其他的曲线。 这就像一个测试案例 Rorschach 2020.04.22 21:32 #17396 Mihail Marchukajtes: 我们看到的是，越是稳定的时期，越是圆润。所以我可以拿小波来举例，得到同样的画面。 而且一般来说，它的效果并不好。下图显示了良好的周期（2和3），但不是很平滑，因此圆圈变得很散乱。 这里 写到，cssa是一个建立在神经网络预测基础上的ssa。这就是我之前写的，滞后性只能通过预测来消除。在常规的ssa中，更有可能的是重复最后的已知价格，而不是预测，但在cssa中，它在神经网络的帮助下建立了预测。 mytarmailS 2020.04.23 06:42 #17397 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我已经在这些集群上工作了很长时间，但我有一个好的感觉...可悲的是，你总是在预测过去，把过去也加起来，尽管是根据新的数据。例如，如果你发现一个上升趋势的集群，集群本身会在趋势发生后才出现，事后，红 点就是集群出现的时候。 然后你把这一切放在一起，你就会得到一幅上升趋势的漂亮图画。 但这是事后的，你知道吗？ 当趋势已经发生时，集群会说 "趋势"。 [删除] 2020.04.23 07:07 #17398 mytarmailS: 马克斯，那些集群是胡说八道，还好我去睡觉了，我觉得我是个哑巴......。可悲的是，你总是在预测过去，把过去也加起来，即使是在新数据上。例如，如果你发现一个上升趋势的集群，集群本身会在趋势发生后才出现，事后，红 点就是集群出现的时候。 然后你把这一切放在一起，你就会得到一幅上升趋势的漂亮图画。 但这是事后的，你知道吗？ 当趋势已经发生时，集群会说 "趋势"。 它们应该是相对较长的，而且很少变化 mytarmailS 2020.04.23 07:19 #17399 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 它们应该是相对较长的，而且很少变化 好吧，但你还是会在集群的窗口大小上总是落后于别人。 [删除] 2020.04.23 08:30 #17400 mytarmailS: 好吧，但你在集群的窗口大小上总是落后。 我不知道，我懒得去想......或者我应该去想？ 1...173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果可以的话，稍后给图上的群组涂上颜色......在Python中这很难。
以看到集群的长度，它们如何交替，等等。
我做了三个。
对你来说也是如此吗？
不，我有一个美女，我给你看了......我不知道为什么）有些不对劲。
训练
测试
给我看一下样本的片段，你采取了哪些返回者，以及如何采取的。
给我看一个训练样本的片段，你取了哪些回报，以及如何取的。
以5和25为增量进行聚类
然后使用累积的1.在欧洲杯上每小时。按年份测试和追踪。
以5和25为增量进行聚类
然后用增量建立一个累积性的。1.关于每小时的欧元币值。按年份测试和追踪。
让我们明天再做吧，我的眼睛已经满了。我觉得自己很笨。
我们明天再做吧，因为我的眼睛已经从我的脑袋里蹦出来了。我觉得自己很笨。
严格来说，将有一条向上的曲线，一条水平的曲线和一条向下的曲线，没有其他的曲线。
这就像一个测试案例
我们看到的是，越是稳定的时期，越是圆润。所以我可以拿小波来举例，得到同样的画面。
而且一般来说，它的效果并不好。下图显示了良好的周期（2和3），但不是很平滑，因此圆圈变得很散乱。
我已经在这些集群上工作了很长时间，但我有一个好的感觉...可悲的是，你总是在预测过去，把过去也加起来，尽管是根据新的数据。例如，如果你发现一个上升趋势的集群，集群本身会在趋势发生后才出现，事后，红 点就是集群出现的时候。
然后你把这一切放在一起，你就会得到一幅上升趋势的漂亮图画。
但这是事后的，你知道吗？
当趋势已经发生时，集群会说 "趋势"。
马克斯，那些集群是胡说八道，还好我去睡觉了，我觉得我是个哑巴......。可悲的是，你总是在预测过去，把过去也加起来，即使是在新数据上。例如，如果你发现一个上升趋势的集群，集群本身会在趋势发生后才出现，事后，红 点就是集群出现的时候。
然后你把这一切放在一起，你就会得到一幅上升趋势的漂亮图画。
但这是事后的，你知道吗？
当趋势已经发生时，集群会说 "趋势"。
它们应该是相对较长的，而且很少变化
它们应该是相对较长的，而且很少变化
好吧，但你还是会在集群的窗口大小上总是落后于别人。
好吧，但你在集群的窗口大小上总是落后。
我不知道，我懒得去想......或者我应该去想？