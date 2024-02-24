交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 73 1...666768697071727374757677787980...3399 新评论 Alexey Burnakov 2016.07.27 21:05 #721 Mihail Marchukajtes:什么？ 虽然这些话是有道理的。.... 你应该简单地阅读分类的含义。任何关于机器学习的好网站都有它的简介。 Alexey Burnakov 2016.07.27 21:06 #722 阿列克谢-伯纳科夫。 验证数据：https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing有5.5年为5对。这些日期严格来说是在训练集之后出现的。最右边一栏是tselevka：181分钟内的价格增量（火车上的类别所编码的内容）。尽量使验证的MO值大于0.0001。我得到了大约0.00013，这相当于平均价差。也就是说，是零。同时，我并不是对每一个观察点都进行交易，而只是在机器信号很强的地方（大约5-10%的观察点）进行交易。谢谢。ǞǞǞ而这是一个有用的图片，用于制作测试样本（交叉验证）。我们需要把这组数据分成5个相等的部分，每一个第5部分的尾部就是未来的数据。 Mihail Marchukajtes 2016.07.27 23:03 #723 尤里-雷舍托夫。https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads 我下载了它，一切正常，但我还没有设法将它插入到MQL中，而且由于某些原因，保存的文件显示的优化结果与预测器本身显示的结果不同。预测器本身的数据概括水平为90%，而提取的模型只有47% - 我不明白....。嗯，我还没能在MQL中运行它....。 Yury Reshetov 2016.07.28 08:11 #724 Mihail Marchukajtes: 我下载了它，一切正常，但我没能把它放到MQL中......我也无法在MQL中运行它，但....。因为java文件有Math.signum()函数，而mql文件却没有。Mihail Marchukajtes: 我不知道为什么保存的文件显示的优化结果与预测器显示的结果不同。预测器本身的数据概括水平为90%，而输出模型只有47%。不清楚....。这是机器学习算法中委员会的一个属性，在委员会中结合的模型会比单独采取的模型得到更好的结果。否则，委员会的意义何在？这就是为什么在jPrediction中，单个二元分类器的泛化能力比三元分类器差。 在这里，我们还需要看一下偏见这样的参数。最好是低于50%。如果是零的话，那就更好了。其数值越小，三元分类器就越充分。 Yury Reshetov 2016.07.28 08:26 #725 Mihail Marchukajtes: 我下载了它，一切正常，但我还没有设法将它插入到MQL中。嗯，我无法在MQL中运行它，但....。你也可以这样做。在MetaEditor中按Ctrl+H，然后做自动更改。然后在代码中加入signum()函数。double signum(double x) { if (x == 0.0) return(0.0); if (x > 0.0) return(1.0); return(-1.0); } Mihail Marchukajtes 2016.07.28 11:35 #726 尤里-雷舍托夫。 你也可以这样做。在MetaEditor中按Ctrl+H，然后做自动更改。然后在代码中加入signum()函数。 好吧，我很快就会尝试的，因为我已经厌倦了在家里施工。我正在从头开始交易...我找不到时间来优化它，一旦我做了，我就会在一次.... 报告。 Mihail Marchukajtes 2016.07.28 18:08 #727 尤里-雷舍托夫。 你也可以这样做。在MetaEditor中按Ctrl+H，然后做自动更改。然后在代码中加入signum()函数。 我不明白什么是变量1d，它从哪里来？ Mihail Marchukajtes 2016.07.28 18:14 #728 Mihail Marchukajtes: 我不明白，这是对变量1d的咒骂，它是什么变量，它从哪里来？ 我想明白了，把它改成d1，一切都正常了。我没有深入研究代码，但我知道这是一个委员会，在5+++上工作。谢谢你，尤里，感谢你的工作。"现在我们将为我们的奶牛制造两倍的干草"（来自Matroskin.....） Mihail Marchukajtes 2016.07.28 18:44 #729 现在谈一下委员会，早在2007年，我第一次听到这个词，我们建立了一个由三个网络组成的委员会，所以voot委员会只有在三个模型中的2个正常工作的情况下才会敲除信号并平衡，如果3个模型中的2个委员会给出一个错误的信号，那么委员会就会失败。所以像这样.... Mihail Marchukajtes 2016.07.28 19:06 #730 Yury Reshetov: 你也可以这样做。在MetaEditor中按Ctrl+H，然后做自动更改。然后在代码中加入signum()函数。 尤里，我已经决定在圣物上放手一搏，做一个圣 杯，但我得到了一个铭文，预测值不能超过10。这是个刻意的限制还是算法的限制????。因为超过10个是高度相关的，所以.... 1...666768697071727374757677787980...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
验证数据：https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
有5.5年为5对。这些日期严格来说是在训练集之后出现的。最右边一栏是tselevka：181分钟内的价格增量（火车上的类别所编码的内容）。
尽量使验证的MO值大于0.0001。我得到了大约0.00013，这相当于平均价差。也就是说，是零。
同时，我并不是对每一个观察点都进行交易，而只是在机器信号很强的地方（大约5-10%的观察点）进行交易。
而这是一个有用的图片，用于制作测试样本（交叉验证）。我们需要把这组数据分成5个相等的部分，每一个第5部分的尾部就是未来的数据。
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
我下载了它，一切正常，但我没能把它放到MQL中......我也无法在MQL中运行它，但....。
因为java文件有Math.signum()函数，而mql文件却没有。
我不知道为什么保存的文件显示的优化结果与预测器显示的结果不同。预测器本身的数据概括水平为90%，而输出模型只有47%。不清楚....。
这是机器学习算法中委员会的一个属性，在委员会中结合的模型会比单独采取的模型得到更好的结果。否则，委员会的意义何在？这就是为什么在jPrediction中，单个二元分类器的泛化能力比三元分类器差。
在这里，我们还需要看一下偏见这样的参数。最好是低于50%。如果是零的话，那就更好了。其数值越小，三元分类器就越充分。
你也可以这样做。在MetaEditor中按Ctrl+H，然后做自动更改。
然后在代码中加入signum()函数。
我不明白，这是对变量1d的咒骂，它是什么变量，它从哪里来？
