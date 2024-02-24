交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 73

Mihail Marchukajtes:

什么？

虽然这些话是有道理的。....

你应该简单地阅读分类的含义。任何关于机器学习的好网站都有它的简介。
 
阿列克谢-伯纳科夫

验证数据：https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing

有5.5年为5对。这些日期严格来说是在训练集之后出现的。最右边一栏是tselevka：181分钟内的价格增量（火车上的类别所编码的内容）。

尽量使验证的MO值大于0.0001。我得到了大约0.00013，这相当于平均价差。也就是说，是零。

同时，我并不是对每一个观察点都进行交易，而只是在机器信号很强的地方（大约5-10%的观察点）进行交易。

谢谢。

ǞǞǞ

而这是一个有用的图片，用于制作测试样本（交叉验证）。我们需要把这组数据分成5个相等的部分，每一个第5部分的尾部就是未来的数据。

 
尤里-雷舍托夫
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
我下载了它，一切正常，但我还没有设法将它插入到MQL中，而且由于某些原因，保存的文件显示的优化结果与预测器本身显示的结果不同。预测器本身的数据概括水平为90%，而提取的模型只有47% - 我不明白....。嗯，我还没能在MQL中运行它....。
 
因为java文件有Math.signum()函数，而mql文件却没有。

这是机器学习算法中委员会的一个属性，在委员会中结合的模型会比单独采取的模型得到更好的结果。否则，委员会的意义何在？这就是为什么在jPrediction中，单个二元分类器的泛化能力比三元分类器差。

在这里，我们还需要看一下偏见这样的参数。最好是低于50%。如果是零的话，那就更好了。其数值越小，三元分类器就越充分。

 
你也可以这样做。在MetaEditor中按Ctrl+H，然后做自动更改。


然后在代码中加入signum()函数。

double signum(double x) {
   if (x == 0.0) return(0.0);
   if (x > 0.0) return(1.0);
   return(-1.0);
}
 
尤里-雷舍托夫

好吧，我很快就会尝试的，因为我已经厌倦了在家里施工。我正在从头开始交易...我找不到时间来优化它，一旦我做了，我就会在一次.... 报告。
 
尤里-雷舍托夫

我不明白什么是变量1d，它从哪里来？
 
Mihail Marchukajtes:
我不明白，这是对变量1d的咒骂，它是什么变量，它从哪里来？
我想明白了，把它改成d1，一切都正常了。我没有深入研究代码，但我知道这是一个委员会，在5+++上工作。谢谢你，尤里，感谢你的工作。"现在我们将为我们的奶牛制造两倍的干草"（来自Matroskin.....）
 
现在谈一下委员会，早在2007年，我第一次听到这个词，我们建立了一个由三个网络组成的委员会，所以voot委员会只有在三个模型中的2个正常工作的情况下才会敲除信号并平衡，如果3个模型中的2个委员会给出一个错误的信号，那么委员会就会失败。所以像这样....
 
尤里，我已经决定在圣物上放手一搏，做一个圣 杯，但我得到了一个铭文，预测值不能超过10。这是个刻意的限制还是算法的限制????。因为超过10个是高度相关的，所以....
