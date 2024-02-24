交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 76 1...697071727374757677787980818283...3399 新评论 Yury Reshetov 2016.07.29 10:48 #751 Mihail Marchukajtes: 我不知道这是否对我们有任何帮助 https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10这肯定会有帮助，因为。"Mochizuki在2012年提出的abc假设的证明需要500多页的文字，很少有数学家能够理解和验证它。"剩下的就是阅读500多页的日文文本，了解它在说什么。 Alexey Burnakov 2016.07.29 11:46 #752 尤里-雷舍托夫。这肯定会有帮助，因为。"Mochizuki在2012年提出的abc假设的证明需要500多页的文字，很少有数学家能够理解和检查它。"剩下的就是阅读500多页的日文文本，了解它在说什么。 唯一要做的是理解墨月在其证明中引入的革命性的新符号。 Mihail Marchukajtes 2016.07.29 14:04 #753 阿列克谢-伯纳科夫。 这就是我说的，剩下的就不多了--要理解望月在其证明中引入的革命性的新称呼。 那么，为什么坐在...开始工作吧，朋友们--开始工作吧 :-) Mihail Marchukajtes 2016.07.29 14:09 #754 尤里-雷舍托夫。我在最新的6.01版本中比对了一切。其他的都不行。如果可能的话，我还会再比照一下。我是为自己做的，也就是说，我需要自己更快地计算这一切。现在，我想出了一种算法，如何计算弱预测器，从而可以将其删除。这将需要很长的时间来计算，但这是值得的，因为我们可以用更强的预测器代替弱的预测器。或者摆脱弱的预测因素，同时提高计算速度和概括能力。因为，对于交易来说，一旦市场开始作弊，你就需要不断地对模型进行重新计算。而市场就是这样，一旦其他交易者合并，他们就会改变他们的策略，你必须重新计算。 听着，Yury，所以优化器可以在显卡上运行，因为所有东西都在那里并联。关于JCUDA？计算速度快了一百倍，有.......我可能可以运行20个谓词...我有一块Radeon显卡，似乎支持这个功能。尝试一下....，会很有意思。 Yury Reshetov 2016.07.29 14:45 #755 Mihail Marchukajtes: 听着，Yury，你可以在显卡上运行优化器，因为那里所有的东西都是平行的。关于JCUDA？计算速度快了一百倍，有.......我可能会做20个谓语...我有一块Radeon显卡，似乎支持这个功能。尝试一下....，会很有意思。另一件事是，在现代CPU中，一切也都是并行化的。而一切适合平行的东西，我都已经平行了。也就是说，将计算从CPU转移到GPU的 "好处 "是非常值得怀疑的。更不用说我不知道如何让它发挥作用，即使是在试用的基础上。 你需要一个专家，他至少可以解释这样的转移是否值得。它有自己的编程语言，与Java不兼容。 Mihail Marchukajtes 2016.07.29 14:56 #756 尤里-雷舍托夫。另一件事是，在现代CPU中，一切也都是并行化的。而且我已经把所有可以并行化的东西都并行化了。因此，将计算从CPU转移到GPU的 "好处 "是非常值得怀疑的。更不用说我不知道如何让它工作，即使是在试用的基础上。 你需要一个专家，他至少可以解释这样的转移是否有意义，或者是否不值得这样做。有一种自己的编程语言，与Java不兼容。 不...JCUDA只是用于Java并联...谷歌一下，有一个网站有说明如何运行这一切......我真的不擅长.... http://www.jcuda.org/，只是为了在Java中进行平行操作。 jcuda.org - Java bindings for CUDA www.jcuda.org This site contains Java bindings for NVIDIA® CUDA™ and related libraries. To use these libraries, you need a CUDA-enabled GPU device and the NVIDIA driver with CUDA support and the CUDA Toolkit from the NVIDIA website. The APIs of the libraries on this site have been kept close to the original APIs. The functions of all libraries are provided... Yury Reshetov 2016.07.29 15:11 #757 Mihail Marchukajtes: 不...JCUDA只是为了在Java中进行并行计算...谷歌一下，有一个网站有说明如何运行它...我真的不擅长.... http://www.jcuda.org/，这是为了在Java中进行并行计算。jCUDA是某种用于NVidia卡的左派代码。试图学习它是在浪费时间，因为不是每个人都有NVidia卡。例如，我就没有这样的显卡。我也不打算买这样的东西。此外，我不知道，这是否合理，或者你会得到一些垃圾？毕竟，你可以在上面浪费你的时间和金钱，而结果可能是一切都在CPU上和显卡上一样好。说实话，我有一块英特尔显卡，没有GPU计算支持。它很便宜，很便宜。对于交易来说，这已经足够了，但我没有时间去玩有花哨画面的游戏。这就是为什么我不需要一个花哨的显卡。 Mihail Marchukajtes 2016.07.29 15:17 #758 尤里-雷舍托夫。jCUDA是某种用于NVidia卡的左派代码。试图学习它是在浪费时间，因为不是每个人都有NVidia卡。例如，我就没有这样的显卡。我也不打算买这样的东西。此外，我不知道，这是否合理，或者你会得到一些垃圾？你可以把时间和金钱浪费在这上面，因为结果可能是一切在CPU上和在显卡上一样好。说实话，我的英特尔显卡没有GPU计算支持。廉价和便宜。这对交易来说已经足够了，但我没有时间去玩有花哨画面的游戏。这就是为什么我不需要一个花哨的显卡。 我明白了...所以...想到什么.... Yury Reshetov 2016.07.29 15:46 #759 Mihail Marchukajtes: 我明白了...所以...思想的东西....这有什么大不了的？我们必须立即关注天河二号。他们甚至很久没有在摄像机上挖过比特币了--它们对这种任务来说太弱了。 Китайский суперкомпьюьтер Тяньхэ-2 возглавил мировой рейтинг Top500 habrahabr.ru Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста. Пометьте топик понятными вам метками, если хотите или закрыть СанСаныч Фоменко 2016.07.30 09:12 #760 IEEE Spectrum刚刚发布了其第三个年度排名， 即2016年最佳编程语言。从这里开始 The 2016 Top Programming Languages spectrum.ieee.org Welcome to IEEE Spectrum’s third interactive ranking of the most popular programming languages. As it’s impossible to look over the shoulder of every programmer, Spectrum uses various metrics as proxies for gauging the current use of a language. Working with data journalist Nick Diakopoulos, from 10 online sources we’ve chosen 12 metrics, each... 1...697071727374757677787980818283...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不知道这是否对我们有任何帮助 https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10
这肯定会有帮助，因为。
"Mochizuki在2012年提出的abc假设的证明需要500多页的文字，很少有数学家能够理解和验证它。"
剩下的就是阅读500多页的日文文本，了解它在说什么。
这就是我说的，剩下的就不多了--要理解望月在其证明中引入的革命性的新称呼。
我在最新的6.01版本中比对了一切。其他的都不行。如果可能的话，我还会再比照一下。我是为自己做的，也就是说，我需要自己更快地计算这一切。
现在，我想出了一种算法，如何计算弱预测器，从而可以将其删除。这将需要很长的时间来计算，但这是值得的，因为我们可以用更强的预测器代替弱的预测器。或者摆脱弱的预测因素，同时提高计算速度和概括能力。因为，对于交易来说，一旦市场开始作弊，你就需要不断地对模型进行重新计算。而市场就是这样，一旦其他交易者合并，他们就会改变他们的策略，你必须重新计算。
听着，Yury，你可以在显卡上运行优化器，因为那里所有的东西都是平行的。关于JCUDA？计算速度快了一百倍，有.......我可能会做20个谓语...我有一块Radeon显卡，似乎支持这个功能。尝试一下....，会很有意思。
不...JCUDA只是为了在Java中进行并行计算...谷歌一下，有一个网站有说明如何运行它...我真的不擅长.... http://www.jcuda.org/，这是为了在Java中进行并行计算。
我明白了...所以...思想的东西....
这有什么大不了的？我们必须立即关注天河二号。他们甚至很久没有在摄像机上挖过比特币了--它们对这种任务来说太弱了。
IEEE Spectrum刚刚发布了其第三个年度排名， 即2016年最佳编程语言。
从这里开始