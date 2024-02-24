交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 727 1...720721722723724725726727728729730731732733734...3399 新评论 Alexander Ivanov 2018.03.04 06:17 #7261 人工智能机器人在哪里？ Mihail Marchukajtes 2018.03.04 06:39 #7262 今晚我花了一整夜的时间测试和研究模型准备的算法，从预处理开始，最后是优化和评估得到的模型。 我成功地进入了OOS，这是一个月来的工作成果。盈利能力不是很好，但FP超过了3，而且Equity看起来相当有希望...... 为了最终获得这样一个模型，平均需要三个小时以上，考虑到模型的运行时间，这是很可以接受的...... 同样，回报率并不高，但它们是稳步上升的。而这只是一个用于购买的模型，我没有建立它来销售，因为我没有什么需求。一个模型就足以测试我的交易方法。 .现在我已经做了新的模型，让我们看看这个月他们将如何工作....。 Mihail Marchukajtes 2018.03.04 06:45 #7263 亚历山大_K2。不，我个人不会预测不稳定的VR。而我所有试图让它至少达到准稳定状态的努力都以失败告终。 喜剧结束。 但是！意识到这种情况是垃圾，一些人，足够长的时间从事NS，只是必须把结果放在这里，人们已经找到一些其他的方法，而不是踩在一个地方。 人们的感激之情将是他的回报，因为他在NS中永远找不到钱。 钱在哪里????答案就在分布的 "尾部"。在非马尔科夫过程的 "记忆 "中。所有。并立即告诉你这是一个死问题!!!!!。 摘掉你的眼罩，以更广泛的视角看待市场，而不是把它当作不稳定的雷达报价。拓宽你作为一个交易员的视野。你在那里也可能找到正确的方法..... [删除] 2018.03.04 08:23 #7264 Mihail Marchukajtes:今晚我花了一整夜的时间测试和研究模型准备的算法，从预处理开始，最后是优化和评估得到的模型。 我成功地进入了OOS，这是一个月来的工作成果。盈利能力不是很好，但FP超过了3，而且Equity看起来相当有希望...... 为了最终获得这样一个模型，平均需要三个小时以上，考虑到模型的运行时间，这是很可以接受的...... 同样，回报率并不高，但它们是稳步上升的。而这只是一个用于购买的模型，我没有建立它来销售，因为我没有什么需求。一个模型就足以测试我的交易方法。 .现在我已经做了新的模型，让我们看看这个月他们将如何工作....。弯道运输 Mihail Marchukajtes 2018.03.04 09:13 #7265 这里有一个出售的模型笔录。在测试中，从这些模型发布的MUI并不明显，尽管训练质量很高，所以这个模型并没有从1.38以上的产量中出来，2018年1月31日的OOS 总的来说，这两个模型在本月的交易数量和2以上的PF值看起来都不错。 呃...我希望我可以在账户上看到它...... Dmitriy Skub 2018.03.04 14:32 #7266 Mihail Marchukajtes: 呃...我希望我能在我的账户上看到它...... 那么，是什么阻止了它？ Mihail Marchukajtes 2018.03.04 18:25 #7267 Dmitriy Skub:那么，是什么阻止了它？我不知道。我现在正在给它充电，让我们看看有什么.... Mihail Marchukajtes 2018.03.04 18:26 #7268 再次回答所提出的问题。它是腹泻，它是瘰疬... Renat Akhtyamov 2018.03.04 18:48 #7269 Mihail Marchukajtes:今晚我花了一整夜的时间测试和研究模型准备的算法，从预处理开始，最后是优化和评估得到的模型。 我成功地进入了OOS，这是一个月来的工作成果。盈利能力不是很好，但FP超过了3，而且Equity看起来相当有希望...... 为了最终获得这样一个模型，平均需要三个小时以上，考虑到模型的运行时间，这是很可以接受的...... 同样，回报率并不高，但它们是稳步上升的。而这只是一个用于购买的模型，我没有建立它来销售，因为我没有什么需求。一个模型足以测试我的交易方法。 .现在我已经做了新的模型，让我们看看这个月将如何运作....。我不明白 - 什么时间框架，符号？ 下面的模型看起来更稳定 //上面那个看起来非常像一个配件...... Mihail Marchukajtes 2018.03.04 19:26 #7270 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。不清楚--什么时间段，符号？ 底部的模型看起来更稳定 //最上面的那个看起来非常像一个试衣间......关于31.01.2018 上面最上面的图片是 "买入 "信号的一个模型，中间的一个是 "卖出 "信号，第三个是它们都在工作。在一个月内约有70次交易，这比培训期间几乎多了一倍....。这让我感到惊讶... 在分析所获得的模式时，我找到了一种方法来最终验证所获得的模型的质量，以及它是否是倒置的.....。 一旦我决定了一个样本，我就在它上面建立几个模型，通常是四个。然后我通过R运行多项式的结果（它们的实际值），在那里我计算每个多项式相对于样本的相互信息。记住，一个模型是两个多项式，所以作为一项规则，它们的VI是不同的，但这里有一个有趣的事实，我发现。事实证明，如果你把两个多项式的GPI值加起来，它一定大于输出熵。也许这只是我的问题，我的样本区间、获得的模型等等。但是有一些事情是这样的。一般来说，有40个条目，输出中的零和一的数量相等。即各20个，那么输出熵约等于0.693147，而且它不会改变零点之间可能存在的任何点。 所以在第一张图片中，买入模型的总VI到输出，在训练区大约为0.86，中间为卖出0.65，略低于输出熵0.69，说明这个模型有机会获得.....，可能没有获得，但最上...有....老实说，我很震惊，....... 1...720721722723724725726727728729730731732733734...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
今晚我花了一整夜的时间测试和研究模型准备的算法，从预处理开始，最后是优化和评估得到的模型。 我成功地进入了OOS，这是一个月来的工作成果。盈利能力不是很好，但FP超过了3，而且Equity看起来相当有希望......
为了最终获得这样一个模型，平均需要三个小时以上，考虑到模型的运行时间，这是很可以接受的......
同样，回报率并不高，但它们是稳步上升的。而这只是一个用于购买的模型，我没有建立它来销售，因为我没有什么需求。一个模型就足以测试我的交易方法。
.现在我已经做了新的模型，让我们看看这个月他们将如何工作....。
不，我个人不会预测不稳定的VR。而我所有试图让它至少达到准稳定状态的努力都以失败告终。
喜剧结束。
但是！意识到这种情况是垃圾，一些人，足够长的时间从事NS，只是必须把结果放在这里，人们已经找到一些其他的方法，而不是踩在一个地方。
人们的感激之情将是他的回报，因为他在NS中永远找不到钱。钱在哪里????答案就在分布的 "尾部"。在非马尔科夫过程的 "记忆 "中。所有。
并立即告诉你这是一个死问题!!!!!。
摘掉你的眼罩，以更广泛的视角看待市场，而不是把它当作不稳定的雷达报价。拓宽你作为一个交易员的视野。你在那里也可能找到正确的方法.....
这里有一个出售的模型笔录。在测试中，从这些模型发布的MUI并不明显，尽管训练质量很高，所以这个模型并没有从1.38以上的产量中出来，2018年1月31日的OOS
总的来说，这两个模型在本月的交易数量和2以上的PF值看起来都不错。
呃...我希望我可以在账户上看到它......
那么，是什么阻止了它？
我不知道。我现在正在给它充电，让我们看看有什么....
我不明白 - 什么时间框架，符号？
下面的模型看起来更稳定
//上面那个看起来非常像一个配件......
关于31.01.2018
上面最上面的图片是 "买入 "信号的一个模型，中间的一个是 "卖出 "信号，第三个是它们都在工作。在一个月内约有70次交易，这比培训期间几乎多了一倍....。这让我感到惊讶...
在分析所获得的模式时，我找到了一种方法来最终验证所获得的模型的质量，以及它是否是倒置的.....。
一旦我决定了一个样本，我就在它上面建立几个模型，通常是四个。然后我通过R运行多项式的结果（它们的实际值），在那里我计算每个多项式相对于样本的相互信息。记住，一个模型是两个多项式，所以作为一项规则，它们的VI是不同的，但这里有一个有趣的事实，我发现。事实证明，如果你把两个多项式的GPI值加起来，它一定大于输出熵。也许这只是我的问题，我的样本区间、获得的模型等等。但是有一些事情是这样的。一般来说，有40个条目，输出中的零和一的数量相等。即各20个，那么输出熵约等于0.693147，而且它不会改变零点之间可能存在的任何点。
所以在第一张图片中，买入模型的总VI到输出，在训练区大约为0.86，中间为卖出0.65，略低于输出熵0.69，说明这个模型有机会获得.....，可能没有获得，但最上...有....老实说，我很震惊，.......