我不想操之过急，但在我看来，建立在具有最大输出信息的输入上的模型可以持续更长时间。过去很难达到2周的门槛，但现在这是过去2周的结果。

我认为相当体面。但需要更多的测试....

另一个有趣的解放军与RL的优点。谁有兴趣用mql重写，让我知道，同时我学习理论部分。

http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html

尤里-阿索连科

在因果律的僵化表述中，说："如果我们准确地知道现在，我们就能计算出未来"，这不是第二部分，而是前提是错误的。我们从根本上无法了解现在的所有细节。


我曾一度误判了主成分的概念：我认为它们应该导致预测准确性的提高。

但后来我看到了几篇文章，其中声称准确率保持不变，但模型的预测能力稳定下来（模型过度训练下降）。特别是他们宣传的是与目标变量有关的主要组成部分的分割。

 
Mihail Marchukajtes:

是的，是的...我已经猜到了...总体上感谢大家，我在R....，变得非常好。这都是为了理解.... 的语法。

这不是语法的问题。

与类C语言不同，R是一种矢量语言，没有标量的概念。如果始终牢记这一点，并能写出a <- b，其中b是任何对象，在最简单的情况下是一个向量或一个矩阵，并且在赋值时不需要循环，就可以写出非常简短和信息密集的程序。

还有一个诀窍。

假设我们有一个包含5个数字的向量。每个数字都在1，2，...的序列中占有一席之地。5.这些地方。而这些地方可以有名字，与地名编号不同。这些名字也被收集到一个独立的矢量中，你也可以对其进行操作。


非常有趣的向量是那些在向量中把地名作为时间戳的向量。这是一种独立的数据类型--时间序列。

Mihail Marchukajtes:

是的，是的...我已经猜到了...总体上感谢大家，我在R....，变得非常好。重要的是要了解综合....。

https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html

只是为了清楚地说明我昨天所推动的事情。

看看AUDCAD对在滑动窗口=4小时内的报价流动强度柱状图。

你怎么能用这种垃圾的投入来进行交易？

我再重复一遍--你必须尽力改造输入流，使其强度达到泊松分布。

没有这个关键点，所有的努力都注定要失败。

而且我知道如何做到这一点。

此外，在强度的这种转换之后，增量直方图获得了严格的形式，没有必要对其进行对数处理等等。

也就是说，在解决了报价流程的问题后，你可以安全地使用所需的最纯粹的增量来工作。

就这样吧!

 
阴阳师不是偷盗瓦伦基。转换后的例子在哪里？至少要有一张你那里的照片。而且最好是图片显示资金余额。因为这是任何市场工作的最终目标，无论它有多大或多秘密....。

 

而我的问题是，这绝对不是那么简单。有一张桌子，10乘10。如何得到一个没有第一或第五列的表格。也就是说，我们需要得到一个没有第i列???? 的对象。

 
Mihail Marchukajtes:

而我的问题是，这绝对不是那么简单。有一张桌子，10乘10。如何得到一个没有第一或第五列的表格。也就是说，我们需要得到一个没有第i列???? 的对象。

m[,-5]

 
elibrarius

m[,-5]

是的，是的，谢谢....

