交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 689 1...682683684685686687688689690691692693694695696...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.02.17 00:20 #6881 我不想操之过急，但在我看来，建立在具有最大输出信息的输入上的模型可以持续更长时间。过去很难达到2周的门槛，但现在这是过去2周的结果。 我认为相当体面。但需要更多的测试.... [删除] 2018.02.17 07:35 #6882 另一个有趣的解放军与RL的优点。谁有兴趣用mql重写，让我知道，同时我学习理论部分。 http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html mlpack: a scalable c++ machine learning library mlpack.org This blog is the summary of my gsoc project – implementation of popular deep reinforcement learning methods. During this project, I implemented deep (double) q learning, asynchronous one/n step q learning, asynchronous one step sarsa and asynchronous advantage actor critic (in progress), as well as two classical control problems, i.e. mountain... СанСаныч Фоменко 2018.02.17 08:23 #6883 尤里-阿索连科。在因果律的僵化表述中，说："如果我们准确地知道现在，我们就能计算出未来"，这不是第二部分，而是前提是错误的。我们从根本上无法了解现在的所有细节。 我曾一度误判了主成分的概念：我认为它们应该导致预测准确性的提高。 但后来我看到了几篇文章，其中声称准确率保持不变，但模型的预测能力稳定下来（模型过度训练下降）。特别是他们宣传的是与目标变量有关的主要组成部分的分割。 СанСаныч Фоменко 2018.02.17 08:37 #6884 Mihail Marchukajtes:是的，是的...我已经猜到了...总体上感谢大家，我在R....，变得非常好。这都是为了理解.... 的语法。这不是语法的问题。 与类C语言不同，R是一种矢量语言，没有标量的概念。如果始终牢记这一点，并能写出a <- b，其中b是任何对象，在最简单的情况下是一个向量或一个矩阵，并且在赋值时不需要循环，就可以写出非常简短和信息密集的程序。 还有一个诀窍。 假设我们有一个包含5个数字的向量。每个数字都在1，2，...的序列中占有一席之地。5.这些地方。而这些地方可以有名字，与地名编号不同。这些名字也被收集到一个独立的矢量中，你也可以对其进行操作。 非常有趣的向量是那些在向量中把地名作为时间戳的向量。这是一种独立的数据类型--时间序列。 [删除] 2018.02.17 08:49 #6885 Mihail Marchukajtes:是的，是的...我已经猜到了...总体上感谢大家，我在R....，变得非常好。重要的是要了解综合....。https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html Processing and Analyzing Financial Data with R Marcelo S. Perlin (marcelo.perlin@ufrgs.br)msperlin.github.io The easiest way to import data into R is using a local file. Here, we will discuss four main formats and their file extensions: the comma separated values format (.csv), Microsoft Excel files (.xls, .xlsx), R native data (.RData), SQLITE (.SQLITE) and unstructured text files (.txt). These are the most common cases one will find in a data... Alexander_K2 2018.02.17 09:32 #6886 只是为了清楚地说明我昨天所推动的事情。 看看AUDCAD对在滑动窗口=4小时内的报价流动强度柱状图。 你怎么能用这种垃圾的投入来进行交易？ 我再重复一遍--你必须尽力改造输入流，使其强度达到泊松分布。 没有这个关键点，所有的努力都注定要失败。 而且我知道如何做到这一点。 此外，在强度的这种转换之后，增量直方图获得了严格的形式，没有必要对其进行对数处理等等。 也就是说，在解决了报价流程的问题后，你可以安全地使用所需的最纯粹的增量来工作。 就这样吧! Mihail Marchukajtes 2018.02.17 15:11 #6887 亚历山大_K2。只是为了清楚地说明我昨天所推动的事情。 看看AUDCAD对在滑动窗口=4小时内的报价流动强度柱状图。 你怎么能用这种垃圾的投入来进行交易？ 我再重复一遍--你必须尽力改造输入流，使其强度达到泊松分布。 没有这个关键点，所有的努力都注定要失败。 而且我知道如何做到这一点。 此外，在强度的这种转换之后，增量直方图获得了严格的形式，没有必要对其进行对数处理等。 也就是说，在解决了报价流的问题后，你可以根据需要安全地使用最纯粹的增量。 就这样吧!阴阳师不是偷盗瓦伦基。转换后的例子在哪里？至少要有一张你那里的照片。而且最好是图片显示资金余额。因为这是任何市场工作的最终目标，无论它有多大或多秘密....。 Mihail Marchukajtes 2018.02.17 16:26 #6888 而我的问题是，这绝对不是那么简单。有一张桌子，10乘10。如何得到一个没有第一或第五列的表格。也就是说，我们需要得到一个没有第i列???? 的对象。 Aleksei Kuznetsov 2018.02.17 16:58 #6889 Mihail Marchukajtes:而我的问题是，这绝对不是那么简单。有一张桌子，10乘10。如何得到一个没有第一或第五列的表格。也就是说，我们需要得到一个没有第i列???? 的对象。m[,-5] Mihail Marchukajtes 2018.02.17 17:15 #6890 elibrarius。m[,-5]是的，是的，谢谢.... 1...682683684685686687688689690691692693694695696...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不想操之过急，但在我看来，建立在具有最大输出信息的输入上的模型可以持续更长时间。过去很难达到2周的门槛，但现在这是过去2周的结果。
我认为相当体面。但需要更多的测试....
另一个有趣的解放军与RL的优点。谁有兴趣用mql重写，让我知道，同时我学习理论部分。
http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html
在因果律的僵化表述中，说："如果我们准确地知道现在，我们就能计算出未来"，这不是第二部分，而是前提是错误的。我们从根本上无法了解现在的所有细节。
我曾一度误判了主成分的概念：我认为它们应该导致预测准确性的提高。
但后来我看到了几篇文章，其中声称准确率保持不变，但模型的预测能力稳定下来（模型过度训练下降）。特别是他们宣传的是与目标变量有关的主要组成部分的分割。
是的，是的...我已经猜到了...总体上感谢大家，我在R....，变得非常好。这都是为了理解.... 的语法。
这不是语法的问题。
与类C语言不同，R是一种矢量语言，没有标量的概念。如果始终牢记这一点，并能写出a <- b，其中b是任何对象，在最简单的情况下是一个向量或一个矩阵，并且在赋值时不需要循环，就可以写出非常简短和信息密集的程序。
还有一个诀窍。
假设我们有一个包含5个数字的向量。每个数字都在1，2，...的序列中占有一席之地。5.这些地方。而这些地方可以有名字，与地名编号不同。这些名字也被收集到一个独立的矢量中，你也可以对其进行操作。
非常有趣的向量是那些在向量中把地名作为时间戳的向量。这是一种独立的数据类型--时间序列。
是的，是的...我已经猜到了...总体上感谢大家，我在R....，变得非常好。重要的是要了解综合....。
https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html
只是为了清楚地说明我昨天所推动的事情。
看看AUDCAD对在滑动窗口=4小时内的报价流动强度柱状图。
你怎么能用这种垃圾的投入来进行交易？
我再重复一遍--你必须尽力改造输入流，使其强度达到泊松分布。
没有这个关键点，所有的努力都注定要失败。
而且我知道如何做到这一点。
此外，在强度的这种转换之后，增量直方图获得了严格的形式，没有必要对其进行对数处理等等。
也就是说，在解决了报价流程的问题后，你可以安全地使用所需的最纯粹的增量来工作。
就这样吧!
只是为了清楚地说明我昨天所推动的事情。
看看AUDCAD对在滑动窗口=4小时内的报价流动强度柱状图。
你怎么能用这种垃圾的投入来进行交易？
我再重复一遍--你必须尽力改造输入流，使其强度达到泊松分布。
没有这个关键点，所有的努力都注定要失败。
而且我知道如何做到这一点。
此外，在强度的这种转换之后，增量直方图获得了严格的形式，没有必要对其进行对数处理等。
也就是说，在解决了报价流的问题后，你可以根据需要安全地使用最纯粹的增量。
就这样吧!
阴阳师不是偷盗瓦伦基。转换后的例子在哪里？至少要有一张你那里的照片。而且最好是图片显示资金余额。因为这是任何市场工作的最终目标，无论它有多大或多秘密....。
而我的问题是，这绝对不是那么简单。有一张桌子，10乘10。如何得到一个没有第一或第五列的表格。也就是说，我们需要得到一个没有第i列???? 的对象。
而我的问题是，这绝对不是那么简单。有一张桌子，10乘10。如何得到一个没有第一或第五列的表格。也就是说，我们需要得到一个没有第i列???? 的对象。
m[,-5]
m[,-5]
是的，是的，谢谢....