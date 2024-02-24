交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 687 1...680681682683684685686687688689690691692693694...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2018.02.16 19:16 #6861 亚历山大_K2。时间 呢？我已经厌倦了 说 这个词了。这并不取决于时间。 依赖性，无关紧要，当然是有的，而且是有的。 人们以标准的方式 进行交易--逆向交易--用网，逆向交易--用一个订单（当你在加码的时候，就是这样）。 我是在观察了芝加哥外汇交易所的外汇交易量后发现的 价格与成交量严格持平，因此出现了波浪。 Evgeny Belyaev 2018.02.16 19:30 #6862 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。在观察了 芝加哥外汇 交易所 的外汇交易量 后发现 外汇已经迁移到了芝加哥交易所？酷! Renat Akhtyamov 2018.02.16 19:31 #6863 叶夫根尼-别利亚耶夫。外汇交易已经迁移到芝加哥？酷!醒来吧 你有听说过关于CME的事情吗？ СанСаныч Фоменко 2018.02.16 19:36 #6864 维塔利-穆齐琴科。有周期性，但无法预测长期的周期性。价格可以是一小时、一天或一个月。可以预测价格走势，但不能预测时间。我甚至曾经贴出过一张图表，证实了你的话：我把盘中反转之间的距离以条为单位，得到了15到50条的反转的大致平均分布。 但是。 还有一个周期性--就是在一天中的某些时段和一周中的 某些日子 的交易活动。价格开始向一个方向或另一个方向更有力地移动。 它是什么？ [删除] 2018.02.16 20:05 #6865 更多的侵略性，先生们，更多的对自己的不满......。 你还有两个星期的时间来确认你是一个颤抖的生物还是一个拥有的人。 [删除] 2018.02.16 20:13 #6866 桑桑尼茨-弗门科。那是什么？伦敦-纽约-悉尼-东京，含午餐休息时间 Renat Akhtyamov 2018.02.16 20:15 #6867 桑桑尼茨-弗门科。我甚至曾经贴过一张图来证明你的观点：我把ZZ反转之间的距离以条为单位，得到了从15到50条的反转的大致均匀分布。 但是。 还有一个周期性--它是 在一天中的某些时间和一周中的 某些日子 的交易活动。价格开始向一个方向或另一个方向更有力地移动。 这就是它吗？+ Mihail Marchukajtes 2018.02.16 20:22 #6868 Vizard_: 哦，老师!你好））））。你又想错了？你是魔术师，你是最重要的人！））））。第二名是优素福，第三名是雷纳特-阿赫蒂亚莫夫，第四名是法........来吧--和R的关系怎么样了？你做了什么 "格拉尔 "吗？）））。顺便说一句，问得好。我有很多问题，这很值得 :-( 我安装了Rstudio，并能够导入 表文件，但接下来该怎么做头脑中却不清楚。1.如何从表的某一列制作一个按列命名的向量？ 换句话说，我需要按所有列制作向量。我不知道该怎么做.....我想检查一些理论。一般来说，意义上讲，表格中的最后一列是一个目标。我需要将每一列与多信息的目标进行比较。我想看看我的输入在多大程度上有输出信息。其实我在想写一个脚本，让它计算整个表格并把数据保存在里面，这样我就可以在excel中旋转数据了。给我一个例子，如何从一列做一个向量，如何为整个表格做向量。谢谢!!!!下面是一个表格的例子 附加的文件： Qwe.txt 27 kb Aleksei Kuznetsov 2018.02.16 20:40 #6869 Mihail Marchukajtes:顺便说一句，问得好。有很多问题，这是值得的 :-(. 我安装了Rstudio，并能够导入表文件，但接下来该怎么做我就不知道了。1.如何从表的某一列制作一个按列命名的向量？ 换句话说，我需要按所有列制作向量。我不知道该怎么做.....我想检查一些理论。一般来说，意义上讲，表格中的最后一列是一个目标。我需要将每一列与多信息的目标进行比较。我想看看我的输入在多大程度上有输出信息。其实我在想写一个脚本，让它计算整个表格并把数据保存在里面，这样我就可以在excel中旋转数据了。给我一个例子，如何从一列做一个向量，如何为整个表格做向量。谢谢!!!!下面是一个表格的例子这一栏是这样取的 LearnY<-MatrixLearnY[,i]。 其中i是列号。即所有行和第i列。如果MatrixLearnY[j,]--它取第j行和其中的所有列。 Mihail Marchukajtes 2018.02.16 20:50 #6870 elibrarius。这一栏的取值方式如下 LearnY<-MatrixLearnY[,i]。 其中i是列号。即所有行和第i列。如果你设置MatrixLearnY[j,]--它将采取第j行和其中的所有列。谢谢!!!!我现在就去试试，我已经绞尽脑汁了 :-) 1...680681682683684685686687688689690691692693694...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
时间 呢？我已经厌倦了 说 这个词了。
这并不取决于时间。
依赖性，无关紧要，当然是有的，而且是有的。
人们以标准的方式 进行交易--逆向交易--用网，逆向交易--用一个订单（当你在加码的时候，就是这样）。
我是在观察了芝加哥外汇交易所的外汇交易量后发现的
价格与成交量严格持平，因此出现了波浪。
在观察了 芝加哥外汇 交易所 的外汇交易量 后发现
外汇已经迁移到了芝加哥交易所？酷!
外汇交易已经迁移到芝加哥？酷!
醒来吧
你有听说过关于CME的事情吗？
有周期性，但无法预测长期的周期性。价格可以是一小时、一天或一个月。可以预测价格走势，但不能预测时间。
我甚至曾经贴出过一张图表，证实了你的话：我把盘中反转之间的距离以条为单位，得到了15到50条的反转的大致平均分布。
但是。
还有一个周期性--就是在一天中的某些时段和一周中的 某些日子 的交易活动。价格开始向一个方向或另一个方向更有力地移动。
它是什么？
那是什么？
伦敦-纽约-悉尼-东京，含午餐休息时间
我甚至曾经贴过一张图来证明你的观点：我把ZZ反转之间的距离以条为单位，得到了从15到50条的反转的大致均匀分布。
但是。
还有一个周期性--它是 在一天中的某些时间和一周中的 某些日子 的交易活动。价格开始向一个方向或另一个方向更有力地移动。
这就是它吗？
哦，老师!你好））））。你又想错了？你是魔术师，你是最重要的人！））））。
第二名是优素福，第三名是雷纳特-阿赫蒂亚莫夫，第四名是法........
来吧--和R的关系怎么样了？你做了什么 "格拉尔 "吗？）））。
顺便说一句，问得好。我有很多问题，这很值得 :-(
我安装了Rstudio，并能够导入 表文件，但接下来该怎么做头脑中却不清楚。
1.如何从表的某一列制作一个按列命名的向量？ 换句话说，我需要按所有列制作向量。
我不知道该怎么做.....我想检查一些理论。
一般来说，意义上讲，表格中的最后一列是一个目标。我需要将每一列与多信息的目标进行比较。我想看看我的输入在多大程度上有输出信息。
其实我在想写一个脚本，让它计算整个表格并把数据保存在里面，这样我就可以在excel中旋转数据了。
给我一个例子，如何从一列做一个向量，如何为整个表格做向量。谢谢!!!!
下面是一个表格的例子
这一栏是这样取的
LearnY<-MatrixLearnY[,i]。
其中i是列号。即所有行和第i列。如果MatrixLearnY[j,]--它取第j行和其中的所有列。
这一栏的取值方式如下
LearnY<-MatrixLearnY[,i]。
其中i是列号。即所有行和第i列。如果你设置MatrixLearnY[j,]--它将采取第j行和其中的所有列。
谢谢!!!!我现在就去试试，我已经绞尽脑汁了 :-)