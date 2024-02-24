交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 572

德米特里-费多尔琴科

将大笔存款分成小笔。你在一个账户上交易，在其他账户上复制交易。）

巧妙的。
 
亚历山大_K2
天才。
特别是在期货上。))
马克西姆-德米特里耶夫斯基

记忆力非常好。只是一个问题--增量与未来有什么关系吗？我不能确定，但我不认为他们会这样做。

顺便说一下，我不明白为什么平面节点有这么大的增量，还是说这意味着别的什么？

尤里-阿索连科

记忆真的很棒。唯一的问题是，增量与未来有什么关系吗？我不能这么说，但在我看来，他们没有。

顺便说一下，我不明白为什么平面顶点有这么大的增量，或者你说的增量是指别的什么？


这里的增量是滞后的，例如55......这就是为什么它们是非正态分布的，这就是为什么平面顶点可以很大的原因。

好吧，让我们看看能从中挤出什么......我不知道它是否有前途，研究工作必须完成。

我只是惊讶于森林的晃动......我现在半天都找不到错误，我觉得我已经做对了 :)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

有滞后的增量，例如50......这就是为什么它们的分布如此不正常的原因。

我不知道他们是否有，应该重新进行调查

滞后--它就像动力一样吗？
尤里-阿索连科
它像一种动力吗？

好吧，不是取相邻条形的增量，而是取例如close[0]/close[55]。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我在不同的预测器上挣扎了半年，包括任何东西到任何东西的增量，预测器的数量。而且我使用了不同的模型。还有RF，还有SVM，还有MLP...我甚至还试过老年时代，下到了M1。我在验证样本上能够达到的最大准确率是53%，在训练样本上是100.0%。这对交易来说是不够的。我需要至少57%的准确率才能获利。要么是我的手歪了，要么是别的原因。有没有人取得了更好的效果？只是好奇。

德米特里-费多尔琴科

用不同的预测器折磨了六个月，包括增量的任何东西到任何东西，预测器的数量。而且我使用了不同的模型。还有RF，还有SVM，还有MLP...我甚至还试过老年时代，下到了M1。我在验证样本上能够达到的最大准确率是53%，在训练样本上是100.0%。这对交易来说是不够的。我需要至少57%的准确率才能获利。要么是我的手歪了，要么是别的原因。有没有人取得了更好的效果？只是想知道。


我还没有达到那种程度......我在做不同的变体......我必须看透很多不同的变体。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

那么，增量不是从相邻的条形图中提取的，而是例如close[0]/close[55]。

也就是，像动力一样。这就是它的尾巴。
