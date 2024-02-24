交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 572 1...565566567568569570571572573574575576577578579...3399 新评论 Alexander_K2 2018.01.15 04:40 #5711 德米特里-费多尔琴科。 将大笔存款分成小笔。你在一个账户上交易，在其他账户上复制交易。） 巧妙的。 Yuriy Asaulenko 2018.01.15 11:17 #5712 亚历山大_K2。 天才。 特别是在期货上。)) [删除] 2018.01.15 11:42 #5713 如何适应模型:))目前的增量和底部的训练模型，2棵树：）如果我设置20棵树，那么1到1对的当前增量不被送入输入，模型是根据它们来训练的（它们被送入输出）。不知道为什么，我的记忆力很好，现在我需要预测未来。 Yuriy Asaulenko 2018.01.15 11:53 #5714 马克西姆-德米特里耶夫斯基。如何适应模型:))目前的增量和底部的训练模型，2棵树:)如果我设置20棵树，就是1中1。由于某些原因，它记得很清楚，现在我必须预测未来。记忆力非常好。只是一个问题--增量与未来有什么关系吗？我不能确定，但我不认为他们会这样做。顺便说一下，我不明白为什么平面节点有这么大的增量，还是说这意味着别的什么？ [删除] 2018.01.15 11:56 #5715 尤里-阿索连科。记忆真的很棒。唯一的问题是，增量与未来有什么关系吗？我不能这么说，但在我看来，他们没有。顺便说一下，我不明白为什么平面顶点有这么大的增量，或者你说的增量是指别的什么？这里的增量是滞后的，例如55......这就是为什么它们是非正态分布的，这就是为什么平面顶点可以很大的原因。好吧，让我们看看能从中挤出什么......我不知道它是否有前途，研究工作必须完成。我只是惊讶于森林的晃动......我现在半天都找不到错误，我觉得我已经做对了 :) Yuriy Asaulenko 2018.01.15 11:58 #5716 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 有滞后的增量，例如50......这就是为什么它们的分布如此不正常的原因。我不知道他们是否有，应该重新进行调查 滞后--它就像动力一样吗？ [删除] 2018.01.15 11:59 #5717 尤里-阿索连科。 它像一种动力吗？好吧，不是取相邻条形的增量，而是取例如close[0]/close[55]。 Dmitry Fedorchenko 2018.01.15 11:59 #5718 马克西姆-德米特里耶夫斯基。如何适应模型:))目前的增量和底部的训练模型，2棵树：）如果我设置20棵树，那么1到1对的当前增量不被送入输入，模型是根据它们来训练的（它们被送入输出）。出于某种原因，我需要预测未来。我在不同的预测器上挣扎了半年，包括任何东西到任何东西的增量，预测器的数量。而且我使用了不同的模型。还有RF，还有SVM，还有MLP...我甚至还试过老年时代，下到了M1。我在验证样本上能够达到的最大准确率是53%，在训练样本上是100.0%。这对交易来说是不够的。我需要至少57%的准确率才能获利。要么是我的手歪了，要么是别的原因。有没有人取得了更好的效果？只是好奇。 [删除] 2018.01.15 12:01 #5719 德米特里-费多尔琴科。 用不同的预测器折磨了六个月，包括增量的任何东西到任何东西，预测器的数量。而且我使用了不同的模型。还有RF，还有SVM，还有MLP...我甚至还试过老年时代，下到了M1。我在验证样本上能够达到的最大准确率是53%，在训练样本上是100.0%。这对交易来说是不够的。我需要至少57%的准确率才能获利。要么是我的手歪了，要么是别的原因。有没有人取得了更好的效果？只是想知道。我还没有达到那种程度......我在做不同的变体......我必须看透很多不同的变体。 Yuriy Asaulenko 2018.01.15 12:03 #5720 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 那么，增量不是从相邻的条形图中提取的，而是例如close[0]/close[55]。 也就是，像动力一样。这就是它的尾巴。 1...565566567568569570571572573574575576577578579...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
