交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 575

新评论
 
尤里-阿索连科
它可以被感觉到。正如费曼所说，一个思想实验不需要任何成本。你可以像两个手指一样启动一个热核反应堆，它只需要比电视机多4-5倍的能量。
:)))))不，来吧 - 它是什么...你和马克西姆应该开设PAMM-账户或其他什么。对于这样的物理和数学账户（当然是有结果的），我很乐意报名参加。我对科学有信心和信任 :)
 
亚历山大_K2

我告诉过你--我需要VisSim的NeuralNet。我将看看那里有什么可能，什么不可能。

PS 我是一个理论家 - 我可以在高频模式下产生想法，但在实践中 - 我的账户上只有1笔交易，而且是一条曲线...虽然我今天一次跑了20对。让我们看看:)))

PPS 是的。我将在闲暇时阅读它。谢谢。


你的TS很奇怪。有20对一个交易。你已经积累了一个月的统计数据，但我们什么时候才能看到结果？

 
乌拉基米尔-伊泽斯基

你的TS很奇怪。有了20个配对，一个交易。积累统计资料已经一个月了，我们什么时候才能看到结果？


前2周只有4个货币对，只有1笔交易--是的。在定义信心概率的量级方面做得过了头。简单地说，是为存款感到害怕。但是，今天挂上了20个货币对，不过是在一个模拟账户上--我们会看到的。

PS 我继续从真实账户 获取tick数据，即我在电脑上打开了两个终端（真实和模拟）。从实验的纯洁性角度来看--一切都没问题。

[删除]  

这个实现的想法是为配对交易找到非线性的依赖关系

我完成了它，画了分布图，用我的眼睛看着它--它似乎很有趣。

现在我需要把它转移到机器人上。我已经在代码库中实现了一个线性传播指标。如果它不起作用--我也会这么做:))但这个问题要棘手得多 :)


 
亚历山大_K2

前2周只有4个交易对，只有1个交易--是的。在定义信心概率的量级方面做得过了头。害怕存款，简单地说......。但是，今天挂上了20个货币对，不过是在一个模拟账户上--我们会看到的。

事实上，一个非常奇怪的TS。以百万为单位收集蜱虫，每周有一次交易。

我只用分钟工作（仅在最后一根蜡烛上有刻度），每天大约有10笔交易，在一个工具上。

我不明白这一点。

 
尤里-阿索连科

事实上，一个非常奇怪的TS。你收集了数以百万计的蜱虫，每周有一次交易。

我只用分钟工作（只在最后一根蜡烛上有刻度），每天大约有10次交易，在同一个工具上。

我不明白。

恶魔知道...为安全重新投保...我把它归结为膝盖的颤抖--害怕在公众面前出丑。我希望我先得到结果，然后再吹嘘理论......。但我现在才意识到这一点。

 
亚历山大_K2

谁他妈知道...过度自信...我把它归结为对自己在公众面前出丑的膝跳恐惧。我希望我先得到结果，然后再吹嘘这个理论......但我现在才意识到这一点。

所以我们在这里都是这样的，好吧，也许我们大多数人都是这样的）。首先，我们谈了很久，但只有少数人开始谈正事。

顺便说一下，阅读一下学生的历史--是由于需要估计小样本 的分布而出现的 我有一个1分钟的样本和最多24小时的估计。我认为，这已经够多了。只有最后一分钟的蜱虫分析。

 
尤里-阿索连科

所以我们在这里都是这样的，好吧，也许我们大多数人都是这样的）。首先，我们谈了很久，但只有少数人开始做正事。

顺便说一下，阅读一下学生测试的历史--它是在小样本 中估计分布的需要而产生的 我有一个1分钟的样本和最多24小时的估计。我认为，这已经够多了。

是的，我已经调整了一些东西。

但这并没有改变这个特殊分支的本质--NS相当有趣，我想起了一个论点，即不应该重新发明一个轮子，而是使用人们已经做过的东西--我继续寻找VisSim的NeuralNet Add-On...

 
尤里-阿索连科

事实上，一个非常奇怪的TS。你收集了数以百万计的蜱虫，每周有一次交易。

我只用分钟工作（仅在最后一根蜡烛上有刻度），每天大约有10次交易，在同一工具上。

我不明白。


我甚至在一个5分钟的仪器上得到10个交易。不使用刻度线和分钟。我想把多余的东西处理掉。我与他们没有任何问题。

[删除]  
乌拉基米尔-伊泽斯基

我甚至在5分钟内每个工具都能得到10个交易。滴答声和分钟声不被使用。我想把多余的东西处理掉。看起来都很好。


我已经开始使用虚构的利润。

1...568569570571572573574575576577578579580581582...3399
新评论