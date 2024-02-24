交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 518 1...511512513514515516517518519520521522523524525...3399 新评论 [删除] 2017.11.04 12:00 #5171 Yuriy Asaulenko: 如果你不放过NS输入，你也可以把MA之间的delta塞进去。可以将delta通过sigmoid并减去0.5，使其达到零。顺便说一下，喂养移动平均线的 导数是没有意义的，我们可以简单地用其他滞后期喂养增量，它们将描述趋势。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 12:03 #5172 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 顺便说一下，喂养缪翼的导数是没有意义的，我们可以直接喂养带有其他滞后期的增量，它们将描述趋势。导数显示了趋势的方向。来自2个MA的衍生物以及它们之间的差异完全描述了系统的状态。 你自己要求的线程）。然而，这取决于你的企业）。 [删除] 2017.11.04 12:06 #5173 尤里-阿索连科。导数显示了趋势的方向。2个MAs的导数和它们之间的差值完全描述了系统的状态。然而，这取决于主人）。是的，但我想输入50个输入，例如，在每个输入上把增量向后移1条。也就是说，该模型将只考虑到趋势成分的变化不同时期的增量越多，他们就越能描述所有的运动，我认为3个就够了。也就是只有50*3的输入......或者250*3......真是小题大做 :D Yuriy Asaulenko 2017.11.04 12:13 #5174 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的，但我想输入50个输入，例如，在每个输入上把增量向后移1条。也就是说，该模型将只考虑到趋势部分的变化我坚持认为，我们不应该向国家计算机加载，最好是自己准备一些简单的东西，然后将结果应用于国家计算机。它还简化了NS本身，并将其资源释放出来，用于更有趣的任务，而不是那些由基本逻辑解决的问题。而MAs是一个不错的趋势指标，让NS处理其结果，而不是发明一些东西。 [删除] 2017.11.04 12:16 #5175 尤里-阿索连科。我认为，没有必要把不必要的东西装到NS上，所做的基本内容最好由自己准备，并已将结果提交给NS。这简化了NS本身，并将其资源释放出来，用于比基本逻辑解决的问题更有趣的任务。而MAs是一个很好的趋势指标，让国家计算机处理其结果，而不是发明各种新的想法。我将尝试这两种方式，稍后我将展示结果。当我输入同质数据时，我得到了输入和输出之间的良好关联性。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 12:27 #5176 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 这里的另一件事是，当你输入同质数据时，输入和输出会有很好的相关性。我不知道这意味着什么？在一个乐器上，一切都与一切相关联。而这是不可避免的，因为所有的东西都是由同一时间序列、同一数据的转换而得到的。 [删除] 2017.11.04 12:34 #5177 尤里-阿索连科。我不知道这是怎么一回事？一切都与乐器上的一切相关联。而这是不可避免的，因为所有的东西都是由相同的时间序列、相同的数据转化而来。嗯，本质上是的，问题可能是相关的强度 Mihail Marchukajtes 2017.11.04 18:15 #5178 伙计们，别忘了数据的因果关系。期望值+成交量+Delta+OI。然后任何TS都会成为事实。非常请大家注意这个链接。我将非常感激 :-) FXlab лаборатория форекс | ВКонтакте vk.com Показать все 6 комментариев Turbo, тут есть чёткая грань, мм - всего лишь часть ТС, система подразумевает точное описание условий для входа, в случае гармоники - точка Д паттерна, в случае тс на машках - пересечение ма на разных периодах, в случае уровневой тс - отбои от уровней, в случае прайсэкшн - комбинации свечей, а так же описывает тс... Yuriy Asaulenko 2017.11.04 18:28 #5179 Mihail Marchukajtes:伙计们，别忘了数据的因果关系。期望值+成交量+Delta+OI。然后任何TS都会成为事实。非常请大家注意这个链接。我将表示高度赞赏 :-) 这是胡说八道。根本就没有。它与该主题无关）。 Mihail Marchukajtes 2017.11.04 18:46 #5180 尤里-阿索连科。 这是无稽之谈。这与任何事情都没有关系。这绝对是偏离主题的）。什么话题????巴迪...你是谁？因为也许你是新来的，不认识我。我也算是一个人工智能的人，.....你是什么...你是这附近的人。:-)虽然我在原则上是善良的，你在这里所做的一切，只有在数据是价格的原因时才会起作用。然后，任何TS都可以正常工作，即使是预测前1条或15条（15条当然会比1条差，但这不是重点）。不是问题的关键...关键是...有OI的RTS指数。由于volume.... 的含义问题也就解决了。任何事情，无论是预测还是分类。而你的这句话想说什么，亲爱的.....。 1...511512513514515516517518519520521522523524525...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你不放过NS输入，你也可以把MA之间的delta塞进去。可以将delta通过sigmoid并减去0.5，使其达到零。
顺便说一下，喂养移动平均线的 导数是没有意义的，我们可以简单地用其他滞后期喂养增量，它们将描述趋势。
顺便说一下，喂养缪翼的导数是没有意义的，我们可以直接喂养带有其他滞后期的增量，它们将描述趋势。
导数显示了趋势的方向。来自2个MA的衍生物以及它们之间的差异完全描述了系统的状态。 你自己要求的线程）。
然而，这取决于你的企业）。
导数显示了趋势的方向。2个MAs的导数和它们之间的差值完全描述了系统的状态。
然而，这取决于主人）。
是的，但我想输入50个输入，例如，在每个输入上把增量向后移1条。也就是说，该模型将只考虑到趋势成分的变化
不同时期的增量越多，他们就越能描述所有的运动，我认为3个就够了。
也就是只有50*3的输入......或者250*3......真是小题大做 :D
是的，但我想输入50个输入，例如，在每个输入上把增量向后移1条。也就是说，该模型将只考虑到趋势部分的变化
我坚持认为，我们不应该向国家计算机加载，最好是自己准备一些简单的东西，然后将结果应用于国家计算机。
它还简化了NS本身，并将其资源释放出来，用于更有趣的任务，而不是那些由基本逻辑解决的问题。而MAs是一个不错的趋势指标，让NS处理其结果，而不是发明一些东西。
我认为，没有必要把不必要的东西装到NS上，所做的基本内容最好由自己准备，并已将结果提交给NS。
这简化了NS本身，并将其资源释放出来，用于比基本逻辑解决的问题更有趣的任务。而MAs是一个很好的趋势指标，让国家计算机处理其结果，而不是发明各种新的想法。
我将尝试这两种方式，稍后我将展示结果。
当我输入同质数据时，我得到了输入和输出之间的良好关联性。
这里的另一件事是，当你输入同质数据时，输入和输出会有很好的相关性。
我不知道这意味着什么？
在一个乐器上，一切都与一切相关联。而这是不可避免的，因为所有的东西都是由同一时间序列、同一数据的转换而得到的。
我不知道这是怎么一回事？
一切都与乐器上的一切相关联。而这是不可避免的，因为所有的东西都是由相同的时间序列、相同的数据转化而来。
嗯，本质上是的，问题可能是相关的强度
伙计们，别忘了数据的因果关系。期望值+成交量+Delta+OI。然后任何TS都会成为事实。非常请大家注意这个链接。我将非常感激 :-)
伙计们，别忘了数据的因果关系。期望值+成交量+Delta+OI。然后任何TS都会成为事实。非常请大家注意这个链接。我将表示高度赞赏 :-)
这是无稽之谈。这与任何事情都没有关系。这绝对是偏离主题的）。
什么话题????巴迪...你是谁？
因为也许你是新来的，不认识我。我也算是一个人工智能的人，.....你是什么...你是这附近的人。:-)
虽然我在原则上是善良的，你在这里所做的一切，只有在数据是价格的原因时才会起作用。然后，任何TS都可以正常工作，即使是预测前1条或15条（15条当然会比1条差，但这不是重点）。不是问题的关键...关键是...有OI的RTS指数。由于volume.... 的含义问题也就解决了。任何事情，无论是预测还是分类。
而你的这句话想说什么，亲爱的.....。