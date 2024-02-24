交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 511 1...504505506507508509510511512513514515516517518...3399 新评论 [删除] 2017.10.20 16:27 #5101 mytarmailS: 你说的 "小说/预言家的时期 "是什么意思？)例如，RSI的周期从5到30，或1条或50条的增量日志。重要的是要关注超射中的多重共线性，这样模型才不会停滞不前，因为有时它们开始强烈相关。 Aleksei Kuznetsov 2017.10.20 16:34 #5102 交易员博士。如果价格随着新的数据开始下跌怎么办？该模型预计它将上升。在这种情况下，我使用的模型开始变得有点沉闷，在交易中坐了很长时间，超额完成任务。人们也一样愚蠢，当一个趋势期被平坦或反向趋势取代时，就试图坐视不理......希望这是一次浅层的回调。我遇到过这样一句话："一个趋势更有可能持续下去而不是结束"，但另一方面，它不可能无限期地持续下去。 因此，模型和人一样好)显然，当大趋势发生变化时，我们需要等待，积累新的数据并重新训练。 我的印象是，NS根本没有什么可教的，因为市场上几乎没有典型的情况。 要么是受过专门训练的机器人拿着大钱，故意打破模式。 我的模式搜索器无法检测到典型的双顶，因为在去年的20个最类似的案例中，价格刚刚解决了双顶模式，并进一步向上飞去。 预测由粗体红色（高）和白色（低）线表示，灰色和深红色的变体来自历史。而最相似的变体却不那么相似。而有时它预测的是一个方向，而价格却向相反的方向发展。 所以它是50/50，就像硬币一样 mytarmailS 2017.10.20 16:38 #5103 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 预测指标的时期你知道吗，指标只在5%的情况下起作用，当市场随机同步到指标的时期，然后--哦，我的上帝，随机指标在一个平坦的地方起作用！你知道吗？:) ......而且是在每个单位)我认为人们不应该通过一个有固定期限的指标来看待一个动态的、变化的系统，你同意吗？ mytarmailS 2017.10.20 16:43 #5104 elibrarius。我也是这么做的））顺便说一下，在某些条件下，价格更有可能与预测相反，而不是在预测后面。你如何衡量接近程度？ 通过相关关系？ Aleksei Kuznetsov 2017.10.20 16:57 #5105 mytarmailS: 而你用什么来衡量接近程度？只是总结了我要找的模式的每条杠上的差异，以及历史上所有其他的大块头长到该模式的差异。 总的来说，我已经敲定了文章中的代码 https://www.mql5.com/ru/articles/197 Параллельные вычисления в MetaTrader 5 штатными средствами 2010.11.24Andrewwww.mql5.com Уже практически все современные персональные компьютеры умеют выполнять несколько задач одновременно – за счет наличия в процессоре нескольких ядер. Их число с каждым годом растет – 2, 3, 4, 6 ядер… Компания Intel недавно продемонстрировала работающий экспериментальный 80-ядерный процессор (да-да, это не опечатка - восемьдесят ядер, - жаль, в... [删除] 2017.10.20 17:15 #5106 mytarmailS:你知道，指标只在5%的情况下起作用，当市场随机同步到指标的周期，然后随机指标在平坦的地方起作用！你知道吗？:) ......而且是在每个单位)我认为我们不能通过一个有固定期限的指标来看待一个动态的、变化的系统，你同意吗？嗯，有很多指标，而且周期也不一样。我已经有一个系统，有固定周期的指标，根据同样的规则进行预测（也有周期）。 Aleksei Kuznetsov 2017.10.20 18:20 #5107 mytarmailS: 我也是这么做的））顺便说一下，在某些条件下，价格更有可能与预测相反，而不是在预测后面。你如何衡量接近程度？ 通过相关关系？ 我在想，如果预测是50%左右，那么在MO上浪费时间是否有意义。在泥浆方面，我认为会是一样的。 如果在预后方面没有区别，那么为什么要在更复杂的事情上花费数倍的时间来处理简单的结果？ mytarmailS 2017.10.20 18:38 #5108 elibrarius。 我在想，如果预测是50%左右，那么在MO上浪费时间是否有意义。在马什卡上，我认为同样的情况会发生。 如果预测没有差别，那么为什么要花数倍的时间在结果简单的更复杂的事情上？我不知道，这是个哲学问题）。就个人而言，我对清障者没有任何信心。 p.s. 至于你的小东西，你确实看起来不错，你可以用它来做预测，但你需要了解市场的机制，以了解在哪里以及从什么角度看。 Aleksei Kuznetsov 2017.10.20 19:53 #5109 mytarmailS: 我不知道，这是个哲学问题）。就个人而言，我对清障车没有信心。 p.s. 至于你的手艺，你还是会喜欢的，你可以进行预测，但你需要了解市场的机制，以了解从哪里、从什么角度看。计算的时间太长了。每1巴0.1-0.5秒（取决于模板的长度）。它已经优化 了24小时，只通过了1400次。显然，我需要一个星期的时间。()而且最初的结果不是很好：2个月内达到50%，缩水30%。 我还有一个想法是如何改进它，如果失败了，我可能会回到mashcats。 Aleksei Kuznetsov 2017.10.20 22:25 #5110 向那些为NS解决了回归 问题的人提问。你用什么作为训练值（然后预测什么）？ 有一些变种。 1) 1个输出，包括下一个柱状体的价格增量（对我来说似乎并不有趣，因为一个柱状体的价格增量通常并不重要）2）10-20条的输出，10-20条的价格增量（似乎很耗费资源和时间，但能提供更好的准确性。）3) 输出1个沿 "之 "字形的极值的增量价格（例如，在15个条形中会有一个沿 "之 "字形的极值，给出其价格）。在您看来，哪个方案更好？也许有更好的东西？ 如果预测的是未来的几个柱子（第2页和第3页），那么它们表现的概率显然会降低。什么数字才是最佳的？ 1...504505506507508509510511512513514515516517518...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你说的 "小说/预言家的时期 "是什么意思？)
例如，RSI的周期从5到30，或1条或50条的增量日志。
重要的是要关注超射中的多重共线性，这样模型才不会停滞不前，因为有时它们开始强烈相关。
如果价格随着新的数据开始下跌怎么办？该模型预计它将上升。在这种情况下，我使用的模型开始变得有点沉闷，在交易中坐了很长时间，超额完成任务。
人们也一样愚蠢，当一个趋势期被平坦或反向趋势取代时，就试图坐视不理......希望这是一次浅层的回调。
我遇到过这样一句话："一个趋势更有可能持续下去而不是结束"，但另一方面，它不可能无限期地持续下去。
因此，模型和人一样好)
显然，当大趋势发生变化时，我们需要等待，积累新的数据并重新训练。
我的印象是，NS根本没有什么可教的，因为市场上几乎没有典型的情况。 要么是受过专门训练的机器人拿着大钱，故意打破模式。
我的模式搜索器无法检测到典型的双顶，因为在去年的20个最类似的案例中，价格刚刚解决了双顶模式，并进一步向上飞去。
预测由粗体红色（高）和白色（低）线表示，灰色和深红色的变体来自历史。
而最相似的变体却不那么相似。
而有时它预测的是一个方向，而价格却向相反的方向发展。
所以它是50/50，就像硬币一样
预测指标的时期
你知道吗，指标只在5%的情况下起作用，当市场随机同步到指标的时期，然后--哦，我的上帝，随机指标在一个平坦的地方起作用！你知道吗？:) ......而且是在每个单位)
我认为人们不应该通过一个有固定期限的指标来看待一个动态的、变化的系统，你同意吗？
我也是这么做的））顺便说一下，在某些条件下，价格更有可能与预测相反，而不是在预测后面。你如何衡量接近程度？ 通过相关关系？
而你用什么来衡量接近程度？
只是总结了我要找的模式的每条杠上的差异，以及历史上所有其他的大块头长到该模式的差异。
总的来说，我已经敲定了文章中的代码 https://www.mql5.com/ru/articles/197
你知道，指标只在5%的情况下起作用，当市场随机同步到指标的周期，然后随机指标在平坦的地方起作用！你知道吗？:) ......而且是在每个单位)
我认为我们不能通过一个有固定期限的指标来看待一个动态的、变化的系统，你同意吗？
嗯，有很多指标，而且周期也不一样。我已经有一个系统，有固定周期的指标，根据同样的规则进行预测（也有周期）。
我也是这么做的））顺便说一下，在某些条件下，价格更有可能与预测相反，而不是在预测后面。你如何衡量接近程度？ 通过相关关系？
如果在预后方面没有区别，那么为什么要在更复杂的事情上花费数倍的时间来处理简单的结果？
我在想，如果预测是50%左右，那么在MO上浪费时间是否有意义。在马什卡上，我认为同样的情况会发生。
如果预测没有差别，那么为什么要花数倍的时间在结果简单的更复杂的事情上？
我不知道，这是个哲学问题）。
就个人而言，我对清障者没有任何信心。p.s. 至于你的小东西，你确实看起来不错，你可以用它来做预测，但你需要了解市场的机制，以了解在哪里以及从什么角度看。
我不知道，这是个哲学问题）。
就个人而言，我对清障车没有信心。p.s. 至于你的手艺，你还是会喜欢的，你可以进行预测，但你需要了解市场的机制，以了解从哪里、从什么角度看。
计算的时间太长了。每1巴0.1-0.5秒（取决于模板的长度）。它已经优化 了24小时，只通过了1400次。显然，我需要一个星期的时间。(
)而且最初的结果不是很好：2个月内达到50%，缩水30%。
我还有一个想法是如何改进它，如果失败了，我可能会回到mashcats。
向那些为NS解决了回归 问题的人提问。
你用什么作为训练值（然后预测什么）？
有一些变种。
1) 1个输出，包括下一个柱状体的价格增量（对我来说似乎并不有趣，因为一个柱状体的价格增量通常并不重要）
2）10-20条的输出，10-20条的价格增量（似乎很耗费资源和时间，但能提供更好的准确性。）
3) 输出1个沿 "之 "字形的极值的增量价格（例如，在15个条形中会有一个沿 "之 "字形的极值，给出其价格）。
在您看来，哪个方案更好？也许有更好的东西？如果预测的是未来的几个柱子（第2页和第3页），那么它们表现的概率显然会降低。什么数字才是最佳的？