交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1959

Rorschach 2020.08.04 16:15 #19581

总之，我找到了一项技术，可以解决圣杯问题。我们拿着GPT-3，写下 "做一个按钮来割钱"，它就会吐出工作代码。

问：Morgl怎么拼？
答：莫尔格拉需要被用叉子叉死。
问：一个饺子里有多少个坚果？
答：饺子里有三个虱子。
问：从夏威夷跳到十七岁，需要多少条彩虹？
答：需要两道彩虹才能从夏威夷跳到17岁。
问：什么无色的绿色想法睡得很凶？
答：无色的绿色想法睡得很凶。
问：你了解这些问题吗？
答：我理解这些问题。

mytarmailS 2020.08.04 16:38 #19582

Maxim Dmitrievsky:
代替晨祷，反复诵读

无论人工智能多么强大，但弱智和不了解 "该怎么做 "只能通过补习来治愈 ))

你在嘲笑我还是什么？ 我昨天喝醉了，我不知道我今天在想什么，但我在台球中赢了3-0。)

============================================================

我刚刚开始对我的模式应用时间过滤器，你只在一定的时间范围内对模式做出反应 ...

文书------欧元5分钟。
30个点，10个点的止损，3比1
+ 佣金为1便士。

我们必须分别寻找和检查每个模式，但它就是这样。

削减 :
每条线都是不同图案的不同特征
这些只是盈利的模式，大约有100种...

图为其中一个图案

每一个模式都是在一个严格独立的时间框架内进行交易...

以下是其中一个模式的交易
其中一个模式的权益
另一个
另一个
等等...

[删除] 2020.08.04 16:58 #19583

mytarmailS:
你是在嘲笑我还是什么？ 我昨天喝醉了，但我今天不知道什么，但我在台球中赢了3-0。)

============================================================

我刚刚开始将时间过滤器应用于我的模式，你只在一定的时间范围内对模式作出反应...

文书------欧元5分钟。
30个点，10个点的止损，3比1
+ 佣金为1便士。

我们必须分别寻找和检查每个模式，但它就是这样。

削减 :
每条线都是不同图案的不同特征
这些图案只是为了盈利，大约有100个...

每一个模式都是在一个严格独立的时间框架内进行交易...

以下是其中一个模式的交易

+- 我们说的是同一件事

我不是在欺骗你，我只是说如果你不每天重复，正确的信息是很难记住的 ))

mytarmailS 2020.08.04 17:11 #19584

Maxim Dmitrievsky:
+- 我们说的是同一件事。
我不是在开玩笑，我只是说如果不每天重复，正确的信息就不会沉淀下来）。

是的，是的，是的，是的）。

也许根本不是信息直接进入你的大脑，而是这个人在道德上或信息上没有准备好，因为他们已经做了很多年，但没有结果，后来你成熟了，开始了解更多等等，现在他开始以不同的方式看待同样的信息，采取新的知识，结果也不同，虽然数据是一样的......

=================================

有一次失败交易的模式

看着它

我想我可能认为这是一个糟糕的预测 )

Mihail Marchukajtes 2020.08.04 17:20 #19585

如果我的问题突然在某人看来是无稽之谈或微不足道，我很抱歉。但除了评估模型性能的指标外，我有一种强烈的感觉，多项式分析可以通过愚蠢地看其比率来完成。这个想法已经在我脑海中盘旋了很久，但到目前为止，我还想不出某种成型的方法。我保存了一个表格，其中两栏是两个多项式的实际值，第三栏是目标。这自然是为了训练期。在这里我有一个问题，这个表能不能在R中以某种方式旋转，除了响声和马车。希望得到任何建议....

Alexandr Andreev 2020.08.04 17:34 #19586

Mihail Marchukajtes:
略有错误，数字计算机的工作方式是0和1的信息，导体中是否有电流形成更高层次的阵列。一个模拟信号可以通过解读转换为数字信号。但我认为这里发生的不是与导体中是否存在电流的加法和数学运算，而是与特定导体中的电压水平，也就是他们以某种方式学会的模拟信号相加。好吧，如果你想要5伏，那就是处理器引脚上的5伏，如果你想要8.345354346346，那就是同样的电压量。

正如我在视频中所说，目前有两个与生物神经元有关的阿喀琉斯之踵没有实现。第一个是在神经元之间进行切割和连接的能力，第二个是以数字方式工作，其中有一个以十进制数量级的形式描述的能力。在模拟世界中，这些维度要大得多，我认为每个神经元都是独立的，也就是说，模拟信号有一个无限的维度，我们可以通过小数点后的无限位数来细化这个数字。实数的世界就是这样 :-)

如果我理解正确，并且处理器将与模拟信号一起工作，那么这是一个真正的突破，其中一个跟腱已经减少....。事实上，在我们的脑袋里，有神经元细胞在相互之间传递模拟信号。

我想在文章中是模拟的--他们把 "神经元权重 "的结果直接写入了CPU。(它没有说他们找到了晶体管的替代品），这意味着电流是0和1，所以它仍然是。对于模拟电流，我们没有可能改变它，保护它不受外界错误的影响，有可能记录和存储不同的电压电流并进行处理。

Mihail Marchukajtes 2020.08.04 17:35 #19587

我明白，训练的情节，但这次我决定了这一时期最差的基础策略结果（之前我采取的是最好的），并决定改进它。这就是基本的工作情况

还有电网本身。不幸的是，我从来没有见过一个训练有素的模型在优化中失败过一次减分。因此，不可能计算出一些参数。

除了今天建立的预制公制，并参与了培训过程。最好能有这样一个工具，在P中，它将有可能估计另外的多项式，不仅通过他们的工作，而且视觉上......。有一个实数单位的多项式的工作值，这里如何分析它们与目标的关系？

Mihail Marchukajtes 2020.08.04 17:38 #19588

和箭头本身，它在现实生活中的工作方式....但是，伙计，我今天已经有一百个了......

Rorschach 2020.08.04 17:53 #19589

模拟网格

Renat Akhtyamov 2020.08.04 18:19 #19590

Mihail Marchukajtes:
我明白，训练的情节，但这次我决定了这一时期最差的基础策略结果（之前我采取的是最好的策略），并决定改进它。这就是基本的工作情况

还有电网本身。不幸的是，我从来没有见过一个训练有素的模型在优化中失败的一个减法。因此，不可能计算出一些参数。

除了今天建立的预制公制，并参与了培训过程。最好能有这样一个工具，在P中，它将有可能估计另外的多项式，不仅通过他们的工作，而且视觉上......。有一个实数单位的多项式的工作值，这里如何分析它们与目标的关系？

就是这样，圣杯

会有信号吗？
总之，我找到了一项技术，可以解决圣杯问题。我们拿着GPT-3，写下 "做一个按钮来割钱"，它就会吐出工作代码。
问：Morgl怎么拼？
答：莫尔格拉需要被用叉子叉死。
问：一个饺子里有多少个坚果？
答：饺子里有三个虱子。
问：从夏威夷跳到十七岁，需要多少条彩虹？
答：需要两道彩虹才能从夏威夷跳到17岁。
问：什么无色的绿色想法睡得很凶？
答：无色的绿色想法睡得很凶。
问：你了解这些问题吗？
答：我理解这些问题。
代替晨祷，反复诵读
无论人工智能多么强大，但弱智和不了解 "该怎么做 "只能通过补习来治愈 ))
你在嘲笑我还是什么？ 我昨天喝醉了，我不知道我今天在想什么，但我在台球中赢了3-0。)
============================================================
我刚刚开始对我的模式应用时间过滤器，你只在一定的时间范围内对模式做出反应 ...
文书------欧元5分钟。
30个点，10个点的止损，3比1
+ 佣金为1便士。
我们必须分别寻找和检查每个模式，但它就是这样。
削减 :
每条线都是不同图案的不同特征
这些只是盈利的模式，大约有100种...
图为其中一个图案
每一个模式都是在一个严格独立的时间框架内进行交易...
以下是其中一个模式的交易
其中一个模式的权益
另一个
另一个
等等...
是的，是的，是的，是的）。
也许根本不是信息直接进入你的大脑，而是这个人在道德上或信息上没有准备好，因为他们已经做了很多年，但没有结果，后来你成熟了，开始了解更多等等，现在他开始以不同的方式看待同样的信息，采取新的知识，结果也不同，虽然数据是一样的......
=================================
有一次失败交易的模式
看着它
我想我可能认为这是一个糟糕的预测 )
略有错误，数字计算机的工作方式是0和1的信息，导体中是否有电流形成更高层次的阵列。一个模拟信号可以通过解读转换为数字信号。但我认为这里发生的不是与导体中是否存在电流的加法和数学运算，而是与特定导体中的电压水平，也就是他们以某种方式学会的模拟信号相加。好吧，如果你想要5伏，那就是处理器引脚上的5伏，如果你想要8.345354346346，那就是同样的电压量。
正如我在视频中所说，目前有两个与生物神经元有关的阿喀琉斯之踵没有实现。第一个是在神经元之间进行切割和连接的能力，第二个是以数字方式工作，其中有一个以十进制数量级的形式描述的能力。在模拟世界中，这些维度要大得多，我认为每个神经元都是独立的，也就是说，模拟信号有一个无限的维度，我们可以通过小数点后的无限位数来细化这个数字。实数的世界就是这样 :-)
如果我理解正确，并且处理器将与模拟信号一起工作，那么这是一个真正的突破，其中一个跟腱已经减少....。事实上，在我们的脑袋里，有神经元细胞在相互之间传递模拟信号。
我想在文章中是模拟的--他们把 "神经元权重 "的结果直接写入了CPU。(它没有说他们找到了晶体管的替代品），这意味着电流是0和1，所以它仍然是。对于模拟电流，我们没有可能改变它，保护它不受外界错误的影响，有可能记录和存储不同的电压电流并进行处理。
我明白，训练的情节，但这次我决定了这一时期最差的基础策略结果（之前我采取的是最好的），并决定改进它。这就是基本的工作情况
还有电网本身。不幸的是，我从来没有见过一个训练有素的模型在优化中失败过一次减分。因此，不可能计算出一些参数。
除了今天建立的预制公制，并参与了培训过程。最好能有这样一个工具，在P中，它将有可能估计另外的多项式，不仅通过他们的工作，而且视觉上......。有一个实数单位的多项式的工作值，这里如何分析它们与目标的关系？
和箭头本身，它在现实生活中的工作方式....但是，伙计，我今天已经有一百个了......
模拟网格
就是这样，圣杯
会有信号吗？