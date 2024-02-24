交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 217 1...210211212213214215216217218219220221222223224...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:12 #2161 mytarmailS: 我听到了，我不同意，但这是我的观点，不一定是正确的。 同样地。 Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:36 #2162 迪米特里。 有没有关于这些 "真实 "水平的统计数据？实际上，有一些统计数据。图中显示了价格运动概率分布随时间变化的动态。该计算是基于真实的报价。为了简化结构，引号的开头被减为零。X-时间，Y-价格，Z-概率密度函数。峰值是概率分布的最大值。显然，它们被理解为水平。报价主要是从峰值到峰值。 mytarmailS 2016.11.18 15:41 #2163 尤里-阿索连科。实际上，有一些统计数据。X是时间，Y是价格，Z是概率密度函数。峰值是指分布的最大值。显然，这就是他们所理解的水平。他们是谁？:) 在你的理解中，有哪些层次？)) Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:46 #2164 mytarmailS:他们是谁？:) 在你的理解中，什么是层次？))Lydi，这只猫从水平上工作。你知道这些级别）。我只展示了一个客观的图片。 mytarmailS 2016.11.18 15:50 #2165 尤里-阿索连科。利迪，这只猫从水平上工作。你知道水平的问题）。你给出了关于水平的统计数据，但我知道你所说的水平是什么意思，对吗？:)已经很有趣了... Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:53 #2166 mytarmailS: 你在引用关于水平的统计数据，但我知道你说的水平是什么意思，不是吗？:)这很荒唐。好吧，让它不要成为水平，我不在乎。图中说--概率分布的 最大值)。你不能像你写的那样，自己去计算它们）。mytarmailS: 没有统计数据，因为我还不会写，就像我之前写的那样，如果你真的想显示pruf，我可以给你看我日记中的真实交易。 那么，如果你不能计算，你的水平是什么意思？ mytarmailS 2016.11.18 16:13 #2167 尤里-阿索连科。好吧，让它不要成为水平，我不在乎。图片上写着--概率分布的近似值）。你不能像你写的那样，自己计算它们）。 如果你不能计算，你说的水平是什么意思？ 告诉我这些有什么意义呢？ Yuriy Asaulenko 2016.11.18 16:15 #2168 mytarmailS: 告诉我这些有什么意义？如果你什么都知道，问我问题还有什么意义呢？） 你散开了吗？ mytarmailS 2016.11.18 16:40 #2169 尤里-阿索连科。如果你什么都知道，问我问题还有什么意义呢？） 你是分散的吗？不，我们没有分散...我只是理解我们的想法不同，即使我开始努力证明我的观点，你也会争论你的观点，结果会是一个愚蠢的、低劣的、平庸的争论，就像关于统计的那个争论。我不需要这种争论，它的本质或结果，最后每个人都会做出同样的事情，所以我就不知道它将如何结束。 Yuriy Asaulenko 2016.11.18 16:55 #2170 MytarmailS: 不，我们没有...我只是明白，我们的想法不同，即使我开始紧张地证明我的，你也会证明你的，结果将是一个愚蠢的、低劣的、平庸的争论，比如说关于统计的。分配其中拖了7页的论坛，其实没有人需要这种争论，它的本质，结果，最后大家都会坚持自己的，所以我就不说了，提前知道它的结局 ...我以前写过。 尤里-阿索连科。你很清楚，不可能通过原则上管理的东西来证明 "更高权力 "的存在或不存在。人们只能相信他们，就像你一样，或者不相信。顺便说一句，我根本没打算改变你的想法）。而这正是我们所同意的，不是吗？而无论如何，我是在回答迪米特里）。而且不是7页，只是一个）。 1...210211212213214215216217218219220221222223224...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我听到了，我不同意，但这是我的观点，不一定是正确的。
有没有关于这些 "真实 "水平的统计数据？
实际上，有一些统计数据。
图中显示了价格运动概率分布随时间变化的动态。该计算是基于真实的报价。为了简化结构，引号的开头被减为零。
X-时间，Y-价格，Z-概率密度函数。峰值是概率分布的最大值。显然，它们被理解为水平。
报价主要是从峰值到峰值。
他们是谁？:)在你的理解中，有哪些层次？))
Lydi，这只猫从水平上工作。
你知道这些级别）。我只展示了一个客观的图片。
你给出了关于水平的统计数据，但我知道你所说的水平是什么意思，对吗？:)已经很有趣了...
好吧，让它不要成为水平，我不在乎。图中说--概率分布的 最大值)。
你不能像你写的那样，自己去计算它们）。
没有统计数据，因为我还不会写，就像我之前写的那样，如果你真的想显示pruf，我可以给你看我日记中的真实交易。
告诉我这些有什么意义？
如果你什么都知道，问我问题还有什么意义呢？）
你散开了吗？
不，我们没有分散...我只是理解我们的想法不同，即使我开始努力证明我的观点，你也会争论你的观点，结果会是一个愚蠢的、低劣的、平庸的争论，就像关于统计的那个争论。我不需要这种争论，它的本质或结果，最后每个人都会做出同样的事情，所以我就不知道它将如何结束。
我以前写过。
你很清楚，不可能通过原则上管理的东西来证明 "更高权力 "的存在或不存在。人们只能相信他们，就像你一样，或者不相信。
顺便说一句，我根本没打算改变你的想法）。
而这正是我们所同意的，不是吗？而无论如何，我是在回答迪米特里）。
而且不是7页，只是一个）。