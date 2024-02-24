交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 217

新评论
 
mytarmailS:
我听到了，我不同意，但这是我的观点，不一定是正确的。
同样地。
 
迪米特里
有没有关于这些 "真实 "水平的统计数据？

实际上，有一些统计数据。

图中显示了价格运动概率分布随时间变化的动态。该计算是基于真实的报价。为了简化结构，引号的开头被减为零。

X-时间，Y-价格，Z-概率密度函数。峰值是概率分布的最大值。显然，它们被理解为水平。

报价主要是从峰值到峰值。

 
尤里-阿索连科

实际上，有一些统计数据。

X是时间，Y是价格，Z是概率密度函数。峰值是指分布的最大值。显然，这就是他们所理解的水平。

他们是谁？:)

在你的理解中，有哪些层次？))
 
mytarmailS:

他们是谁？:)

在你的理解中，什么是层次？))

Lydi，这只猫从水平上工作。

你知道这些级别）。我只展示了一个客观的图片。

 
尤里-阿索连科

利迪，这只猫从水平上工作。

你知道水平的问题）。

你给出了关于水平的统计数据，但我知道你所说的水平是什么意思，对吗？:)已经很有趣了...

 
mytarmailS:

你在引用关于水平的统计数据，但我知道你说的水平是什么意思，不是吗？:)这很荒唐。

好吧，让它不要成为水平，我不在乎。图中说--概率分布的 最大值)。

你不能像你写的那样，自己去计算它们）。

mytarmailS:
没有统计数据，因为我还不会写，就像我之前写的那样，如果你真的想显示pruf，我可以给你看我日记中的真实交易。
那么，如果你不能计算，你的水平是什么意思？
 
尤里-阿索连科

好吧，让它不要成为水平，我不在乎。图片上写着--概率分布的近似值）。

你不能像你写的那样，自己计算它们）。

如果你不能计算，你说的水平是什么意思？
告诉我这些有什么意义呢？
 
mytarmailS:
告诉我这些有什么意义？

如果你什么都知道，问我问题还有什么意义呢？）

你散开了吗？

 
尤里-阿索连科

如果你什么都知道，问我问题还有什么意义呢？）

你是分散的吗？

不，我们没有分散...我只是理解我们的想法不同，即使我开始努力证明我的观点，你也会争论你的观点，结果会是一个愚蠢的、低劣的、平庸的争论，就像关于统计的那个争论。我不需要这种争论，它的本质或结果，最后每个人都会做出同样的事情，所以我就不知道它将如何结束。

 
MytarmailS:

不，我们没有...我只是明白，我们的想法不同，即使我开始紧张地证明我的，你也会证明你的，结果将是一个愚蠢的、低劣的、平庸的争论，比如说关于统计的。分配其中拖了7页的论坛，其实没有人需要这种争论，它的本质，结果，最后大家都会坚持自己的，所以我就不说了，提前知道它的结局 ...

我以前写过。

尤里-阿索连科

你很清楚，不可能通过原则上管理的东西来证明 "更高权力 "的存在或不存在。人们只能相信他们，就像你一样，或者不相信。

顺便说一句，我根本没打算改变你的想法）。

而这正是我们所同意的，不是吗？而无论如何，我是在回答迪米特里）。

而且不是7页，只是一个）。

1...210211212213214215216217218219220221222223224...3399
新评论