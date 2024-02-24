交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3242 1...323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.09.14 03:59 #32411 Renat Fatkhullin #: 测试系统将由三个部分组成： 1) 我们的单一机器人模板 2) 源代码中的 model.mq5 封装器，为 ONNX 模型提供数据输入/输出，解释结果并生成交易 3) model.onnx - 您的神经模型 关于 MM 的另一个问题，这里会有任何限制吗？ Aleksey Nikolayev 2023.09.14 07:33 #32412 Maxim Dmitrievsky #: 让我印象深刻的是，offtoppers 希望以他人的失败为代价来证明自己，显然他们自己的失败还不够多，因为他们的存在毫无趣味可言：））。 这似乎让他们觉得自己是伟大的交易实践者，而由于显而易见的原因，他们没有更合理的交易方式）。 Aleksey Nikolayev 2023.09.14 07:35 #32413 Aleksey Vyazmikin #:另一个 MM 问题，这里会有任何限制吗？ 我也马上想到了马丁格尔的必要性）。 Alex-4 2023.09.14 08:00 #32414 我的理解是机器人模板应作为一个片段插入 *.mq5 文件的代码，同时检查 MQLInfoInteger() 属性中的MQL_TESTER? Vladimir Perervenko 2023.09.14 09:55 #32415 Maxim Dmitrievsky #:...神经网络可能更难，也许只能用 python。 在已训练模型的执行层面，任何预处理通常都非常简单，可以用另一种 NPS 重写。 1.在 R 中使用神经网络没有问题。有移植的 Torch(1.13.1) 和 H2O。两者都可以通过一些技巧转换为 ONNH。 2.预处理的复杂程度取决于程序员的知识和技能。并不是 "任何 "都可以重写或转换成 ONH。 关于比赛的问题则不同： 是可以使用自己的预测器，还是每个人都使用开发人员提出的一些常用预测器。 如果在 2023 年的历史上进行测试，那么模型应该在哪个时期进行训练？有可能提出一个在同一时期训练的模型，它在测试中会显示出很好的结果。如何测试？ "ONNX 可以比作数学函数方面的专业编程语言 。如果我们考虑到这种 "语言 "在不断扩展，而且变化相当快，那么调试 ONNX 代码本身及其在 MCL 中的实现问题将是时间的海洋。 不过，对于那些有大量空闲时间的人来说，这个想法还是很有趣的。 祝您好运 mytarmailS 2023.09.14 10:08 #32416 我告诉你，docker 才是真正的解决方案。任何代码、任何语言、任何库。但事实并非如此。 Aleksey Vyazmikin 2023.09.14 10:20 #32417 Vladimir Perervenko #: 是否可以使用您自己的预测因子，还是每个人都使用开发人员提出的一些常用预测因子？ 如果测试将在 2023 年的历史上进行，那么应该在哪个时期对模型进行训练？可以提出一个在同一时期训练的模型，它将在测试中显示出良好的结果。您将如何检查？ 我想他们说过，您可以使用自己的 mqh 文件和自己的代码，这样您就可以使用自己的预测器，我是这么理解的。 但同样，如果您需要特殊指标，您不能通过资源....。 fxsaber 2023.09.14 12:46 #32418 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛 交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 fxsaber, 2023.09.13 19:28 关于 Tester 机器人模板的讨论。 在标准 MA 上检查模板，仅在 ticks 上。#include "EMA.mqh" // https://www.mql5.com/ru/code/download/22770/ema.mqh input int inPeriod1 = 50; input int inPeriod2 = 150; input int inSensitivity = 100; // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3239#comment_49322318 double SignalONNX( const MqlTick &Tick ) { static EMA EMA1(inPeriod1); static EMA EMA2(inPeriod2); static int Sensitivity = 0; const double Price = Tick.bid * Tick.ask; Sensitivity += Price ? 1 - ((EMA1.Get(Price) > EMA1.Get(Price)) << 1) : 0; Sensitivity = MathMax(-inSensitivity, MathMin(Sensitivity, inSensitivity)); return((Sensitivity == inSensitivity) ? 1 : -(Sensitivity == -inSensitivity)); } 工作模板。 Renat Akhtyamov 2023.09.14 14:07 #32419 fxsaber #: 检查标准 MA 上的模式，只检查刻度线。 工作模式。 现在用真实的美分，10 英镑，最好不要再投资。 你会亏损，100%。 因为在实际交易 中，负面交易要比正面交易多得多。 光荣的 MO 史诗终于要结束了。 fxsaber 2023.09.14 14:45 #32420 Renat Akhtyamov #:与杰出的国防部之间的史诗般的合作终于要结束了。 顾问与国防部无关。这是对拟议模板的技术测试。 我不知道为什么要去军事部报告说军事部不起作用。 1...323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
测试系统将由三个部分组成：
关于 MM 的另一个问题，这里会有任何限制吗？
...神经网络可能更难，也许只能用 python。在已训练模型的执行层面，任何预处理通常都非常简单，可以用另一种 NPS 重写。
1.在 R 中使用神经网络没有问题。有移植的 Torch(1.13.1) 和 H2O。两者都可以通过一些技巧转换为 ONNH。
2.预处理的复杂程度取决于程序员的知识和技能。并不是 "任何 "都可以重写或转换成 ONH。
关于比赛的问题则不同：
"ONNX 可以比作数学函数方面的专业编程语言 。如果我们考虑到这种 "语言 "在不断扩展，而且变化相当快，那么调试 ONNX 代码本身及其在 MCL 中的实现问题将是时间的海洋。
不过，对于那些有大量空闲时间的人来说，这个想法还是很有趣的。
我想他们说过，您可以使用自己的 mqh 文件和自己的代码，这样您就可以使用自己的预测器，我是这么理解的。但同样，如果您需要特殊指标，您不能通过资源....。
fxsaber, 2023.09.13 19:28
关于 Tester 机器人模板的讨论。
在标准 MA 上检查模板，仅在 ticks 上。
工作模板。
检查标准 MA 上的模式，只检查刻度线。
工作模式。
现在用真实的美分，10 英镑，最好不要再投资。
你会亏损，100%。
因为在实际交易 中，负面交易要比正面交易多得多。
顾问与国防部无关。这是对拟议模板的技术测试。
我不知道为什么要去军事部报告说军事部不起作用。