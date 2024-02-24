交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3242

Renat Fatkhullin #:
测试系统将由三个部分组成：
1) 我们的单一机器人模板
2) 源代码中的 model.mq5 封装器，为 ONNX 模型提供数据输入/输出，解释结果并生成交易
3) model.onnx - 您的神经模型

关于 MM 的另一个问题，这里会有任何限制吗？

 
Maxim Dmitrievsky #:
让我印象深刻的是，offtoppers 希望以他人的失败为代价来证明自己，显然他们自己的失败还不够多，因为他们的存在毫无趣味可言：））。
这似乎让他们觉得自己是伟大的交易实践者，而由于显而易见的原因，他们没有更合理的交易方式）。
 
Aleksey Vyazmikin #:

另一个 MM 问题，这里会有任何限制吗？

我也马上想到了马丁格尔的必要性）。
 
我的理解是
机器人模板应作为一个片段插入 *.mq5 文件的
代码，同时检查 MQLInfoInteger() 属性中的
MQL_TESTER?
 
Maxim Dmitrievsky #:

...神经网络可能更难，也许只能用 python。

在已训练模型的执行层面，任何预处理通常都非常简单，可以用另一种 NPS 重写。

1.在 R 中使用神经网络没有问题。有移植的 Torch(1.13.1) 和 H2O。两者都可以通过一些技巧转换为 ONNH。

2.预处理的复杂程度取决于程序员的知识和技能。并不是 "任何 "都可以重写或转换成 ONH。

关于比赛的问题则不同：

  • 是可以使用自己的预测器，还是每个人都使用开发人员提出的一些常用预测器。
  • 如果在 2023 年的历史上进行测试，那么模型应该在哪个时期进行训练？有可能提出一个在同一时期训练的模型，它在测试中会显示出很好的结果。如何测试？

"ONNX 可以比作数学函数方面的专业编程语言 如果我们考虑到这种 "语言 "在不断扩展，而且变化相当快，那么调试 ONNX 代码本身及其在 MCL 中的实现问题将是时间的海洋。

不过，对于那些有大量空闲时间的人来说，这个想法还是很有趣的。

祝您好运

 
我告诉你，docker 才是真正的解决方案。
任何代码、任何语言、任何库。

但事实并非如此。
 
Vladimir Perervenko #:
  • 是否可以使用您自己的预测因子，还是每个人都使用开发人员提出的一些常用预测因子？
  • 如果测试将在 2023 年的历史上进行，那么应该在哪个时期对模型进行训练？可以提出一个在同一时期训练的模型，它将在测试中显示出良好的结果。您将如何检查？

我想他们说过，您可以使用自己的 mqh 文件和自己的代码，这样您就可以使用自己的预测器，我是这么理解的。

但同样，如果您需要特殊指标，您不能通过资源....。
 

在标准 MA 上检查模板，仅在 ticks 上。

#include "EMA.mqh" // https://www.mql5.com/ru/code/download/22770/ema.mqh

input int inPeriod1 = 50;
input int inPeriod2 = 150;
input int inSensitivity = 100;

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3239#comment_49322318
double SignalONNX( const MqlTick &Tick )
{  
  static EMA EMA1(inPeriod1);
  static EMA EMA2(inPeriod2);
  static int Sensitivity = 0;
    
  const double Price = Tick.bid * Tick.ask;
  
  Sensitivity += Price ? 1 - ((EMA1.Get(Price) > EMA1.Get(Price)) << 1) : 0;  
  Sensitivity = MathMax(-inSensitivity, MathMin(Sensitivity, inSensitivity));

  return((Sensitivity == inSensitivity) ? 1 : -(Sensitivity == -inSensitivity));
}



工作模板。
 
fxsaber #:

检查标准 MA 上的模式，只检查刻度线。



工作模式。

现在用真实的美分，10 英镑，最好不要再投资。

你会亏损，100%。

因为在实际交易 中，负面交易要比正面交易多得多

光荣的 MO 史诗终于要结束了。

 
Renat Akhtyamov #:

与杰出的国防部之间的史诗般的合作终于要结束了。

顾问与国防部无关。这是对拟议模板的技术测试。

我不知道为什么要去军事部报告说军事部不起作用。

