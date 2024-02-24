交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3181 1...317431753176317731783179318031813182318331843185318631873188...3399 新评论 [删除] 2023.08.18 11:44 #31801 反疫苗接种者是具有特殊思想的人，他们有一些共同点。问题不在于统计数据，而在于其他方面。 mytarmailS 2023.08.18 11:45 #31802 我突然想到 1）要 理解一个过程 ，首先 要把它分解成一些基元（分解成碎片），例如压缩算法、各种分解、分解....。 2) 第二步是寻找 这些基元（碎块）之间的相互作用组合 。 3) 丢弃多余的部分，只留下精华。过滤... Valeriy Yastremskiy 2023.08.18 12:04 #31803 СанСаныч Фоменко #:在医学领域，我一直对其所谓的循证方法感到惊讶，即让 100 名病人服用 一半药物和一半安慰剂 ，然后将其作为统计数字来证明所谓的具有统计学意义的结论是正确的。在我看来，这就像是普遍意义上的作弊。对于静止过程来说，100 个不是一个样本，但这里是一个人，所有 100 个人总是不同的，他们患有不同严重程度的其他疾病，过着不同的生活，而且所有这些都与测试药物有着未知的相关性。这就是所谓的循证医学。一言以蔽之，这是一个普遍的医学骗局。 总是由三人），而且只是经过 5 年的内部体外研究（药典上的文章就是这么写的），然后通常从情况和对药物作用的理解来进行对照研究，如果没有效果，还要进行长达 5 年的使用监测）。 打破医学研究的正当规则所带来的政治风险是巨大的。） 但钱太多了......))))) Aleksey Nikolayev 2023.08.18 12:48 #31804 СанСаныч Фоменко #:或者，它与证据毫无关系，充其量只是针对大多数统计文盲的广告，而且是不公平的。这是一种不惜代价的庸俗渴求。既然我们已经谈到了科威德。如果严格按照循证医学的要求来理解 20 年前卫生部的指示，那么我们以及全世界（1）没有流行病，（2）没有疫苗。然后，根据你的原则"但有证据总比没有证据好" ，我们发布了临时规定，并迅速开始赚取数十亿美元，而无视我们自己的指示。由于忽视了统计数据，医学变得十分危险。这关系到统计数据的诚实性。要么我们遵守统计的每一个要求，要么它就根本不是统计。 关于大样本的要求，你只说对了一部分。渐近检验在小样本上效果不佳，而精确检验则效果很好。 除了数学问题之外，药物测试中还有很多其他问题，但尝试以某种方式解决这些问题总比取消一切，重新用车前草治疗要好。 mytarmailS 2023.08.18 13:43 #31805 有趣的数据处理方法，以前从未见过此类算法 https://www.google.com/search?q=blockcluster+r+package&oq=blockclustering+r+&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l3.8329j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Aleksey Vyazmikin 2023.08.18 13:54 #31806 Aleksey Nikolayev #Forester# 如果我没理解错的话，是这样做的--计算目标列/数组中的单位数，然后随机将单位填入新数组，再将新数组复制到旧数组中。 //+------------------------------------------------------------------+ //|Генерируем массив с целевой случайным образом | //+------------------------------------------------------------------+ void Random_Target() { char arr_Target_Random[];//Массив со сгенерированными целевыми ArrayResize(arr_Target_Random,Strok_Total_Data); ArrayInitialize(arr_Target_Random,0); int S_T_1=0;//Сумма целевой 1; int Nomer_Stroki_Random=0; for(int i=0; i<Strok_Total_Data; i++) { switch(arr_Target[i]) { case 1: S_T_1++; break; } } MathSrand(GetTickCount()); for(int i=0; i<S_T_1; i++) { Nomer_Stroki_Random=RandomInteger(Strok_Total_Data-1); if(arr_Target_Random[Nomer_Stroki_Random]==1)i--; else arr_Target_Random[Nomer_Stroki_Random]=1; } ArrayCopy(arr_Target,arr_Target_Random,0,0,WHOLE_ARRAY);//Заменяем целевые } //+------------------------------------------------------------------+ //|Определяем комбинацию случайным образом //+------------------------------------------------------------------+ int RandomInteger(int max_vl) { return (int)MathFloor((MathRand()+MathRand()*32767.0)/1073741824.0*max_vl); //случайное Int от 0 до 1073741824 } Aleksei Kuznetsov 2023.08.18 14:21 #31807 Aleksey Vyazmikin #:如果我没理解错的话，我是这样做的：计算目标列/数组中的单位数，然后随机向新数组填充单位，再将新数组复制到旧数组中。 你的情况比较复杂，尤其是在使用 i 时不清楚-- 我是这样混合列的。在这个示例中，索引数组是混合的，但你可以通过将数据类型替换为 来混合数据本身。 void RandomizeIdx(int & idx[], int rows) { int j = 0, c = 0; for (int r = 0; r < rows; r++) {//перебор train участка j = RandomInteger(rows);//номер строки с которой поменять - c = idx[r]; idx[r] = idx[j]; idx[j] = c;//меняем местами каждую строку с случайной } } Aleksey Vyazmikin 2023.08.18 14:42 #31808 Forester #: 你的情况比较复杂，尤其是在 i-- 的情况下。 如果该行已被弹出，就会再试一次，如果值等于 1，就会被弹出。 Forester#: 这就是我混合列的方法。在这个示例中，索引数组被洗牌，但你也可以通过用 替换数据类型来洗牌数据本身。 这很有趣，而且似乎用途更广。 总之，已经通过了两次检验--样本中有 18% 的单元，在第一次检验中发现了一个量子段，而在第二次检验中发现了两个量子段。 这甚至有点小得可疑。 补充--在第三次中又找到了。 这么说，我的方法是可行的？ Aleksey Vyazmikin 2023.08.18 23:22 #31809 Aleksey Vyazmikin #:那么，我的方法可以被认可为有效吗？ 查找修改后代码中的错误 Aleksey Vyazmikin 2023.08.18 23:24 #31810 Aleksey Vyazmikin #:查找修改后代码中的错误无错误 无 1...317431753176317731783179318031813182318331843185318631873188...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我突然想到
1）要 理解一个过程 ，首先 要把它分解成一些基元（分解成碎片），例如压缩算法、各种分解、分解....。
2) 第二步是寻找 这些基元（碎块）之间的相互作用组合 。
3) 丢弃多余的部分，只留下精华。过滤...
在医学领域，我一直对其所谓的循证方法感到惊讶，即让 100 名病人服用 一半药物和一半安慰剂 ，然后将其作为统计数字来证明所谓的具有统计学意义的结论是正确的。
在我看来，这就像是普遍意义上的作弊。
对于静止过程来说，100 个不是一个样本，但这里是一个人，所有 100 个人总是不同的，他们患有不同严重程度的其他疾病，过着不同的生活，而且所有这些都与测试药物有着未知的相关性。这就是所谓的循证医学。
一言以蔽之，这是一个普遍的医学骗局。
总是由三人），而且只是经过 5 年的内部体外研究（药典上的文章就是这么写的），然后通常从情况和对药物作用的理解来进行对照研究，如果没有效果，还要进行长达 5 年的使用监测）。
打破医学研究的正当规则所带来的政治风险是巨大的。）
但钱太多了......)))))
或者，它与证据毫无关系，充其量只是针对大多数统计文盲的广告，而且是不公平的。这是一种不惜代价的庸俗渴求。
既然我们已经谈到了科威德。
如果严格按照循证医学的要求来理解 20 年前卫生部的指示，那么我们以及全世界（1）没有流行病，（2）没有疫苗。然后，根据你的原则"但有证据总比没有证据好" ，我们发布了临时规定，并迅速开始赚取数十亿美元，而无视我们自己的指示。由于忽视了统计数据，医学变得十分危险。
这关系到统计数据的诚实性。要么我们遵守统计的每一个要求，要么它就根本不是统计。
关于大样本的要求，你只说对了一部分。渐近检验在小样本上效果不佳，而精确检验则效果很好。
除了数学问题之外，药物测试中还有很多其他问题，但尝试以某种方式解决这些问题总比取消一切，重新用车前草治疗要好。
有趣的数据处理方法，以前从未见过此类算法
https://www.google.com/search?q=blockcluster+r+package&oq=blockclustering+r+&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l3.8329j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Forester#
如果我没理解错的话，是这样做的--计算目标列/数组中的单位数，然后随机将单位填入新数组，再将新数组复制到旧数组中。
如果我没理解错的话，我是这样做的：计算目标列/数组中的单位数，然后随机向新数组填充单位，再将新数组复制到旧数组中。
我是这样混合列的。在这个示例中，索引数组是混合的，但你可以通过将数据类型替换为
来混合数据本身。
你的情况比较复杂，尤其是在 i-- 的情况下。
如果该行已被弹出，就会再试一次，如果值等于 1，就会被弹出。
这就是我混合列的方法。在这个示例中，索引数组被洗牌，但你也可以通过用
替换数据类型来洗牌数据本身。
这很有趣，而且似乎用途更广。
总之，已经通过了两次检验--样本中有 18% 的单元，在第一次检验中发现了一个量子段，而在第二次检验中发现了两个量子段。
这甚至有点小得可疑。
补充--在第三次中又找到了。
这么说，我的方法是可行的？
那么，我的方法可以被认可为有效吗？
查找修改后代码中的错误
查找修改后代码中的错误
无错误 无