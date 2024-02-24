交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3182 1...317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189...3399 新评论 fxsaber 2023.08.19 00:50 #31811 fxsaber #:谢谢，我会试试 MathRand 增量。 Aleksey Nikolayev#: 最常用的可能是蒙特卡罗。 看起来我有一个有趣的随机生成器。 double GetAvgPrice( const MqlTick &Tick ) { return((Tick.bid + Tick.ask) / 2); } void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price ) { const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2; Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 8); Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 8); return; } // Случайный знак приращения средней цены. bool RandomPrice( MqlTick &Ticks[] ) { const int Size = ArraySize(Ticks) - 1; if (Size > 0) { Print("Random price..."); MqlTick PrevTick = Ticks[Size]; double PrevPrice = GetAvgPrice(PrevTick); MathSrand((int)TimeLocal()); for (uint i = Size; (bool)i--;) { const double Diff = GetAvgPrice(PrevTick) - GetAvgPrice(Ticks[i]); PrevTick = Ticks[i]; SetAvgPrice(Ticks[i], PrevPrice += !(MathRand() & 1) ? Diff : -Diff); } } return(Size >= 0); } 上面是真实符号，下面是随机符号。 RandomPrice 可以迭代应用。价差和时间都会保留。 通过对数来生成是正确的，但我并没有这样做。如果我们加以改进，它可能是蒙特卡罗生成具有所需统计特性的随机符号的最佳选择。 fxsaber 2023.08.19 01:11 #31812 fxsaber #:可能是生成具有所需统计特性的随机符号的最佳选择。 使用同一组进行虱子测试。 上图 - 真实，下图 - 随机。 失败。 fxsaber 2023.08.19 01:28 #31813 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛 交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 mytarmailS, 2023.08.17 08:42 AM 您 "不做 "的第二步)) 有什么区别？ 区别在于，优化结果中什么也没找。也就是说，前五个优化结果从未在 OOS 上运行过。 fxsaber 2023.08.19 01:32 #31814 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛 交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 Valeriy Yastremskiy, 2023.08.17 10:44 AM 假阳性和假阴性的概率降低似乎是合乎逻辑的，但在我看来，这并不是防止错误的灵丹妙药。 您认为应该更信任train_optim + test_forward 模型而不是(train+test)_optim 模型吗？ Aleksey Vyazmikin 2023.08.19 01:38 #31815 Aleksey Vyazmikin #:没有错误 没有错误 没有错误 我又取了一个样本--47% 的单位和少 5 倍的示例--经过几次检测后，我可以说它已经找到了许多量子段。 我还注意到了初始目标和生成目标的相似度--它们的相似度为 49%--也许有必要设置一些阈值--相似度不能超过 30%？有什么想法吗？ 我做了一个图表--如果有匹配则"-1"，如果没有匹配则 "+1"，我得到了这样一个平衡。 这上面有很多趋势，你怎么看？ fxsaber 2023.08.19 04:47 #31816 fxsaber #:顶部是真实的，底部是随机的。 我对真实符号和生成符号进行了优化，设置相同。 真实。 随机。 没有对随机符号进行训练。 [删除] 2023.08.19 07:07 #31817 fxsaber #:用相同的设置对真实角色和生成角色进行了优化。真实。随机。没有接受过随机训练。 随机符号生成了多少次？）显然，序列越长，生成的次数也就越多。 mytarmailS 2023.08.19 07:42 #31818 fxsaber #: 不同之处在于，优化结果中没有搜索到任何内容。也就是说，前五个优化结果从未在 OOS 上运行过。 我不知道该怎么简单地说。在测试优化之后，你 "手工 "在 OOS 上挑选更好的变体，这并不合适......而如果算法在优化后选择了 OOS 上的最佳变体，那就已经是拟合了......为什么？从全套选项中选择最佳选项/变体就是优化....。用手工还是用算法并不重要。也许您只与 MT 测试人员合作过，对优化本身及其应用方法的理解有点公式化，所以我们才会产生一些误解。 mytarmailS 2023.08.19 07:43 #31819 fxsaber #:用相同的设置对真实角色和生成角色进行了优化。真实。随机。它没有经过随机训练。 随机数是否与价格特征相匹配？ 平均值、标准差、协方差？ fxsaber 2023.08.19 08:36 #31820 Maxim Dmitrievsky #: Сколько раз был сгенерирован рандом символ?) 一。 很明显，序列越长，需要生成的次数也就越多。 我不明白这句话的意思。下面两个选项是什么意思？ 您需要运行多次随机化 迭代才能使其生效。 如果你创建了很多随机化字符，那么其中出现可行字符的概率就会增加。 看似简单的事情，因为即使在不同的真实符号上，相同的 TC 也不起作用。 随机化的算法如下： 获取真实的跳动历史。 从中提取平均（（买入价+卖出价）/2）价格的增量序列。 在这个序列中，每个项随机乘以 +1 或 -1 。 从获得的增量序列中收集新的刻度线历史记录，其中时间和价差与点 1 重合。 新的刻度历史记录以自定义符号写入。 也就是说，某个真实符号被随机化了。第 3 项的应用次数不限，如果在第 5 项之后重复了所有五个点，则等同于重复了两次第 3 项。 1...317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢，我会试试 MathRand 增量。
最常用的可能是蒙特卡罗。
看起来我有一个有趣的随机生成器。
上面是真实符号，下面是随机符号。
RandomPrice 可以迭代应用。价差和时间都会保留。
通过对数来生成是正确的，但我并没有这样做。如果我们加以改进，它可能是蒙特卡罗生成具有所需统计特性的随机符号的最佳选择。
可能是生成具有所需统计特性的随机符号的最佳选择。
使用同一组进行虱子测试。
上图 - 真实，下图 - 随机。
失败。
交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易
mytarmailS, 2023.08.17 08:42 AM
您 "不做 "的第二步))
有什么区别？
区别在于，优化结果中什么也没找。也就是说，前五个优化结果从未在 OOS 上运行过。
交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易
Valeriy Yastremskiy, 2023.08.17 10:44 AM
假阳性和假阴性的概率降低似乎是合乎逻辑的，但在我看来，这并不是防止错误的灵丹妙药。
您认为应该更信任train_optim + test_forward 模型而不是(train+test)_optim 模型吗？
没有错误 没有错误 没有错误
我又取了一个样本--47% 的单位和少 5 倍的示例--经过几次检测后，我可以说它已经找到了许多量子段。
我还注意到了初始目标和生成目标的相似度--它们的相似度为 49%--也许有必要设置一些阈值--相似度不能超过 30%？有什么想法吗？
我做了一个图表--如果有匹配则"-1"，如果没有匹配则 "+1"，我得到了这样一个平衡。
这上面有很多趋势，你怎么看？
顶部是真实的，底部是随机的。
我对真实符号和生成符号进行了优化，设置相同。
真实。
随机。
没有对随机符号进行训练。
用相同的设置对真实角色和生成角色进行了优化。
真实。
随机。
没有接受过随机训练。
不同之处在于，优化结果中没有搜索到任何内容。也就是说，前五个优化结果从未在 OOS 上运行过。
用相同的设置对真实角色和生成角色进行了优化。
真实。
随机。
它没有经过随机训练。
Maxim Dmitrievsky #:
Сколько раз был сгенерирован рандом символ?)
一。
很明显，序列越长，需要生成的次数也就越多。
我不明白这句话的意思。下面两个选项是什么意思？
看似简单的事情，因为即使在不同的真实符号上，相同的 TC 也不起作用。
随机化的算法如下：