交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 296

新评论

mytarmailS 2017.03.13 15:22 #2951

有人尝试过用递归图工作吗？

你可以在这里读到https://habrahabr.ru/post/145805/ ，特别是用MO代替原始BP？可能作为一个选项。

x <- cumsum(rnorm(100))
ox <- outer(x, x, function (a, b) abs(a-b))
par(mfrow=c(1,3))
plot(x,t="l")
plot(ox,t="l")
image(ox)

以及更多阅读http://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf

Нелинейная динамика и анализ временных рядов – обзор метода Recurrence plots
habrahabr.ru
Всем привет. В этом топике я хотел бы провести обзор относительно нового и довольно мощного метода нелинейной динамики – метода Recurrence plots или рекуррентного анализа в приложении к анализу временных рядов. А, кроме того, поделится кодом короткой программы на языке Matlab, которая реализует все нижеописанное. Итак, начнем. По долгу службы...

fxsaber 2017.03.27 11:44 #2952

请帮助寻找R-类似物。

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

库：跨平台的原始数学函数库

Automated-Trading, 2017.03.27 11:39

一个跨平台的原创数学函数库。作者:fxsaber

Andrey Dik 2017.03.27 11:51 #2953

fxsaber:请帮助寻找一个R-模拟。

R有什么问题？

fxsaber 2017.03.27 12:10 #2954

安德烈-迪克

R有什么问题？

在函数描述中，有一个破折号，你必须指定R-模拟。我怀疑R没有这样的统计功能。要去除冲刺，你需要一个名字。

Andrey Dik 2017.03.27 12:18 #2955

http://www.scilab.org/

Home - Scilab
Scilab Enterpriseswww.scilab.org
Scilab Official Website

anonymous 2017.03.27 12:20 #2956

fxsaber:

在函数描述中，在要指定R-模拟的地方有一个破折号。我怀疑R中没有这样的统计函数。要去除冲刺，你需要一个名字。

cor(x, y, method = 'pearson')

fxsaber 2017.03.27 12:32 #2957

R: cor(x, y, method = 'pearson')

这完全不同。没有任何模式描述MQL5R计算Pearson、Spearman和Kendall相关系数boolMathCorrelationPearson(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r)boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r)boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau)boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)corr()

Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее
2016.10.06MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com
Рассмотрены функции для работы с основными статистическими распределениями, реализованными в языке R. Это распределения Коши, Вейбулла, нормальное, логнормальное, логистическое, экспоненциальное, равномерное, гамма-распределение, центральное и нецентральные распределения Бета, хи-квадрат, F-распределения Фишера, t-распределения Стьюдента, а также дискретные биномиальное и отрицательное биномиальные распределения, геометрическое, гипергеометрическое и распределение Пуассона. Есть функции расчета теоретических моментов распределений, которые позволяют оценить степень соответствия реального распределения модельному.

toxic 2017.03.27 12:57 #2958

fxsaber:请帮助寻找R-analog。

"模拟"- 事实上，从平庸的皮尔逊相关，即两个向量的归一化标量乘积作为接近度量，到机器学习武器库的其他部分，有代表性的特征搜索和非线性分类，是多方面的。

IMHO对于R(r-astes)、matlab、"maths "等的粉丝来说，不太好的是，它习惯于并依赖于具有简单界面的高级复杂函数，并对它们的 作用产生了错误的理解，或者说，如果你能接触到所有的参数和内脏，理解什么和怎么做，而不仅仅是界面上的东西和Hubra上的文章，这种垃圾存在。

我把这个过程称为 "去重构"（DE-ORTOGONALIZATION），或者说是 "马赛克意识"，当一个人被迫在脑子里装的不是算法的本质，而是一些库中成千上万的函数和参数名称。但考虑到无论是10万还是一码的高级 功能都不能解决实际工程任务的所有问题，因为总有一些东西需要用烙铁来调整，这种开发方式是有风险的。

fxsaber 2017.03.27 13:16 #2959

相关性方面也 是如此。

"模拟"- 事情是多方面的，确实，从琐碎的皮尔逊相关，即两个向量的归一化标量乘积，作为一个接近度量

基准测试表明，R-cor的速度要慢好几个数量级，因为算法的复杂性有很大不同。因此，在R国几乎没有显示正常速度特征的对应物。

anonymous 2017.03.27 18:20 #2960

fxsaber:

这一点也不一样。没有任何模式。

apply(embed(pattern, length(signal)), 1, cor, y = signal, method = 'pearson')
以及更多阅读http://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf
请帮助寻找R-类似物。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
库：跨平台的原始数学函数库
Automated-Trading, 2017.03.27 11:39
一个跨平台的原创数学函数库。
作者:fxsaber
请帮助寻找一个R-模拟。
R有什么问题？
在函数描述中，在要指定R-模拟的地方有一个破折号。我怀疑R中没有这样的统计函数。要去除冲刺，你需要一个名字。
cor(x, y, method = 'pearson')
这完全不同。没有任何模式
boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r)
boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r)
boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau)
boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)
"模拟"- 事实上，从平庸的皮尔逊相关，即两个向量的归一化标量乘积作为接近度量，到机器学习武器库的其他部分，有代表性的特征搜索和非线性分类，是多方面的。
IMHO对于R(r-astes)、matlab、"maths "等的粉丝来说，不太好的是，它习惯于并依赖于具有简单界面的高级复杂函数，并对它们的 作用产生了错误的理解，或者说，如果你能接触到所有的参数和内脏，理解什么和怎么做，而不仅仅是界面上的东西和Hubra上的文章，这种垃圾存在。
我把这个过程称为 "去重构"（DE-ORTOGONALIZATION），或者说是 "马赛克意识"，当一个人被迫在脑子里装的不是算法的本质，而是一些库中成千上万的函数和参数名称。但考虑到无论是10万还是一码的高级 功能都不能解决实际工程任务的所有问题，因为总有一些东西需要用烙铁来调整，这种开发方式是有风险的。
"模拟"- 事情是多方面的，确实，从琐碎的皮尔逊相关，即两个向量的归一化标量乘积，作为一个接近度量
这一点也不一样。没有任何模式。
apply(embed(pattern, length(signal)), 1, cor, y = signal, method = 'pearson')