交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 299

fxsaber 2017.03.28 13:06 #2981

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

[删除] 2017.03.28 13:09 #2982

fxsaber 2017.03.28 13:11 #2983

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

[删除] 2017.03.28 13:16 #2984

fxsaber 2017.03.28 13:19 #2985

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

СанСаныч Фоменко 2017.03.28 15:11 #2986

fxsaber 2017.03.28 16:23 #2987

桑桑尼茨-弗门科。

toxic 2017.03.28 20:11 #2988

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

fxsaber:

[删除] 2017.03.28 20:30 #2989

事实 是，HFTs以两位数的夏普做出了稳定的阿尔法。

fxsaber 2017.03.28 20:31 #2990

有毒。
按模式交易是一个神话。
如果你不知道如何处理这种图纸，你可能是对的，我正在研究一个基于模式的系统，当结果出来后，我会把它贴在论坛上，甚至可能是一篇文章，但它有一个非标准的方法。而我面临的最大误解正是通过关联性来寻找模式，50%的预测质量在这个阶段已经消失了，这就是我提到机器视觉的原因。
这种结论需要证据 )
当然，也可以用反驳的方式来反驳我的说法--模式上的强大TC。但在我看来，这比神话中的劝说更不可能。
我将尝试以TS的形式进行反驳：）甚至纯粹是为了我自己的利益。
因此，通过论证不存在关于模式的TS的可能性，我们根本就否认了关于机器学习的任何可理解的TS，这个话题就可以完全关闭了:)
换句话说，通过断言不可能有关于模式的ts，我们根本就否认了关于机器学习的任何可理解的ts，这个话题就可以完全关闭了:)
是的。
我们采取机器学习算法 "随机森林" - randomforest。在5000条的样本上运行它，并尝试找到500棵树--这就是你的模式。
结果。
在一百棵树之后，误差下降得非常小。而样本的多次增加并不会导致树木的增加。所以我们可以假设这个算法找到的模式（树）少于100个，额外的树对结果影响不大。
这就是它的模样
对一个随机的BP做同样的事情。
我将尝试以TS的形式进行反驳：）即使纯粹是为了我自己，这也是很有趣的。
也就是说，通过断言不存在基于痕迹的ts的可能性，我们根本就否定了机器学习上任何连贯的ts，这个话题就可以完全关闭了:)
如你所知，如果没有预测的统计优势，交易就没有意义。但有些人做交易，做了几百万的交易，而且一直在盈利，这是怎么回事？这不是一个内行，因为交易持续几秒钟，一分钟，一天有成千上万的交易。事实证明，这些人的预测是有道理的，没有什么比复杂的MO更能达到这个目的。
这就是MO在市场上发挥作用的证明，HFT 办公室以两位数的夏普赚取稳定的阿尔法的事实本身。
通过猜测是的，有时很有趣，有时很悲哀......。我只是说，根据模式预测市场 是可能的，但每个人都需要证据，没有证据是不行的。此外，我认为一切都可以预测，很快人类就会取得令人难以置信的成果，甚至可以预测和绘制整个人类的总体生活，然后在某一天对自己切腹自杀。
如果你问一个哲学家或神秘主义者，他会告诉你没有时间，现在、未来和过去是一种幻觉，是玛雅，是不完美的感知的结果。因此，你所要做的就是看一看过去，了解一下未来，没有什么困难，因为所有的都是一个。
