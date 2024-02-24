交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2784 1...277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2022.10.08 07:21 #27831 Uladzimir Izerski #:你们是如何取样的？我不明白。我必须将其放入数组然后保存吗？我不擅长这个。我有一个 4k 的草图，但用 5k 制作也不成问题。 我需要一个"; "分隔的 csv 文件，其中有几列："数据"、"目标"。 在 "目标 "中写入目标 - 这将对箭头的存在和位置进行编码。 您是在条形图开口处有箭头，还是在其他地方？ Uladzimir Izerski 2022.10.08 07:34 #27832 Aleksey Vyazmikin #:需要一个"; "分隔的 csv 文件，其中包含以下列："数据"、"目标"。在 "目标 "中写入目标--对箭头的存在和位置进行编码。您的条形图开盘时是否有箭头？ 箭头在事件发生时出现。 我会想办法的。如果我脑子够用的话）。我没有处理过这些问题。不需要。我做得不够快，家庭事务很忙。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.08 07:49 #27833 Uladzimir Izerski #:箭头在事件发生时出现。我会想办法解决的。如果我有足够的脑子的话）。我没有处理过这些问题。还不需要。我还不能很快解决，家里的事让我很忙。 如果条形图中间的箭头任意取决于刻度，那就更复杂了。 你也可以给我一个 bin 文件，但要描述其结构。 mytarmailS 2022.10.08 08:18 #27834 sibirqk #:20 年前，我在开发 C 语言时，也曾在这一点上停滞不前。从头开始索引，周期少了一个单位。但后来 MKL 很容易掌握--同样是 C 语言。 如果从零开始，从头开始可能更容易。而且我已经学会了另一种语言，很难再有不同的想法....。 Valeriy Yastremskiy 2022.10.08 08:35 #27835 Aleksey Vyazmikin #:如果条形图中间的箭头任意取决于刻度线，那么情况肯定会更复杂一些。您也可以给出 bin 文件，但要描述其结构。 日期 - 条形图编号，目标是 0 还是 1 买入卖出？ Aleksey Vyazmikin 2022.10.08 13:16 #27836 Valeriy Yastremskiy #:日期是条形码，目标是 0 还是 1 买入卖出？ 日期更好，可以控制同步。 目标 "0 "或 "1"--箭头出现或不出现，或同时出现-1-箭头向下，1-箭头向上，0-没有箭头。 虽然，我承认该指标有一个条件，即箭头每膝只画一次，即使有理由反复画它，那么它将是困难的。 Evgeni Gavrilovi 2022.10.09 14:03 #27837 以下哪种工具是生成数据的最佳工具？ https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html Comparing different clustering algorithms on toy datasets scikit-learn.org This example shows characteristics of different clustering algorithms on datasets that are “interesting” but still in 2D. With the exception of the last dataset, the parameters of each of these dat... СанСаныч Фоменко 2022.10.09 14:39 #27838 Evgeni Gavrilovi #:以下哪种工具是生成数据的最佳工具？https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html 我们应该选择与目标变量相关的聚类。 这里有这样的聚类吗？ mytarmailS 2022.10.09 15:56 #27839 Evgeni Gavrilovi #:以下哪种工具是生成数据的最佳工具？https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html 聚类不会生成数据 Evgeni Gavrilovi 2022.10.09 16:31 #27840 哦，我明白了，所以只有一个 GMM？没有其他的？ 1...277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你们是如何取样的？我不明白。
我必须将其放入数组然后保存吗？我不擅长这个。
我有一个 4k 的草图，但用 5k 制作也不成问题。
我需要一个"; "分隔的 csv 文件，其中有几列："数据"、"目标"。
在 "目标 "中写入目标 - 这将对箭头的存在和位置进行编码。
您是在条形图开口处有箭头，还是在其他地方？
箭头在事件发生时出现。
我会想办法的。如果我脑子够用的话）。我没有处理过这些问题。不需要。我做得不够快，家庭事务很忙。
如果条形图中间的箭头任意取决于刻度，那就更复杂了。
你也可以给我一个 bin 文件，但要描述其结构。
20 年前，我在开发 C 语言时，也曾在这一点上停滞不前。从头开始索引，周期少了一个单位。但后来 MKL 很容易掌握--同样是 C 语言。
日期 - 条形图编号，目标是 0 还是 1 买入卖出？
日期更好，可以控制同步。
目标 "0 "或 "1"--箭头出现或不出现，或同时出现-1-箭头向下，1-箭头向上，0-没有箭头。
虽然，我承认该指标有一个条件，即箭头每膝只画一次，即使有理由反复画它，那么它将是困难的。
以下哪种工具是生成数据的最佳工具？
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html
我们应该选择与目标变量相关的聚类。
这里有这样的聚类吗？
