交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Maxim Kuznetsov #:

来吧，雷纳特从未说过什么......他只是 "竖起大拇指"。

而且我认为他除了手指外没有其他东西。

让我们拭目以待。
 
mytarmailS #:
在这里，我们走了。

查看一下，没问题。

;)

附加的文件：
232.png  10 kb
 
mytarmailS #:
而在算法的层面上，却清晰而具体，你能看出来吗？

以任何其他方式听起来都不有趣。
我再说一遍。
 
mytarmailS #:
我再重复一遍。

不，你读它，深思熟虑。

只是上面有三个帖子（一个链接到另一个，然后另一个链接到第三个，共三个帖子）。

把它写下来，读一读，直到它击中你。

在我自己进入后，我花了4年时间来发展，你要求的是一个算法....。
 
祝福你。
 
mytarmailS #:
干杯。

谢谢你。

Rorschach #:
早就该有一个私人聊天室
聊天室意味着积极的沟通或共同解决一些问题，但在这里，我们有自由的人，他们可以阅读、记录，告诉对方他们脑子里有什么问题。
 
Maxim Dmitrievsky #:
聊天意味着积极的沟通或共同解决一些问题，而在这里，我们有自由的人，他们愿意阅读，注意到，并告诉谁的脑袋有什么问题。

马克西姆，这很好。

正如他们所说的那样，仔细听你说。

我也有一些评估，可以给它。

看，你还在琢磨想法，还没有停下来。

对不起，但这是初始阶段，熟悉阶段。

在这其中，你没有任何关于真实交易对定价影响的建议。

这不是.........

https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.contractSpecs.options.html#optionProductId=8092

没有足够的财富来移动课程
 
伙计们，别犯傻了。举个例子。在普拉多或其他什么基础上创建课程。数字滤波器、MESA、FATL、SATL一度是一个热门话题，现在你可以在网格上抓到一个哈普，主要的是把它们设计得很好。
