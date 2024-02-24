交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2608 1...260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2022.03.30 21:33 #26071 secret #: 你也可以用不同的方式来表达。通过使用MoD，你肯定不会得到稳定。因为要利用市场进程，你需要了解它们。 也就是说，要从研究市场的结构开始，而不是从策反开始。 我已经知道你的宝贵意见，你必须不断地实践实践。但是，如果你突然想增加一些实质性的、有意义的东西，就不要憋着了。 secret 2022.03.30 22:10 #26072 Aleksey Nikolayev #:他们说，这种算法的利润率和资本强度在春秋两季明显增加) 恕我直言，你在市场上的目标似乎不是为了赚钱，而是为了提高你的演讲技巧) secret 2022.03.30 22:11 #26073 Aleksey Nikolayev #:但是，如果你突然想增加一些实质性的、有意义的东西，就不要憋着了。 所以更实用--谷歌市场在10点开盘。 secret 2022.03.30 22:25 #26074 Aleksey Nikolayev #:我已经知道你的宝贵意见，即你需要一直练习实践--实践--实践。但是，如果你突然想增加一些有意义的、有内涵的东西，就不要憋着了。 这里还有一个例子：现在天然气的销售将以卢布为单位，很可能通过中间商。而在此之后，与出口商缴税有关的关于usdrub的季节性策略可能会被打破。而且，在下一次市场结构变化之前，它可以有意义地被关闭。而使用MO，你就没有机会了解为什么招致的系统会崩溃，以及为什么它根本就没有作用。 [删除] 2022.03.30 22:48 #26075 Aleksey Nikolayev #:说实话，这个计划整体上看起来非常复杂，外界的人不太可能说什么有意义的话。1）与提升有一定的联系，当每个下一个模型试图改善前一个模型的错误。2）我更喜欢这样的方法，即我们不试图为所有情况获得一个复杂的模型，而是根据交易/不交易的原则，做出几个简单的模型。你可以做两个："买 "和 "卖"。你可以有四个："上涨后买入"、 "下跌后买入"、 "下跌后卖出"、 "上涨后卖出"。 也许，可以发明更多的变体）然后它们可以以某种方式组合--这里也可以有各种创造性的选择）。 据我所知，它应该搜索一致的东西，但我不知道它是什么。这是关于自动生成策略的话题。到目前为止，我给它打 "C"，也许会有一些进展。一个未曾尝试过的话题。 Rorschach 2022.03.30 23:40 #26076 这是否可以被认为是证明价格不是 "随机 "的，而是一连串的趋势和絮状物？ Aleksey Nikolayev 2022.03.31 00:08 #26077 secret #: 这里还有一个例子：现在天然气的销售将以卢布为单位，很可能通过中间商。 而在此之后，与出口商缴税有关的关于usdrub的季节性策略可能会被打破。而且，在下一次市场结构变化之前，它可以明智地关闭。 如果对usdrub的销售没有通过，那么你可以有意义地不把它关掉？听起来合乎逻辑) 秘密#: 而使用MO，你根本没有机会了解为什么招致的系统会崩溃，以及为什么它能发挥作用。 听起来就像声称使用MO会导致脑萎缩一样) Aleksey Nikolayev 2022.03.31 00:13 #26078 Rorschach #:这是否可以被认为是证明价格不是 "随机 "的，而是一连串的趋势和絮状物？ 说实话，如果不作解释，图片就不是很清楚。而且最好是画一个热图或密度图。 mytarmailS 2022.03.31 09:08 #26079 Maxim Dmitrievsky #: 根据设计，它应该寻找一些东西--你不知道是什么，但这是一致的。这是关于自动生成策略的问题。到目前为止，我给它打 "C"，也许会有一些进展。这是一个未曾尝试过的课题。 首先给我一个模式的定义，然后建立一个寻找模式的模型......否则，我在寻找我不知道的东西......。 Renat Akhtyamov 2022.03.31 09:19 #26080 mytarmailS #: 你应该首先定义模式，然后建立一个寻找模式的模型......我不知道我在寻找什么 他有一个神经元交易，另一个决定了它是否是一个积极的模式。 你可能需要增加智力部分，因为它是。 这是图表中导致交易开启的部分，以及结果，即模式本身。 像你建议的那样，如果你记得 总的来说，这个方法很有意思 Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2022.03.30www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你也可以用不同的方式来表达。通过使用MoD，你肯定不会得到稳定。因为要利用市场进程，你需要了解它们。
但是，如果你突然想增加一些实质性的、有意义的东西，就不要憋着了。
他们说，这种算法的利润率和资本强度在春秋两季明显增加)
但是，如果你突然想增加一些实质性的、有意义的东西，就不要憋着了。
但是，如果你突然想增加一些有意义的、有内涵的东西，就不要憋着了。
说实话，这个计划整体上看起来非常复杂，外界的人不太可能说什么有意义的话。
1）与提升有一定的联系，当每个下一个模型试图改善前一个模型的错误。
2）我更喜欢这样的方法，即我们不试图为所有情况获得一个复杂的模型，而是根据交易/不交易的原则，做出几个简单的模型。你可以做两个："买 "和 "卖"。你可以有四个："上涨后买入"、 "下跌后买入"、 "下跌后卖出"、 "上涨后卖出"。 也许，可以发明更多的变体）然后它们可以以某种方式组合--这里也可以有各种创造性的选择）。
这里还有一个例子：现在天然气的销售将以卢布为单位，很可能通过中间商。
如果对usdrub的销售没有通过，那么你可以有意义地不把它关掉？听起来合乎逻辑)
听起来就像声称使用MO会导致脑萎缩一样)
说实话，如果不作解释，图片就不是很清楚。而且最好是画一个热图或密度图。
根据设计，它应该寻找一些东西--你不知道是什么，但这是一致的。这是关于自动生成策略的问题。到目前为止，我给它打 "C"，也许会有一些进展。这是一个未曾尝试过的课题。
你应该首先定义模式，然后建立一个寻找模式的模型......我不知道我在寻找什么
他有一个神经元交易，另一个决定了它是否是一个积极的模式。
你可能需要增加智力部分，因为它是。
这是图表中导致交易开启的部分，以及结果，即模式本身。
像你建议的那样，如果你记得
总的来说，这个方法很有意思