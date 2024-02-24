交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2616

Rorschach #:
伙计们，别犯傻了。举个例子。在普拉多或其他什么基础上创建课程。曾几何时，数字滤波器、MESA、FATL、SATL是一个热门话题，现在你可以在网格上抓到一个哈普，主要是把它很好地呈现出来。
已经有专家开设了关于这个主题的课程，他们甚至称自己为对冲基金。顺便说一句，俄语
 
一个众所周知的主题：如果你自己做不到，就教别人。
 
+++

最主要的是要有更多的悲怆和神秘感......还有一些科学，如果你加上一撮捣蛋鬼，整个论坛都会为你祈祷......而且，想法在实践中被泄露也没有关系......啊哈哈哈，这是个奇妙的世界...


"人群是一群以传统为生、以权威为理的人的集合。"
 

在简历上问了一个有趣的问题，如果你不介意捅破这根棍子的话


来推广这个问题，没有多少人点击。

将模式转化为极值和相对距离的集合，就像波浪布局一样
计算器将是，在一个循环中运行一块图形，并在不同的尺度上测量极值（给定）。
 
如果你把它转换为极值，就会失去很多信息，你可以像我在例子中那样进行内插，但我想相信有更好的方法...

点击箭头！！！。)

我没有在那里登录，我在用手机，我晚上再做。
 
Maxim Dmitrievsky #:
我没有在那里注册。
你应该这样做，它有大量的知识和聪明人可以问，而且答案将是真实和适用的，而不是 "有各种技巧或我知道如何做，但这是一个大秘密"，你明白。
我知道，谷歌经常会出现那里的主题链接，但我自己没有写任何东西
 
Maxim Dmitrievsky #:
我知道谷歌经常在那里产生主题链接，但我自己没有写任何东西。
我也不经常写作，我更经常阅读......
我只是简单地搜索了一个网站，并阅读了人们的问题和答案，不仅是这个网站，还有纯粹的量子化的网站


例如，我去了quant.stackexchange。

你在搜索引擎中输入神经网络

阅读 有关神经网络的问题和智能答案。


你也会得到聪明的答案，没有愚蠢的垃圾，一切都很清楚，直奔主题，如果写得不聪明，他们会给你一个 "减分"。

