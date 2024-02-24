交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2616 1...260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623...3399 新评论 [删除] 2022.04.03 04:22 #26151 Rorschach #: 伙计们，别犯傻了。举个例子。在普拉多或其他什么基础上创建课程。曾几何时，数字滤波器、MESA、FATL、SATL是一个热门话题，现在你可以在网格上抓到一个哈普，主要是把它很好地呈现出来。 已经有专家开设了关于这个主题的课程，他们甚至称自己为对冲基金。顺便说一句，俄语 Aleksei Kuznetsov 2022.04.03 08:18 #26152 Rorschach #: 伙计们，别犯傻了。举个例子。在普拉多或其他什么基础上创建课程。曾几何时，数字滤波器、MESA、FATL、SATL是一个热门话题，现在你可以在网格上抓到一个haip，最主要的是设计精美。 一个众所周知的主题：如果你自己做不到，就教别人。 mytarmailS 2022.04.03 09:55 #26153 elibrarius #: 一个众所周知的主题：如果你自己做不到，就教别人。 +++ 最主要的是要有更多的悲怆和神秘感......还有一些科学，如果你加上一撮捣蛋鬼，整个论坛都会为你祈祷......而且，想法在实践中被泄露也没有关系......啊哈哈哈，这是个奇妙的世界... "人群是一群以传统为生、以权威为理的人的集合。" mytarmailS 2022.04.03 12:53 #26154 在简历上问了一个有趣的问题，如果你不介意捅破这根棍子的话 来推广这个问题，没有多少人点击。 [删除] 2022.04.03 13:22 #26155 mytarmailS #:在简历上问了一个有趣的问题，如果你不介意捅破这根棍子的话 来推广这个问题，没有多少点击率。 将模式转化为极值和相对距离的集合，就像波浪布局一样计算器将是，在一个循环中运行一块图形，并在不同的尺度上测量极值（给定）。 mytarmailS 2022.04.03 13:56 #26156 Maxim Dmitrievsky #: 将模式转化为极值和相对距离的集合，就像波段标记一样 计算器将在一块图形中循环运行，并在不同的尺度上测量极值（给定）。 如果你把它转换为极值，就会失去很多信息，你可以像我在例子中那样进行内插，但我想相信有更好的方法... 点击箭头！！！。) [删除] 2022.04.03 14:11 #26157 mytarmailS #:如果你把它翻译成extrema，就会失去很多信息，你可以像我在例子中那样使用插值，但我想相信有更好的方法......打箭！！！。) 我没有在那里登录，我在用手机，我晚上再做。 mytarmailS 2022.04.03 14:33 #26158 Maxim Dmitrievsky #: 我没有在那里注册。 你应该这样做，它有大量的知识和聪明人可以问，而且答案将是真实和适用的，而不是 "有各种技巧或我知道如何做，但这是一个大秘密"，你明白。 [删除] 2022.04.03 14:38 #26159 mytarmailS #: 非常徒劳，有一个知识的深渊和聪明的人，你可以问，答案将是真实和适用的，而不是 "有各种技巧或我知道怎么做，但这是一个大秘密"，你明白。 我知道，谷歌经常会出现那里的主题链接，但我自己没有写任何东西 mytarmailS 2022.04.03 15:15 #26160 Maxim Dmitrievsky #: 我知道谷歌经常在那里产生主题链接，但我自己没有写任何东西。 我也不经常写作，我更经常阅读...... 我只是简单地搜索了一个网站，并阅读了人们的问题和答案，不仅是这个网站，还有纯粹的量子化的网站 例如，我去了quant.stackexchange。你在搜索引擎中输入神经网络并阅读 有关神经网络的问题和智能答案。你也会得到聪明的答案，没有愚蠢的垃圾，一切都很清楚，直奔主题，如果写得不聪明，他们会给你一个 "减分"。 1...260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
伙计们，别犯傻了。举个例子。在普拉多或其他什么基础上创建课程。曾几何时，数字滤波器、MESA、FATL、SATL是一个热门话题，现在你可以在网格上抓到一个哈普，主要是把它很好地呈现出来。
伙计们，别犯傻了。举个例子。在普拉多或其他什么基础上创建课程。曾几何时，数字滤波器、MESA、FATL、SATL是一个热门话题，现在你可以在网格上抓到一个haip，最主要的是设计精美。
一个众所周知的主题：如果你自己做不到，就教别人。
"人群是一群以传统为生、以权威为理的人的集合。"
在简历上问了一个有趣的问题，如果你不介意捅破这根棍子的话
来推广这个问题，没有多少人点击。
在简历上问了一个有趣的问题，如果你不介意捅破这根棍子的话
来推广这个问题，没有多少点击率。
将模式转化为极值和相对距离的集合，就像波段标记一样
如果你把它转换为极值，就会失去很多信息，你可以像我在例子中那样进行内插，但我想相信有更好的方法...
点击箭头！！！。)
如果你把它翻译成extrema，就会失去很多信息，你可以像我在例子中那样使用插值，但我想相信有更好的方法......
打箭！！！。)
我没有在那里注册。
非常徒劳，有一个知识的深渊和聪明的人，你可以问，答案将是真实和适用的，而不是 "有各种技巧或我知道怎么做，但这是一个大秘密"，你明白。
我知道谷歌经常在那里产生主题链接，但我自己没有写任何东西。
例如，我去了quant.stackexchange。
你在搜索引擎中输入神经网络
并阅读 有关神经网络的问题和智能答案。
你也会得到聪明的答案，没有愚蠢的垃圾，一切都很清楚，直奔主题，如果写得不聪明，他们会给你一个 "减分"。