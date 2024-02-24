交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2613 1...260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2022.04.01 11:02 #26121 Aleksey Nikolayev #:很容易理解，这一切都归结为蒂莫申科启发的气体计划。而你们（从业者）就是这样的。你想谈论你对市场的超级独家知识，但结果要么是明显的陈词滥调，要么是 "不可避免的美元崩溃 "教派或 "市场波浪法则 "的 "专家 "的东西。 那么逻辑是，在众所周知的事实上，有一个更持久的价格行为可以被抓住。而只要是被少数人抓住，就有希望获利）。因此，当然是微不足道的，靠猜测或实验来配合。但这是许多人的生活方式。））。 Aleksey Nikolayev 2022.04.01 11:26 #26122 Valeriy Yastremskiy #:那么逻辑是，在大家都知道的事实上，有一个更一致的价格行为，可以被抓住。而只要是被少数人抓住，就有希望获利）。当然，这也是微不足道的，靠猜测或拟合实验。但这就是很多人的生活方式）。 只是没有人可以做一点自我反省和自我批评。否则，一切迟早会因为没有止损而以追加保证金的形式出现 "黑天鹅"。而且这不仅仅是关于交易) secret 2022.04.01 12:19 #26123 Aleksey Nikolayev #:很容易理解，这一切都归结为蒂莫申科启发的气体计划。这就是你们（从业者）的情况。你想谈论你对市场的超级独家知识，但结果要么是明显的陈词滥调，要么是 "不可避免的美元崩溃 "教派之类的东西，要么是 "专家 "关于 "市场波浪规律 "的故事。 阿列克谢，你的账户被webgopnik接管了吗？）胡说八道。为什么是 "独家"？这些知识取自公共资源，并在狭小的圈子里被广泛利用。 Renat Akhtyamov 2022.04.01 12:33 #26124 不要争论;) ---- 为了消除所有的争论，也为了不使电脑总是开着，今天我提前计算了我的系统的行为 而且我昨天特意关闭了终端。 我有什么.... 买入美元兑瑞郎应该在0.9196开盘。 让我们来看看。 什么季节性或MO，你在说什么？ 科蒂尔事先知道他要去的地方和原因 ahahaha ;) Valeriy Yastremskiy 2022.04.01 12:38 #26125 Aleksey Nikolayev #:只是没有人可以做一点自我反省和自我批评。否则，一切迟早会因为缺乏止损而以追加保证金的形式出现 "黑天鹅"。而且这不仅仅是关于交易）。 这种行为当然不能称为无风险)))))。但这个领域和实验的纯粹性和对细节的理解太遥远了，仅仅是因为这显然是环境的属性) Aleksey Nikolayev 2022.04.01 12:50 #26126 secret #: 阿列克谢，你的账户被webgopnik劫持了吗？）胡说八道。 你去那里，甚至在这一个小笑话中。 1）没有试图进行论证，只是试图进行人身攻击 2）你提到的这位同志似乎主要是以许多伟大的主题的TC而闻名，其中大部分已经被删除。我只有三个关于高度具体问题的主题和一个民意调查，显示论坛成员对洪水的态度相当认可（相应地，我在那次民意调查后刚刚加入了多数意见）。 因此，像往常一样--这只是一次抢夺尝试，除了实际的抢夺欲望之外，没有任何依据或理由。 mytarmailS 2022.04.01 13:02 #26127 Renat Akhtyamov #:不要争论;)----为了消除所有的争论，也为了不使电脑总是开着，今天我提前计算了我的系统的行为而且我昨天特意关闭了终端。我有什么....买入美元兑瑞郎应该在0.9196开盘。让我们来看看。什么季节性或MO，你在说什么？科蒂尔事先知道他要去的地方和原因ahahaha;) 是的，水平确实存在，只有胆小的人才会不承认。 Renat Akhtyamov 2022.04.01 13:06 #26128 mytarmailS #: 是的，水平确实存在，只有胆小的人才会不承认这一点。 它们不只是存在，而且可以被制造出来.... 其他一切也是如此。 secret 2022.04.01 13:39 #26129 Aleksey Nikolayev #:你去那里，甚至在这一个小笑话中。1）没有试图进行论证，只是试图进行人身攻击2）你提到的这位同志似乎主要是以许多伟大的主题的TC而闻名，其中大部分已经被删除。我只有三个关于高度具体问题的主题和一个民意调查，显示论坛成员对洪水的态度相当认可（相应地，我在那次民意调查后刚刚加入了多数意见）。因此，像往常一样--这只是一次抢夺尝试，除了实际的抢夺欲望之外，没有任何依据或理由。 4月1日对你来说就是这样吗？） Aleksey Nikolayev 2022.04.01 14:03 #26130 secret #: 4月1日对你有这种影响吗？) 对不起，我完全忘记了）。祝贺你的职业假期！) 1...260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
很容易理解，这一切都归结为蒂莫申科启发的气体计划。而你们（从业者）就是这样的。你想谈论你对市场的超级独家知识，但结果要么是明显的陈词滥调，要么是 "不可避免的美元崩溃 "教派或 "市场波浪法则 "的 "专家 "的东西。
那么逻辑是，在众所周知的事实上，有一个更持久的价格行为可以被抓住。而只要是被少数人抓住，就有希望获利）。因此，当然是微不足道的，靠猜测或实验来配合。但这是许多人的生活方式。））。
只是没有人可以做一点自我反省和自我批评。否则，一切迟早会因为没有止损而以追加保证金的形式出现 "黑天鹅"。而且这不仅仅是关于交易)
为了消除所有的争论，也为了不使电脑总是开着，今天我提前计算了我的系统的行为
而且我昨天特意关闭了终端。
我有什么....
买入美元兑瑞郎应该在0.9196开盘。
让我们来看看。
什么季节性或MO，你在说什么？
科蒂尔事先知道他要去的地方和原因
这种行为当然不能称为无风险)))))。但这个领域和实验的纯粹性和对细节的理解太遥远了，仅仅是因为这显然是环境的属性)
阿列克谢，你的账户被webgopnik劫持了吗？）胡说八道。
你去那里，甚至在这一个小笑话中。
1）没有试图进行论证，只是试图进行人身攻击
2）你提到的这位同志似乎主要是以许多伟大的主题的TC而闻名，其中大部分已经被删除。我只有三个关于高度具体问题的主题和一个民意调查，显示论坛成员对洪水的态度相当认可（相应地，我在那次民意调查后刚刚加入了多数意见）。
因此，像往常一样--这只是一次抢夺尝试，除了实际的抢夺欲望之外，没有任何依据或理由。
是的，水平确实存在，只有胆小的人才会不承认这一点。
它们不只是存在，而且可以被制造出来....其他一切也是如此。
4月1日对你有这种影响吗？)
对不起，我完全忘记了）。祝贺你的职业假期！)