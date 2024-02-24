交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 251 1...244245246247248249250251252253254255256257258...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2016.12.14 14:44 #2501 Top2n: 什么是R？这里是 俄罗斯的方式。R是一种算法语言，它并不十分有趣。最有趣的是：R是统计软件和图表。尽管作为一种算法语言，R并不十分有趣，但在通用算法语言中，它稳居第五位。这里有一张照片。R是微软的一个部门。你必须从这里 下载它。R本身由两部分组成：算法语言本身和软件包。以下是 按字母顺序排列的软件包清单。在这里，你有傅里叶和小波以及很多（甚至很多）其他东西。这里是 按主题领域对前一个链接中列出的软件包进行的分组。当你看到这一切时，不要害怕。这是一个极其方便的系统。1.R语言本身是非常高级的，但如果你至少拥有MKL的话，在几个小时内就可以掌握第一个最低限度。2.R是一个解释器，所以调试起来非常容易。你总是可以尝试一条或多条线路。安装和执行第一行代码最多需要半个小时。3.包的数量之多并没有使其难以使用，因为你只需要找到你感兴趣的包，例如对小波来说，在其中找到一个函数并运行它。这通常是一行或多行的代码。在 "尝试 "层面，事情极其简单。祝你好运。 Tufte in R (примеры для всех вариантов графических подсистем R) 2016.12.03p2004rr-statistics.livejournal.com Классическая книга о отображении количественных данных в графическом виде получила сборник открытых примеров реализации рецептов отображения информации на языке R. Книга (надо покупать) https://www.edwardtufte.com/tufte/books_vdqi... mytarmailS 2016.12.14 14:51 #2502 ivanivan_11: 但没有人试图将这方面的知识应用于预测体育博彩--网球、足球等？ 或者为扑克/预赛编写机器人？有一个大的样本吗？或任何样品...？同样的事情...？ ivanivan_11 2016.12.14 15:03 #2503 mytarmailS: 有一个大的样本吗？或任何样品...？同样的事情...如果你没有，并不意味着你没有。有一个在线的神经网络网球预测资源，他们说他们已经分析了超过80万场比赛结果。事实上，即使是ibm和软体公司也不回避提出这样的项目。对于扑克，我认为，你也可以得到不同的锦标赛的结果。同样的事情... mytarmailS 2016.12.14 15:07 #2504 ivanivan_11:如果你没有，并不意味着你根本没有。有一个基于神经网络的网球预测的在线资源。他们说他们已经分析了超过80万场比赛结果。对于扑克，我认为你也可以得到不同的锦标赛的结果。同样的事情...)))教得好，祝你好运 )))) СанСаныч Фоменко 2016.12.14 15:09 #2505 ivanivan_11:如果你没有，并不意味着你根本没有。有一个基于神经网络的网球预测的在线资源。他们说他们已经分析了超过80万场比赛结果。对于扑克，我想你也可以得到不同的锦标赛的结果。同样的事情... 对我来说，可预测性将取决于参与者的组成。如果整个阵容发生变化，那么所有获得的数据都可以被扔掉了。 Dr. Trader 2016.12.14 15:13 #2506 ivanivan_11: 我在这方面有很多经验，但你是否曾尝试将其应用于预测体育博彩--网球、足球等？ 或者为扑克/预言写机器人？在扑克中，我认为机器学习会过于复杂和难以理解，它是一个封闭的信息游戏。但简单的统计数字应该足以让我们获胜。知道了自己和对手的牌，你就可以去看对手的牌的选项，估计自己的胜算。此外，在投入资金（自己和对手）的基础上--评估下一步行动是否有回报。以同样的方式，你可以增加一个提前几步的事件模拟，以评估成千上万种不同的可能情况，并计算出平均利润。虚张声势和坏运气的修正系数。再加上对对手进行分析，了解他们的虚张声势的倾向。这应该是个好办法。 mytarmailS 2016.12.14 15:16 #2507 首先，你需要的是不存在的东西，你需要一个样本 fxsaber 2016.12.15 06:32 #2508 作者：Python 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 GitHub服务现在支持MQL5和MQL4 fxsaber, 2016.12.15 06:30 在githab上搜索，你可以找到一些非常有趣的解决方案。https://github.com/femtotrader/rabbit4mt4https://github.com/OpenTrading Vladimir Perervenko 2016.12.15 09:28 #2509 fxsaber: 作者：Python复杂而过时。 通过 "PythonInR"，任何.py代码的执行都没有问题。顺便说一下，为了在RStudio中进行调试，NotebookR将Python代码作为本地代码执行。祝好运 СанСаныч Фоменко 2016.12.15 09:50 #2510 弗拉基米尔-佩雷文科。复杂而过时。 通过 "PythonInR"，任何.py代码的执行都没有问题。顺便说一下，为了在RStudio中进行调试，NotebookR将Python代码作为本地代码执行。祝好运Python很好，但你需要MKL4。有一个Rserve 套餐。以下是我对该注释的翻译Rserve是一个TCP/IP服务器，它允许其他程序使用不同语言的R工具，而不必初始化R或链接到R库 。每个连接都有一个独立的工作空间和工作目录。客户端实现可用于流行语言，如C/C++和Java。Rserve支持远程连接、认证和文件传输。 Rserve的主要目的是提供一个接口，可以被应用程序用来在R中进行计算。我们在其他通信方式方面的经验表明，在开发一个新系统时，有三个主要方面需要考虑：分离、灵活性和速度。 将R系统与应用程序本身分开是很重要的。一个原因是为了避免对应用程序的编程语言的依赖，因为自己的R直接接口（Chambers, 1998）只适用于C语言（R工作组开发，2003）。另一个方面来自于与R的紧密结合更容易出错的事实，因为应用程序必须考虑到R的内部结构。另一方面，应用程序开发人员希望界面非常灵活，并能使用R的大部分功能。最后，速度是一个关键因素，因为目标是为用户迅速提供所需的结果，而不必从头开始一个R会话。 客户端-服务器概念使我们能够满足所有三个关键要求。计算是由Rserve核心完成的，它是服务器，响应来自客户端（如应用程序）的请求。Rserve和客户端之间的通信是通过网络套接字完成的，通常是TCP/IP，但也可以有其他变化。这允许从远程计算机使用中央Rserve，远程客户端使用多个Rserve来分配计算，但也允许在一台机器上进行本地通信。 一个Rserve可以同时为多个客户提供服务。每个Rserve连接都有自己的数据空间和工作目录。这意味着单个连接所创建的对象永远不会影响到其他连接。此外，每个连接可以产生本地文件，如由 Rserve位图设备创建的图像 ，而不干扰其他连接。每个应用程序可以打开多个连接以处理并行任务。 应用程序和Rserve之间的数据传输是以二进制形式进行的，以获得速度并最大限度地减少传输数据的总和。中间对象存储在Rserve中，因此只有感兴趣的项目才需要转移到客户端。除了与R内核通信外，Rserve还集成了认证和文件传输协议，使Rserve适合在单个机器上使用。 提供了用户认证，为远程使用增加了一层安全性。文件传输允许将计算或产生的R所需的文件从客户端复制到服务器，反之亦然。 Rserve目前支持两组与R交流的主要命令：在R中创建对象和评估R代码。大多数基本对象，如数字、字符串或向量都可以通过直接加法创建。对象的内容是以二进制形式从客户端发送到服务器。 这提供了一种有效的方式来传输评估所需的数据。所有的对象总是按值传输，以分离客户端和服务器的数据空间。通过这种方式，客户和服务器都可以在任何时候自由地摆脱数据，防止出现其他通信方法所固有的灾难性故障，因为在这些方法中，系统共享相同的数据。 第二大指令组是R代码评估。相对于创建一个对象来说，这样的代码是以纯文本形式发送到Rserve的，处理起来就像在R的控制台输入的代码一样。如果需要，产生的评价对象可以以二进制形式传回给客户端。支持大多数R类型，包括标量数字、字符串、向量、列表（因此是类、数据框等）、词法对象等。这使得Rserve可以将所有模型返回给客户。客户端可以决定不通过在R中设置与客户端没有直接关系的中间对象来获得任何有用的对象。 Rserve提供两个基本的错误处理服务。三种可能的评估结果是：评估成功、由解析器错误引起的运行时错误和代码错误。 状态总是返回给客户应用，以便采取适当的行动。由于Rserve只是应用程序和R之间的一个层次，所以仍然有可能影响R本身对运行时错误的处理，例如错误的选项或尝试命令。 Rserve工具的一个典型用途是将所有必要的数据加载到R中，根据用户的输入进行计算，如模型构建，并将结果传回给应用程序进行显示。所有的数据和对象都是持久的，直到连接被关闭。这允许应用程序及早打开连接，例如，当用户首次指定数据集时，将所有必要的数据传输到服务器，并通过及时计算所需的模型或估计值来响应用户的输入。由于结果不是文本形式的，所以没有繁琐的结果解析。 Rserve的接口是模块化的，并有文件记录，可以从任何支持套接字的应用语言或编程语言中访问Rserve，包括当前的脚本和编程语言。我们用纯Java实现了Rserve的客户端，它通过一个接口与大多数Rserve设施进行通信，并将Rserve可用的所有对象映射到自己的Java对象或类中。本节以Java客户端的使用为例进行说明。 有一个Java 包，可以访问这个服务器。如果我们把这个包从Java 改写成MKL4....，那么我们就可以从EA真正访问R了。 1...244245246247248249250251252253254255256257258...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
什么是R？
这里是 俄罗斯的方式。
R是一种算法语言，它并不十分有趣。最有趣的是：R是统计软件和图表。
尽管作为一种算法语言，R并不十分有趣，但在通用算法语言中，它稳居第五位。
R是微软的一个部门。你必须从这里 下载它。
R本身由两部分组成：算法语言本身和软件包。
以下是 按字母顺序排列的软件包清单。在这里，你有傅里叶和小波以及很多（甚至很多）其他东西。
这里是 按主题领域对前一个链接中列出的软件包进行的分组。
当你看到这一切时，不要害怕。这是一个极其方便的系统。
1.R语言本身是非常高级的，但如果你至少拥有MKL的话，在几个小时内就可以掌握第一个最低限度。
2.R是一个解释器，所以调试起来非常容易。你总是可以尝试一条或多条线路。安装和执行第一行代码最多需要半个小时。
3.包的数量之多并没有使其难以使用，因为你只需要找到你感兴趣的包，例如对小波来说，在其中找到一个函数并运行它。这通常是一行或多行的代码。
在 "尝试 "层面，事情极其简单。
但没有人试图将这方面的知识应用于预测体育博彩--网球、足球等？ 或者为扑克/预赛编写机器人？
如果你没有，并不意味着你没有。有一个在线的神经网络网球预测资源，他们说他们已经分析了超过80万场比赛结果。
事实上，即使是ibm和软体公司也不回避提出这样的项目。
对于扑克，我认为，你也可以得到不同的锦标赛的结果。
同样的事情...
我在这方面有很多经验，但你是否曾尝试将其应用于预测体育博彩--网球、足球等？ 或者为扑克/预言写机器人？
在扑克中，我认为机器学习会过于复杂和难以理解，它是一个封闭的信息游戏。
但简单的统计数字应该足以让我们获胜。
知道了自己和对手的牌，你就可以去看对手的牌的选项，估计自己的胜算。此外，在投入资金（自己和对手）的基础上--评估下一步行动是否有回报。以同样的方式，你可以增加一个提前几步的事件模拟，以评估成千上万种不同的可能情况，并计算出平均利润。虚张声势和坏运气的修正系数。再加上对对手进行分析，了解他们的虚张声势的倾向。这应该是个好办法。
GitHub服务现在支持MQL5和MQL4
fxsaber, 2016.12.15 06:30
在githab上搜索，你可以找到一些非常有趣的解决方案。
https://github.com/femtotrader/rabbit4mt4
https://github.com/OpenTrading
作者：Python
复杂而过时。
通过 "PythonInR"，任何.py代码的执行都没有问题。
顺便说一下，为了在RStudio中进行调试，NotebookR将Python代码作为本地代码执行。
复杂而过时。
通过 "PythonInR"，任何.py代码的执行都没有问题。
顺便说一下，为了在RStudio中进行调试，NotebookR将Python代码作为本地代码执行。
Python很好，但你需要MKL4。
有一个Rserve 套餐。以下是我对该注释的翻译
Rserve是一个TCP/IP服务器，它允许其他程序使用不同语言的R工具，而不必初始化R或链接到R库 。每个连接都有一个独立的工作空间和工作目录。客户端实现可用于流行语言，如C/C++和Java。Rserve支持远程连接、认证和文件传输。
Rserve的主要目的是提供一个接口，可以被应用程序用来在R中进行计算。我们在其他通信方式方面的经验表明，在开发一个新系统时，有三个主要方面需要考虑：分离、灵活性和速度。
将R系统与应用程序本身分开是很重要的。一个原因是为了避免对应用程序的编程语言的依赖，因为自己的R直接接口（Chambers, 1998）只适用于C语言（R工作组开发，2003）。另一个方面来自于与R的紧密结合更容易出错的事实，因为应用程序必须考虑到R的内部结构。另一方面，应用程序开发人员希望界面非常灵活，并能使用R的大部分功能。最后，速度是一个关键因素，因为目标是为用户迅速提供所需的结果，而不必从头开始一个R会话。
客户端-服务器概念使我们能够满足所有三个关键要求。计算是由Rserve核心完成的，它是服务器，响应来自客户端（如应用程序）的请求。Rserve和客户端之间的通信是通过网络套接字完成的，通常是TCP/IP，但也可以有其他变化。这允许从远程计算机使用中央Rserve，远程客户端使用多个Rserve来分配计算，但也允许在一台机器上进行本地通信。
一个Rserve可以同时为多个客户提供服务。每个Rserve连接都有自己的数据空间和工作目录。这意味着单个连接所创建的对象永远不会影响到其他连接。此外，每个连接可以产生本地文件，如由 Rserve位图设备创建的图像 ，而不干扰其他连接。每个应用程序可以打开多个连接以处理并行任务。
应用程序和Rserve之间的数据传输是以二进制形式进行的，以获得速度并最大限度地减少传输数据的总和。中间对象存储在Rserve中，因此只有感兴趣的项目才需要转移到客户端。
除了与R内核通信外，Rserve还集成了认证和文件传输协议，使Rserve适合在单个机器上使用。 提供了用户认证，为远程使用增加了一层安全性。文件传输允许将计算或产生的R所需的文件从客户端复制到服务器，反之亦然。
Rserve目前支持两组与R交流的主要命令：在R中创建对象和评估R代码。大多数基本对象，如数字、字符串或向量都可以通过直接加法创建。对象的内容是以二进制形式从客户端发送到服务器。
这提供了一种有效的方式来传输评估所需的数据。所有的对象总是按值传输，以分离客户端和服务器的数据空间。通过这种方式，客户和服务器都可以在任何时候自由地摆脱数据，防止出现其他通信方法所固有的灾难性故障，因为在这些方法中，系统共享相同的数据。
第二大指令组是R代码评估。相对于创建一个对象来说，这样的代码是以纯文本形式发送到Rserve的，处理起来就像在R的控制台输入的代码一样。如果需要，产生的评价对象可以以二进制形式传回给客户端。支持大多数R类型，包括标量数字、字符串、向量、列表（因此是类、数据框等）、词法对象等。这使得Rserve可以将所有模型返回给客户。客户端可以决定不通过在R中设置与客户端没有直接关系的中间对象来获得任何有用的对象。
Rserve提供两个基本的错误处理服务。三种可能的评估结果是：评估成功、由解析器错误引起的运行时错误和代码错误。 状态总是返回给客户应用，以便采取适当的行动。由于Rserve只是应用程序和R之间的一个层次，所以仍然有可能影响R本身对运行时错误的处理，例如错误的选项或尝试命令。
Rserve工具的一个典型用途是将所有必要的数据加载到R中，根据用户的输入进行计算，如模型构建，并将结果传回给应用程序进行显示。所有的数据和对象都是持久的，直到连接被关闭。这允许应用程序及早打开连接，例如，当用户首次指定数据集时，将所有必要的数据传输到服务器，并通过及时计算所需的模型或估计值来响应用户的输入。由于结果不是文本形式的，所以没有繁琐的结果解析。
Rserve的接口是模块化的，并有文件记录，可以从任何支持套接字的应用语言或编程语言中访问Rserve，包括当前的脚本和编程语言。我们用纯Java实现了Rserve的客户端，它通过一个接口与大多数Rserve设施进行通信，并将Rserve可用的所有对象映射到自己的Java对象或类中。本节以Java客户端的使用为例进行说明。
有一个Java 包，可以访问这个服务器。
如果我们把这个包从Java 改写成MKL4....，那么我们就可以从EA真正访问R了。