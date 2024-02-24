交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 254

新评论
 
Dr.Trader:

它看起来很复杂，我不知道结果如何，我就不去了。
R有一个GMDH包（英文是 "MGUA"）。

这很难，因为有各种各样的算法，很容易被混淆。

有一个包，但它是 "沉闷的"。

我试着用更简单、更简短的语言来解释......

一个非物理性的自组织组合模型是

对样本元素（预测器）的所有可能的组合进行简单的搜索，并在OOS下检查这种搜索的每个迭代，因为预测器是多项式或谐波，这种组合可能会变得更加复杂，所以要进入一个新的层次，进行组合，并再次在OOS下检查，再次进入一个新的层次，如此反复，直到找到OOS下的最小误差，这是自组织的本质（如果我对那里的一切理解正确）。

我的建议....

我们都知道，任何函数都可以被分解成傅里叶级数，如图所示。

ч

反之亦然，通过正确的谐波组合，我们可以得到 我们需要的任何 函数

现在想象一下，有一个函数（一条曲线）或一个矢量，随你怎么称呼它......它完全描述了一个市场工具并胜过它。它可能是一个聪明的季节性表达的函数或对其他仪器的依赖性，或月球周期））这绝对是不重要的，我们凡人不知道它， 我们可以找到这种依赖性，甚至不知道在哪里寻找它......让我们把这种依赖性--推动市场--进一步称为超级依赖性NW

我们所需要的是

1）采取一些适当范围的谐波

2) 创建一个目标

3）开始经历所有可能的谐波之间的组合，观察OOS。

你明白这有多简单和深奥吗？我们不知道在哪里寻找SP，但我们可以自己合成产生它！你知道吗？

就是这样，它看起来是一个简单的过采样算法，但当我理解它时，我感到很惊讶......

但有一个很大的BUT! 将会有数万亿的组合，我们需要一个方法，我需要你的帮助。

也许遗传学是一种寻找良好组合的方法？

你对这一想法及其实施有什么看法？

BLEEP！！！......

 

你所描述的是符合 "对OOS好 "的结果。首先，你选择模型参数（谐波组合），以便对样本有一个好的结果。然后你从它们中选择那些对OOS有好处的参数。这是对良好结果的双重拟合，模型在新的交易数据上很可能是无用的。

通过谐波的组合，你可以描述价格走势，但同样可以用神经元或森林来实现。我想你已经用神经元做了几百次，都没有成功，为什么你认为MGUA的结果会是积极的？外汇中的机器学习不能像传统问题那样容易使用，价格 行为随着时间的推移而变化，你发现和使用的大部分依赖关系--将很快不复存在。而所有这些模型都是为不随时间变化的恒定依赖性而设计的，正因为如此，在这样的问题上并不能盈利。

 
mytarmailS:

这很难，因为有各种各样的算法，很容易被混淆。

有一个包，但它是 "沉闷的"。

我试着用更简单、更简短的语言来解释......

一个非物理性的自组织组合模型是

对样本元素（预测器）的所有可能的组合进行简单的搜索，并在OOS下检查这种搜索的每个迭代，因为预测器是多项式或谐波，这种组合可能会变得更加复杂，所以要进入一个新的层次，进行组合，并再次在OOS下检查，再次进入一个新的层次，如此反复，直到找到OOS下的最小误差，这是自组织的本质（如果我对那里的一切理解正确）。

我的建议....

我们都知道，任何函数都可以被分解成傅里叶级数，如图所示。

反之亦然，通过正确的谐波组合，我们可以得到任何 我们需要的函数。

现在想象一下，有一个函数（一条曲线）或一个矢量，随你怎么称呼它......它完全描述了一个市场工具并胜过它。它可能是一个聪明的季节性表达的函数或对其他仪器的依赖性，或月球周期））这绝对是不重要的，我们凡人不知道它， 我们可以找到这种依赖性，甚至不知道在哪里寻找它......让我们把这种依赖性--推动市场--进一步称为超级依赖性NW

我们所需要的是

1）采取一些适当范围的谐波

2) 创建一个目标

3）开始经历所有可能的谐波之间的组合，观察OOS。

你明白这有多简单和深奥吗？我们不知道在哪里寻找SP，但我们可以自己合成产生它！你知道吗？

就是这样，它看起来是一个简单的过采样算法，但当我理解它时，我感到很惊讶......

但有一个很大的BUT! 将会有数万亿的组合，我们需要一种方法，我需要你的帮助。

也许遗传学是一种寻找良好组合的方法？

对这一想法及其实施的任何想法

我已经在我的指标中实施了这样一个想法。这是非常耗费资源的。我可以根据1000条历史记录进行调整，也可以根据10000条历史记录进行调整。底线如下：有时它完美地发挥作用，预测了价格的一个点。但在其他时候，它甚至没有接近。原因是所有这些时期在计算点之后开始在市场上浮动。也许有可能从当前值中输入修正值-+，但对我来说并不奏效。
 
Dr.Trader:

你所描述的是符合 "对OOS好 "的结果。首先，你选择模型参数（谐波组合），以便对样本有一个好的结果。然后从这些中，你选择那些对奥斯的参数是好的。这是对一个好结果的双重拟合，在新的交易数据上，这个模型很可能是无用的......。

我睡了一觉，自己也明白了，这是个废话，只是一个契机......

但这里有一个问题，为什么不适合其他一切？你知道，任何有OOS的训练都是对OOS的一种适应，对吗？

Dr.Trader:

为什么你认为MGUA的结果会是积极的？

我自己还完全不明白这一点，也许我永远不会明白......

只是在私人通信中，尼古拉建议我学习频谱分析，并熟悉MSUA，如果你想开始做一些有用的事情

他说，他自己也是这样开始的，当他建造第一个工作的机器人时，他只用了两本书，一本是Ivakhnenk的《MSIA》，另一本是Marple的《Spectrum Anal》。

书名的翻译并不正确，我只是总结了一下，让大家清楚我们在大体上谈论的内容。

谁是尼古拉斯？除了是一个谦虚和非常聪明的人之外。

他是人工智能的博士，制造机器人大约有20年了，他最新的机器人看起来像这样。

я

因此，他在大约30年前就开始旋转这些网络，当时我们还不知道 "神经网络 "这样的词 ......

而现在这个人只推荐了两样东西 傅立叶和马瓜，常识告诉我们这值得一听...下面是我的一些理由，为什么它应该工作))

 
马克西姆-罗曼诺夫
这大致上是我在指标中提出的观点。它非常耗费资源。我可以把它调整为1000条的历史，或者调整为10000条的历史。底线如下：有时它完美地工作，并预测了价格的一个点。但在其他时候，它甚至没有接近。原因是所有这些时期在计算点之后开始在市场上浮动。你可能可以从当前的数值中输入修正-+，但我没有得到它。
我明白了，合适就好））我同意我错了的事实。
 

问题

有一个向量 "x "和一个矩阵 "y"。

我们需要快速计算 "x "与矩阵 "y "的每一行之间的欧几里得距离。

我超越了标准函数 "dist()"，写了我自己的函数

штатная

system.time(for(i in 1:nrow(m)) {dist.ve[i] <- dist(rbind(x,m[i,]))})

   user  system elapsed
   4.38    0.00    4.39

самописная

system.time(for(i in 1:nrow(m)) {dist.ve[i] <- euc.dist(x,m[i,])})
   user  system elapsed
   0.65    0.00    0.67

但这还不够，我想加速到第二个零点0.0....。

还有什么可以做的？

代码。

x <- rnorm(10)
m <- matrix(data = rnorm(1000000),ncol = 10)

euc.dist <- function(x1, x2) sqrt(sum((x1 - x2) ^ 2))

dist.ve <- rep(0,nrow(m)) # distance vector
system.time(for(i in 1:nrow(m)) {dist.ve[i] <- dist(rbind(x,m[i,]))})
system.time(for(i in 1:nrow(m)) {dist.ve[i] <- euc.dist(x,m[i,])})
 
mytarmailS:

但问题来了，那为什么不适合其他的东西呢？因为后来发现，任何有OOS测试的培训都是适合OOS的，对吗？ 如果不是，那为什么不是？

对静止数据（具有恒定不变的依赖关系）的交叉验证和OOS测试是很有用的。在非稳态数据上，它是无用的。

例如，你可以使用相同的算法训练一堆模型，但在不同时间的数据上进行训练；对于每个模型，都要找到样本和OOS的利润，并找到这两个利润的相关性。对于常见的外汇模型，通常没有这种相关性，也就是说，样本上的利润并不能保证什么，在这种情况下，做交叉验证来试图改善新数据的结果是没有用的。
另一方面，如果相关性很高而且是正的，那么这个模型就有一定的潜力，你可以安全地进行交叉验证，以调整模型参数并改进结果。

 

这里是上一篇文章的一个例子。我们采取几个月的eurusd公开价格，对其进行模型训练（randomForest），并使用它们来预测一小段时间内的新数据。目标值是下一个条形图的价格增量（两类0和1）。这一切在不同的时间间隔内重复1000次，然后找到相关的数据。

最后，我们看到训练和新数据的结果的相关性，在这种情况下，我们得到了大约0.1，也就是说，在训练中应该有所改变，这种方法不会带来利润。训练数据上的好结果并不保证将来会有好结果。

TrainModel函数可以用来训练你自己的模型，做交叉验证，遗传匹配，等等。

附加的文件：
oos_correlation.txt  6 kb
eurusd_h1_4y.zip  235 kb
 
Dr.Trader:

这里是上一篇文章的一个例子。我们采取几个月的eurusd公开价格，对其进行模型训练（randomForest），并使用它们来预测一小段时间内的新数据。目标值是下一个条形图的价格增量（两类0和1）。这一切在不同的时间间隔内重复1000次，然后找到相关的数据。

最后，我们看到训练和新数据的结果的相关性，在这种情况下，我们得到了大约0.1，也就是说，在训练中应该有所改变，这种方法不会带来利润。训练数据上的好结果并不保证将来会有好结果。

你可以使用TrainModel函数来训练你的模型，做交叉验证，遗传匹配，等等。

1.你为什么要手动规范化？

2.为什么相关的-1和1是好的？只有当1是好的-1是非常糟糕的，如果我理解正确的话，-1是反相关的。

3.你是否尝试过在滑动窗口中监测训练过的模型的误差，如果它不适合你，就重新训练模型，看看会发生什么？

4.而全局的想法是，为什么这一切运作得如此糟糕，市场不是静止的，你需要研究出一些其他特征形成的概念，也许完全切换到逻辑规则的范式，我认为你需要几乎完全远离数字，或者研究频谱分析)))))。

 

昨天我在袋子里翻找合适的东西来完成一个想法，我没有找到合适的东西，但我确实找到了一个有趣的东西......。

这就是所谓的 "趋势"。

https://cran.r-project.org/web/packages/trend/trend.pdf

该软件包实现了各种趋势测试和其他东西

例如，函数

mk.test() - 给出一个趋势的特征，例如上升或下降，等等...。

pettitt.test() -按照我的理解，它找到趋势开始的向量中的那一点。

Sens.slope() - 通过这个函数，可以计算出趋势斜率的角度。

和很多其他的特殊功能

我认为，只要能科学地观察到趋势，就应该检查）我根据clowes的说法，在200个值的滑动窗口中计算了mk.test()$Zg，结果发现它是一个类似指标的东西

零以上是上升的趋势，零以下是下降的趋势。

й

还有呢？它能抓住趋势，不会像macd-ki和stochastc-ki那样混淆价格方向....。总的来说，我喜欢它总是沿着趋势的方向开仓。

在某些时期，它甚至能赚到好钱。

с

如果我采取计时码表，而不是M5，那么也许会有一些有用的东西。

Karoch我的建议是，有人拥有强大的电脑和时间来计算所有这些测试的趋势性，斜率，角度等，并喂养MO，也许这将工作，只是我现在有一台电脑在全速运行，运行处理，在四天内完成计数，而我现在坐在上面的笔记本电脑，它只能看网站)

1...247248249250251252253254255256257258259260261...3399
新评论