交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 247

pantural
我说的是预测统计，你有多少次猜到了市场的方向？
比方说0.5。确切地说，50%的交易是亏损的。
 
尤里-阿索连科
比方说0.5。

没有任何好处，所以你会把它排出去。

当然，你现在会说，音量不同，等等。我为一个卢布损失了10笔交易，为100卢布增加了一笔交易，但这意味着你知道市场会在这笔交易中走对路，一般来说，你需要权衡交易量

 
pantural
没有优势就意味着你会卖不出去，就是这样。

同时，我设法在每个工作日至少赚取交易额的0.5%。在50%的亏损交易中。

再读读以前的帖子，你就会明白利润从何而来。

如果我知道，我就不会进入无利可图的交易））。而且我总是以相同的音量工作，不增加或减少。

 
尤里-阿索连科

同时，我设法在每个工作日至少赚取交易额的0.5%。而我在所有的交易中，有50%是亏损的。

那是不可能的，就像你开始向我证明2*2=5，或者后来告诉我你有自己的 "百分比 "和乘法，等等。
 
pantural
这是不可能的，就像你开始向我证明2*2=5，或者然后告诉我你有自己的 "百分比 "和乘法等等。
你又来了）。如果你以0.5的概率输了10r或赢了30-40r，你每笔交易的利润为10-15r。交易费用已包括在该金额中。什么不能在这里？
 
尤里-阿索连科
又是二十五岁）。如果你在0.5的概率下损失10便士或赢得30-40便士，你每笔交易有20-30便士的利润。交易费用已包括在该金额中。有什么是不可以的？
你输的概率为0.5，意味着你赢的概率为0.5，也就是说，就像抛硬币一样，如果你投注相同的手数，你会得到一个随机 的波动。
 
pantural
你输的概率为0.5，意味着你会赢的概率为0.5，这就像抛硬币一样，如果你投注相同的手数，你会得到一个随机 的流浪者。
你抛硬币，猜中的概率是0.5，但当你赢的时候，你的收益不是赌注，而是3-4个赌注，而当你输的时候，损失的只是你的赌注。我不明白有什么不清楚的。
 

你好！！！"。

偏离主题的交流，停止它...

 
mytarmailS:

你好！！！"。

偏离主题的交流，停止它...

IMHO，非常符合主题。顺便问一下，国防部是否以某种方式考虑到这一点？
 
尤里-阿索连科
IMHO，非常符合主题。顺便问一下，国防部是否考虑到了这一点？
