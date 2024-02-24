交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 247 1...240241242243244245246247248249250251252253254...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2016.12.08 18:24 #2461 pantural。 我说的是预测统计，你有多少次猜到了市场的方向？ 比方说0.5。确切地说，50%的交易是亏损的。 pantural 2016.12.08 18:27 #2462 尤里-阿索连科。 比方说0.5。没有任何好处，所以你会把它排出去。当然，你现在会说，音量不同，等等。我为一个卢布损失了10笔交易，为100卢布增加了一笔交易，但这意味着你知道市场会在这笔交易中走对路，一般来说，你需要权衡交易量 Yuriy Asaulenko 2016.12.08 18:31 #2463 pantural。 没有优势就意味着你会卖不出去，就是这样。同时，我设法在每个工作日至少赚取交易额的0.5%。在50%的亏损交易中。再读读以前的帖子，你就会明白利润从何而来。如果我知道，我就不会进入无利可图的交易））。而且我总是以相同的音量工作，不增加或减少。 pantural 2016.12.08 18:40 #2464 尤里-阿索连科。同时，我设法在每个工作日至少赚取交易额的0.5%。而我在所有的交易中，有50%是亏损的。 那是不可能的，就像你开始向我证明2*2=5，或者后来告诉我你有自己的 "百分比 "和乘法，等等。 Yuriy Asaulenko 2016.12.08 18:50 #2465 pantural。 这是不可能的，就像你开始向我证明2*2=5，或者然后告诉我你有自己的 "百分比 "和乘法等等。 你又来了）。如果你以0.5的概率输了10r或赢了30-40r，你每笔交易的利润为10-15r。交易费用已包括在该金额中。什么不能在这里？ pantural 2016.12.08 18:57 #2466 尤里-阿索连科。 又是二十五岁）。如果你在0.5的概率下损失10便士或赢得30-40便士，你每笔交易有20-30便士的利润。交易费用已包括在该金额中。有什么是不可以的？ 你输的概率为0.5，意味着你赢的概率为0.5，也就是说，就像抛硬币一样，如果你投注相同的手数，你会得到一个随机 的波动。 Yuriy Asaulenko 2016.12.08 19:00 #2467 pantural。 你输的概率为0.5，意味着你会赢的概率为0.5，这就像抛硬币一样，如果你投注相同的手数，你会得到一个随机 的流浪者。 你抛硬币，猜中的概率是0.5，但当你赢的时候，你的收益不是赌注，而是3-4个赌注，而当你输的时候，损失的只是你的赌注。我不明白有什么不清楚的。 mytarmailS 2016.12.08 19:23 #2468 你好！！！"。偏离主题的交流，停止它... Yuriy Asaulenko 2016.12.08 19:28 #2469 mytarmailS:你好！！！"。偏离主题的交流，停止它... IMHO，非常符合主题。顺便问一下，国防部是否以某种方式考虑到这一点？ mytarmailS 2016.12.08 21:20 #2470 尤里-阿索连科。 IMHO，非常符合主题。顺便问一下，国防部是否考虑到了这一点？ 1...240241242243244245246247248249250251252253254...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我说的是预测统计，你有多少次猜到了市场的方向？
比方说0.5。
没有任何好处，所以你会把它排出去。
当然，你现在会说，音量不同，等等。我为一个卢布损失了10笔交易，为100卢布增加了一笔交易，但这意味着你知道市场会在这笔交易中走对路，一般来说，你需要权衡交易量
没有优势就意味着你会卖不出去，就是这样。
同时，我设法在每个工作日至少赚取交易额的0.5%。在50%的亏损交易中。
再读读以前的帖子，你就会明白利润从何而来。
如果我知道，我就不会进入无利可图的交易））。而且我总是以相同的音量工作，不增加或减少。
同时，我设法在每个工作日至少赚取交易额的0.5%。而我在所有的交易中，有50%是亏损的。
这是不可能的，就像你开始向我证明2*2=5，或者然后告诉我你有自己的 "百分比 "和乘法等等。
又是二十五岁）。如果你在0.5的概率下损失10便士或赢得30-40便士，你每笔交易有20-30便士的利润。交易费用已包括在该金额中。有什么是不可以的？
你输的概率为0.5，意味着你会赢的概率为0.5，这就像抛硬币一样，如果你投注相同的手数，你会得到一个随机 的流浪者。
你好！！！"。
偏离主题的交流，停止它...
你好！！！"。
偏离主题的交流，停止它...
IMHO，非常符合主题。顺便问一下，国防部是否考虑到了这一点？