交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 229

Реter Konow 2016.11.26 10:23 #2281

ivanivan_11 2016.11.26 10:31 #2282

Реter Konow 2016.11.26 10:34 #2283

ivanivan_11 2016.11.26 10:45 #2284

Réter Konow 2016.11.26 10:52 #2285

ivanivan_11 2016.11.26 10:58 #2286

- Доктоp, когда я кончиком языка дотpагиваюсь до комочка фольги, в

СанСаныч Фоменко 2016.11.26 11:04 #2287

弗拉基米尔-佩雷文科。

pantural 2016.11.26 11:12 #2288

Réter Konow 2016.11.26 11:20 #2289

桑桑尼茨-弗门科。

没有人在扼杀这个分支。无论如何，不是我。我将公布我的概念，然后讨论你们想要的东西。

... 2016.11.26 12:09 #2290

pantural :
上述所有代码都是对雷舍托夫作品的翻版，关于这一点，100500年前就有争论--它是NS还是自制的垃圾。
市场上几乎完全没有这样的专家顾问，这就是证明。
因此，人们可以说市场上没有关于MCL的例子。
我明白了，这种技术在MQL中根本没有。然而，这并不是不相信它可以被创造的理由。
而关于 "自行车"，通常说的是那些想要 "一切就绪 "的懒人。
你在几页前被告知--你有一个想法，你需要在5分钟内（1天，1周）测试它。你不知道你的想法是可行的还是最初的死胎。你会选择什么选项--使用一个现成的软件包，一个学生可以在5分钟内弄清楚，还是自己再写一个完整的基础设施？ 如果是第二个选项，那么就是虐恋，正常人不会和你一起去)
谢谢你，你的观点对我来说很清楚。只是不要为所有正常人声称。
你花了2个星期或更多的时间去做一件事，或者你没有完成而破产，或者没有得到任何结果。 这两种情况同样有可能）））你可以使用一个现成的解决方案。
如果明天给你一个艰巨的任务和利润形式的结果，你甚至不会有写自己的东西的想法。
甚至美国的政府机构也在Joomla和类似的引擎网站上做，没有人犹豫使用别人的作品，他们的自我意识也不强，我们会走自己的路。
如果你是一个专业人士，你就会珍惜你的时间，其他人也是如此，当你有空闲时间或者你的自行车上没有铃铛时，你会写一些自制的垃圾，例如。
你会浪费2周或更多的时间去做一件事，或者你不会完成它，会崩溃，或者你不会得到任何结果。 两者的可能性是一样的）））你可以使用现成的解决方案，但自己写的滑板车总是比你很久以前建造和设计的自行车更接近你的身体和提高你的自我。
如果明天给你一个艰巨的任务和利润形式的结果，你甚至不会有写自己的东西的想法。
甚至美国的政府机构也在Joomla和类似的引擎上做网站，没有人犹豫使用别人的作品，他们的自尊心也没有被刺伤，我们会走自己的路。
任何职业选手都很珍惜自己的时间，任何一个人也是如此，会在业余时间出于兴趣而写一些自制的垃圾，或者是在他的自行车缺少铃铛的情况下，比如说。
致所有真正研究IR的人。
请不要和那些不知道也不想知道这个知识领域的人进行无用 的讨论。宣布："给我看，证明...... "的 "先锋"。然后也许我会开始学习"，在这个论坛上，大海中充满了这些人。他们对这一主题没有丝毫了解，就会以青春期的极端主义批评并证明其无用性。如果人们没有长大，就不可能也不需要说服他们相信任何知识的重要性和有用性。
这种讨论不仅是无用的，而且是有害的。你满足了他们的自负，提升了他们的批评，鼓励他们进一步发表垃圾言论。我们不能禁止不相关的愚蠢帖子，但我们可以也应该忽略它们。
祝好运
几年前，我在第四论坛上发起了几个主题，在那里我发布了计量经济学 的计算结果。当这些线程被打开时，对 "计量经济学 "一词的搜索结果为零，但这个主题无疑引起了人们的兴趣。此外，事实证明，论坛上有几个人在实践中使用计量经济学模型。
然后，每一个带着沉闷单调的公开主题都开始向不同的方向发展：总有一些无知的人，他们出现在这个分支上的目的不是为了尝试免费学习一些东西，他们的目标是用泛滥成灾的洪水来扼杀这个分支。而抵御这种听众是非常困难的，因为首先他们假装想学习一些东西，并与那些想学习的人一起制定非常合理的问题。然后他们开始争论这个观点本身，然后他们写道，计量经济学总体上是一门伪科学，最后总归是一句话：这是一个关于MQL的论坛。这不可能解释什么，因为在这种所谓的对MQL的狂热崇拜背后，只是有幽灵般的面团的自由职业者。
最后，这些人成了赢家：这个话题变得异常庞大，有价值的想法被淹没在垃圾堆里。
正是因为如此，我停止了开设分支机构。
同样的命运也降临到了这个分支。在我的树枝上使用的绞杀模式在这里也得到了应用。
伯纳科夫还想再开一家分店，再看到上面的一些人物吗？....，我们会看到的。
以下的机制，在我看来是理想的，可能是对这种公众的一种保护。
从今天起，任何论坛成员都有权利开一个主题。在此基础上，最好能把对其主题的管理权加到主题作者身上。这种权利只有在提交人上诉后才能被授予，即应保持目前的机会。此外，版主的权利应该由论坛的管理员（版主）提供，并适用于特定的分支，也就是说，版主的权利应该是有选择的，适用于特定的分支和特定的作者，而不是连续的所有，也不是适用于所有的话题。
这将使线程的作者能够形成一种技术和科学论文的模样。这将使该主题的作者能够自己看到哪些是相关的，哪些是不相关的。例如，我们开设了一个关于随机森林的分支。该主题的作者，在没有任何讨论或理由的情况下，自己决定：要么删除所有与随机森林无关的东西，要么允许一些其他的模型。
那么，为什么会有个别爱好者在μl上改写自行车？
顺便说一句，最近有人要求用NS做一个简单的例子，不知道为什么没有人记得雷舍托夫的老办法。顺便说一下，据我所知，雷舍托夫本人现在根本没有在µl上开发他的项目。
https://www.mql5.com/ru/code/10289
https://www.mql5.com/ru/code/16727
https://www.mql5.com/ru/code/1104
非常感谢，这正是医生所要求的!短小精悍，一针见血!10行中的所有MO!Pantural很高兴，Pantural感谢您!Yo hai, kamon!
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
接下来的问题是，有没有人有这样的示例代码，在初学者的水平上，你可以理解如何实现反向传播的算法，或类似的算法，其中网络根据以前的决定来纠正输入参数？
不是R。