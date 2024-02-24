交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 231 1...224225226227228229230231232233234235236237238...3399 新评论 Реter Konow 2016.11.26 14:58 #2301 mytarmailS:就我个人而言，我甚至没有理解它）。但我被允许，我不认为自己是专家。 该系统很复杂。最终，它实现了输入设置过程的完全自动化，有效地适应了市场动态的变化。这就是它的意义所在。 СанСаныч Фоменко 2016.11.26 15:06 #2302 mytarmailS:我个人甚至什么都不明白 )你并不孤单，因为 "什么都不懂 "的集体包括作者本人。而这正是雷特格-科诺 所写的一切的意义所在。其目的是要破坏线程，而最简单的方法是用没有任何内容的文本来做到这一点。目标已经实现。该主题不仅不符合标题--它已经不再有任何内容。 Реter Konow 2016.11.26 15:08 #2303 桑桑尼茨-弗门科。你并不孤单，因为这个 "什么都不懂 "的集体包括作者本人。而这正是雷特格-科诺 所写的一切的意义所在。我们的目标是摧毁这个分支，而最简单的方法是用根本没有内容的文本来实现。目标已经实现。该主题不仅不符合标题--它已经不再有任何内容。 好吧，这已经是嘲弄了。你不明白 - 那就问吧，我会详细解释的。只要问一个具体的问题。 toxic 2016.11.26 15:10 #2304 Retag Konow: 该系统很复杂。最终，它实现了输入参数调整过程的完全自动化，有效地适应了市场动态的变化。这就是它的意义所在。是的，这就是问题所在。 从技术上讲，任何具有适应性的控制结构（具有质量/损失功能的反馈）都可以归结为IR，例如，如果你拿一台普通的机器，每隔N个小节就通过一个简单的网格来搜索它在前N个小节的最佳参数，那么它也是IR。MO的本质在于 "经验 "的积累，在于将数据转化为模型。PS：在上面的 "perseptron "更确切地说...糟糕的编程简单的标量产品，缺乏主要的东西，学习算法，这个重要的事情被委托给MT-优化器，而MO正是一个双重的模型-优化算法，不仅是模型，而且不是每个优化算法对每个模型都有效，例如MLP不能用网格或遗传学来优化，需要Backprop等等。 mytarmailS 2016.11.26 15:11 #2305 超越梦想者。就像外汇一样，一个机器人可以成功地通过一个部分/水平，但却不能通过另一个部分。因为它没有交易员的智力，机器人 "不明白 "它在做什么......那么什么是交易员的智力呢？简单来说，这就是交易经验，那些交易者有1）--市场行为的 一些模式（市场模式）和2）--这种模式的行为模式（市场模式的行为模式）。这可以被编程，不是吗？事实上，寻找这些好的模式是可以编程的，不是吗？超越梦想者。..要想在任何领域/水平上取得成功，机器人必须有一个它所处世界的对象模型。也就是说，该算法不能只优化模式该算法必须使用语义类别进行操作，并描述交易者/游戏者所看到的情况。机器人必须区分物体的类型和它们的特征，并动态地评估情况的危险性。而这需要的启发式方法与简单的神经网络优化完全不同。学习的结果必须是一个语义模型和关于对象和过程的知识。如果没有，交易机器人就注定要被随机戳中。我完全同意，圣杯不在MO中，圣杯在那些小方块 中，即使在Mario的情况下，他们也是这样做的，而在非稳定的市场中就不是这样。这就是所谓的数据预处理，即使在这个主题中也没有人在做。这正是MO所看到的，一个浓缩的适当的现实，洗净了噪音。如果你做到了，而且做得很充分，那么你就可以教任何EA的交易和人类一样好，甚至更好。 Реter Konow 2016.11.26 15:14 #2306 是的，这就是问题所在。 从技术上讲，任何具有适应性的控制结构（具有质量/损失功能的反馈）都可以归结为IR，例如，如果你拿一台普通的机器，每隔N个小节就通过一个简单的网格来搜索它在前N个小节的最佳参数，那么它也是IR。MO的本质是 "经验 "的积累，是数据向模型的转化。 换句话说，你是否同意用非标准的MO方法（既然你已经承认它是标准的MO方法），也可以用神经网络 达到标准MO方法的结果？ TheXpert 2016.11.26 15:16 #2307 有毒。 国防部首先是一门工程艺术，其结果证明了任何概念的合理性。给我结果。这是给你的一个挑战：https://numer.ai/ 在我看来，任何认为自己对这个主题有用的成员，都有义务在这个东西上展示成果 ) toxic 2016.11.26 15:21 #2308 科诺的标签。 换句话说，你是否同意用非标准的MO方法（因为你已经承认这种方法是这样的）用神经网络实现标准MO方法的结果也是可能的？ 给我和其他参与者带来惊喜)) Реter Konow 2016.11.26 15:25 #2309 ..:是的，这就是问题所在。 ...ME的本质是 "经验 "的积累，是数据向模型的转化。这个结论证实了我的概念可能有真正的价值。 在任何情况下，我一定会追求它的实施。当时间到了。 toxic 2016.11.26 16:02 #2310 组合器。 对于我来说，任何认为自己对这个分支有用的成员，只要在这件事上显示出结果就可以了 )我同意，在我看来，如果一个人至少可以只运行数据并得到低于0.69300（随机）的logloss，那么他就有权利在这里谈论AI和MO，其他的都是无利可图的。我的结果 https://numer.ai/ai/toxic 1...224225226227228229230231232233234235236237238...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而这正是雷特格-科诺 所写的一切的意义所在。
其目的是要破坏线程，而最简单的方法是用没有任何内容的文本来做到这一点。
目标已经实现。该主题不仅不符合标题--它已经不再有任何内容。
该系统很复杂。最终，它实现了输入参数调整过程的完全自动化，有效地适应了市场动态的变化。这就是它的意义所在。
从技术上讲，任何具有适应性的控制结构（具有质量/损失功能的反馈）都可以归结为IR，例如，如果你拿一台普通的机器，每隔N个小节就通过一个简单的网格来搜索它在前N个小节的最佳参数，那么它也是IR。MO的本质在于 "经验 "的积累，在于将数据转化为模型。
PS：在上面的 "perseptron "更确切地说...糟糕的编程简单的标量产品，缺乏主要的东西，学习算法，这个重要的事情被委托给MT-优化器，而MO正是一个双重的模型-优化算法，不仅是模型，而且不是每个优化算法对每个模型都有效，例如MLP不能用网格或遗传学来优化，需要Backprop等等。
就像外汇一样，一个机器人可以成功地通过一个部分/水平，但却不能通过另一个部分。
因为它没有交易员的智力，机器人 "不明白 "它在做什么......
那么什么是交易员的智力呢？
简单来说，这就是交易经验，那些交易者有1）--市场行为的 一些模式（市场模式）和2）--这种模式的行为模式（市场模式的行为模式）。
这可以被编程，不是吗？
事实上，寻找这些好的模式是可以编程的，不是吗？
要想在任何领域/水平上取得成功，机器人必须有一个它所处世界的对象模型。
也就是说，该算法不能只优化模式
该算法必须使用语义类别进行操作，并描述交易者/游戏者所看到的情况。
机器人必须区分物体的类型和它们的特征，并动态地评估情况的危险性。
而这需要的启发式方法与简单的神经网络优化完全不同。
学习的结果必须是一个语义模型和关于对象和过程的知识。
如果没有，交易机器人就注定要被随机戳中。
我完全同意，圣杯不在MO中，圣杯在那些小方块 中，即使在Mario的情况下，他们也是这样做的，而在非稳定的市场中就不是这样。
这就是所谓的数据预处理，即使在这个主题中也没有人在做。
这正是MO所看到的，一个浓缩的适当的现实，洗净了噪音。
如果你做到了，而且做得很充分，那么你就可以教任何EA的交易和人类一样好，甚至更好。
从技术上讲，任何具有适应性的控制结构（具有质量/损失功能的反馈）都可以归结为IR，例如，如果你拿一台普通的机器，每隔N个小节就通过一个简单的网格来搜索它在前N个小节的最佳参数，那么它也是IR。MO的本质是 "经验 "的积累，是数据向模型的转化。
国防部首先是一门工程艺术，其结果证明了任何概念的合理性。给我结果。这是给你的一个挑战：https://numer.ai/
换句话说，你是否同意用非标准的MO方法（因为你已经承认这种方法是这样的）用神经网络实现标准MO方法的结果也是可能的？
ME的本质是 "经验 "的积累，是数据向模型的转化。
这个结论证实了我的概念可能有真正的价值。
在任何情况下，我一定会追求它的实施。当时间到了。
对于我来说，任何认为自己对这个分支有用的成员，只要在这件事上显示出结果就可以了 )
我同意，在我看来，如果一个人至少可以只运行数据并得到低于0.69300（随机）的logloss，那么他就有权利在这里谈论AI和MO，其他的都是无利可图的。
我的结果 https://numer.ai/ai/toxic