我们取一个ZZ并在其中设置一个参数，例如50点。让我们一起建设。在真实的图表上，50点ZZ的反转是非常罕见的，参数为50点。在反转之前和反转之后，到了50点的边界，我们把它标记为之前的反转...
如果我们建立一个参数为70点的PZ，并将边界设置为50点，那么这种被标记为 "反转 "的柱子将比前一种情况更多。
PS。
我一直在这里就这个话题进行合作。它没能建立一个像样的模型。但这一失败不能被认为是证明该思想本身是错误的--只是一个具体的案例。
在累积性随机性上训练的RF。
这个随机看起来像这样。
有谁能从价格中看出？
目标反转
一个向下的逆转是指一个大于10个前点和大于20个后点的点。
我们用真实的报价来检查在随机上训练的模型
一个相同的模型被训练了几次（试验），并在交易中进行测试。
RTS仪器
中位数价格（高+低）/2
停止和取款是一样的 - 50点
佣金已被考虑在内，所以实际上停牌甚至比停牌还要少。
停靠点和发球台都是固定的，什么都没动，只是一个愚蠢的图案，愚蠢的TS
审判一
审判二
审判三
审判四。
然后，它像这样继续下去....培训代码
在ZZ顶部之前的1-2小节和之后的1-2小节。你需要使用其他模式。
深度NN训练包括两个阶段，你知道。
1.在没有老师的情况下，在尽可能大的无标签数据集上进行预训练（我采取5-6千条）和
2.在较小的样本上只在(1-2)小节的顶部周围进行调音。
其结果比与整个样本比赛时要好。
祝好运
那么，真正的报价单上没有什么呢？
现在，完全相同的模型（具有相同的参数） 如何识别真实的报价，并在真实的报价上进行训练，而不是在随机的报价上。
让我再解释一次
在第一种情况下，模型在随机的基础上进行训练，并在真实的报价上进行检查，图片显示了真实报价上的交易。
在第二种情况下，该模型完全在真实数据上进行训练和交易测试。
所有你知道的，为什么要问不清楚。只是在他们的要求和训练上，并没有炼金术。公制，当然要业余的，我通常不uzuyu她。
我的过程是这样的。而训练一个或一群模型是每个人的选择）））。有了这个支部的这个任务，我想很多人都会做得很好......
就个人而言，我至少感到震惊...
就个人而言，我至少感到震惊...