桑桑尼茨-弗门科

什么是转弯？像ZZ那样的一个酒吧？

是的，一个酒吧。
 
mytarmailS:
是的，一个酒吧。

就像我上面写的那样，怎么样？

我们取一个ZZ并在其中设置一个参数，例如50点。让我们一起建设。在真实的图表上，50点ZZ的反转是非常罕见的，参数为50点。在反转之前和反转之后，到了50点的边界，我们把它标记为之前的反转...

如果我们建立一个参数为70点的PZ，并将边界设置为50点，那么这种被标记为 "反转 "的柱子将比前一种情况更多。

我一直在这里就这个话题进行合作。它没能建立一个像样的模型。但这一失败不能被认为是证明该思想本身是错误的--只是一个具体的案例。

 

在累积性随机性上训练的RF。

这个随机看起来像这样。

有谁能从价格中看出？

目标反转

一个向下的逆转是指一个大于10个前点和大于20个后点的点。

我们用真实的报价来检查在随机上训练的模型

一个相同的模型被训练了几次（试验），并在交易中进行测试。

RTS仪器

中位数价格（高+低）/2

停止和取款是一样的 - 50点

佣金已被考虑在内，所以实际上停牌甚至比停牌还要少。

停靠点和发球台都是固定的，什么都没动，只是一个愚蠢的图案，愚蠢的TS

审判一

审判二

审判三

审判四。

然后，它像这样继续下去....

mytarmailS:
是的，一个酒吧。

在ZZ顶部之前的1-2小节和之后的1-2小节。你需要使用其他模式。

深度NN训练包括两个阶段，你知道。

1.在没有老师的情况下，在尽可能大的无标签数据集上进行预训练（我采取5-6千条）和

2.在较小的样本上只在(1-2)小节的顶部周围进行调音。

其结果比与整个样本比赛时要好。

祝好运

 
现在只是在制作图片
 

现在，完全相同的模型（具有相同的参数） 如何识别真实的报价，并在真实的报价上进行训练，而不是在随机的报价上。

1

й

2

ф

3

я

4

у

让我再解释一次

在第一种情况下，模型在随机的基础上进行训练，并在真实的报价上进行检查，图片显示了真实报价上的交易。

在第二种情况下，该模型完全在真实数据上进行训练和交易测试。

 
蜴_
所有你知道的，为什么要问不清楚。只是在他们的要求和训练上，并没有炼金术。公制，当然要业余的，我通常不uzuyu她。

我的过程是这样的。而训练一个或一群模型是每个人的选择）））。有了这个支部的这个任务，我想很多人都会做得很好......


我问的是什么样的模型，perseptron、森林等。但你说了要点，用交叉熵进行了训练
 
mytarmailS:

现在，完全相同的模型（具有相同的参数） 如何识别真实的报价，并在真实的报价上进行训练，而不是在随机的报价上。

甚至没有人评论？

就个人而言，我至少感到震惊...

 
所以呢，显然都是坏事，打败买入和持有市场已经失败。
