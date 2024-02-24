交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2237

Fast235:

从普通电脑向平板电脑广播，鼠标从电脑+键盘广播

或者也在同一台笔记本电脑上，你可以设置一个远程桌面，或者作为平板电脑广播。

我需要i7或I9
 
mytarmailS:

一直以来都是这样写的，在5行中你可以做....

摆脱它，没有punt mql，它能做的就是开/平仓交易

然后尝试应用它，并告诉我是否值得这样做。

 
Aleksey Vyazmikin:

我也以老式的方式进行了登记。有很多小毛病。

我是通过Fb注册的。

 
Aleksey Vyazmikin:

然后尝试一下，告诉我是否值得。

)))) 酷的想法...

我已经试过了

 
mytarmailS:

)))) 酷的想法...

我已经试过了。

视频中的作者声称，这种方法还没有用python编程，可能是R。

 
Aleksey Vyazmikin:

视频中的作者声称，这种方法还没有用python编程，可能是R。

用什么来优化有什么关系呢？

这不都是关于优化的内容吗？

 
mytarmailS:

用什么来优化有什么区别呢？

用什么来优化不是很重要吗？

重要的是既要用什么来优化，又要用什么来优化。

提升和树有能力记住一切，所以他们的学习方法并不理想。

而优化什么也很重要--在这里我观察到不同的学习效率取决于信号接收点--也许有参考点，在那里最有可能确定未来事件。

我还想分享一个问题，如果二元分类是交易/不交易，如果信号不够正规，可以经常形成，那么我们就会遇到这样的情况：在准备训练数据时，训练后新的信号出现在条件性开仓 和其收盘点之间的间隔中，也就是说，如果我们错过了一次进场，信号可能在前一次进场前重新出现。

我有很好的模型，但我不能重现它们，就是因为这种影响。


 
Aleksey Vyazmikin:

什么是重要的，什么是要优化的，用什么来优化。

无所谓了...

我不再使用典型的目标，所有这些漂亮的照片与他们，它只是一个适合在故事...

 
mytarmailS:

没关系...

我不再使用典型的目标，所有那些漂亮的图片与他们 ，它只是一个调整的故事......

你现在用的是什么？

 
welimorn:

带有python程序的mql5专家顾问功能的最终版本。

顾问中有2个功能，一个是更新文件中的时间，第二个是读取文件中的实际交易信号，这是在python程序中形成的。

在python程序中，在 "not_actual "状态下，进行当前时间 的读取、实际信号的计算以及在文件中的记录。

这种胶水的速度不是很快，但它可以独立工作。在策略测试器中，在演示模式下，它是有效的，我还没有在真实模式下试过。如果有，问题或想法，因为它是可能的改善，写，和该主题作为停滞不前的...

你为什么不喜欢现成的工具？这里这里。实际上，你只需要负责MKL和Python之间的通信部分（ZeroMQ）。

祝好运

