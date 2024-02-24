交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2237 1...223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2020.12.15 10:56 #22361 Fast235: 从普通电脑向平板电脑广播，鼠标从电脑+键盘广播或者也在同一台笔记本电脑上，你可以设置一个远程桌面，或者作为平板电脑广播。 我需要i7或I9 Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 11:15 #22362 mytarmailS: 一直以来都是这样写的，在5行中你可以做....摆脱它，没有punt mql，它能做的就是开/平仓交易 然后尝试应用它，并告诉我是否值得这样做。 Valeriy Yastremskiy 2020.12.15 11:32 #22363 Aleksey Vyazmikin: 我也以老式的方式进行了登记。有很多小毛病。 我是通过Fb注册的。 mytarmailS 2020.12.15 12:01 #22364 Aleksey Vyazmikin: 然后尝试一下，告诉我是否值得。 )))) 酷的想法... 我已经试过了 Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 12:02 #22365 mytarmailS: )))) 酷的想法...我已经试过了。 视频中的作者声称，这种方法还没有用python编程，可能是R。 mytarmailS 2020.12.15 12:14 #22366 Aleksey Vyazmikin: 视频中的作者声称，这种方法还没有用python编程，可能是R。 用什么来优化有什么关系呢？ 这不都是关于优化的内容吗？ Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 12:42 #22367 mytarmailS: 用什么来优化有什么区别呢？用什么来优化不是很重要吗？ 重要的是既要用什么来优化，又要用什么来优化。 提升和树有能力记住一切，所以他们的学习方法并不理想。 而优化什么也很重要--在这里我观察到不同的学习效率取决于信号接收点--也许有参考点，在那里最有可能确定未来事件。 我还想分享一个问题，如果二元分类是交易/不交易，如果信号不够正规，可以经常形成，那么我们就会遇到这样的情况：在准备训练数据时，训练后新的信号出现在条件性开仓 和其收盘点之间的间隔中，也就是说，如果我们错过了一次进场，信号可能在前一次进场前重新出现。 我有很好的模型，但我不能重现它们，就是因为这种影响。 mytarmailS 2020.12.15 12:58 #22368 Aleksey Vyazmikin: 什么是重要的，什么是要优化的，用什么来优化。 无所谓了... 我不再使用典型的目标，所有这些漂亮的照片与他们，它只是一个适合在故事... Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 13:08 #22369 mytarmailS: 没关系...我不再使用典型的目标，所有那些漂亮的图片与他们 ，它只是一个调整的故事...... 你现在用的是什么？ Vladimir Perervenko 2020.12.15 13:13 #22370 welimorn: 带有python程序的mql5专家顾问功能的最终版本。顾问中有2个功能，一个是更新文件中的时间，第二个是读取文件中的实际交易信号，这是在python程序中形成的。在python程序中，在 "not_actual "状态下，进行当前时间 的读取、实际信号的计算以及在文件中的记录。这种胶水的速度不是很快，但它可以独立工作。在策略测试器中，在演示模式下，它是有效的，我还没有在真实模式下试过。如果有，问题或想法，因为它是可能的改善，写，和该主题作为停滞不前的... 你为什么不喜欢现成的工具？这里 和这里。实际上，你只需要负责MKL和Python之间的通信部分（ZeroMQ）。 祝好运 1...223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
从普通电脑向平板电脑广播，鼠标从电脑+键盘广播
或者也在同一台笔记本电脑上，你可以设置一个远程桌面，或者作为平板电脑广播。我需要i7或I9
一直以来都是这样写的，在5行中你可以做....
摆脱它，没有punt mql，它能做的就是开/平仓交易
然后尝试应用它，并告诉我是否值得这样做。
我也以老式的方式进行了登记。有很多小毛病。
我是通过Fb注册的。
然后尝试一下，告诉我是否值得。
)))) 酷的想法...
我已经试过了
)))) 酷的想法...
我已经试过了。
视频中的作者声称，这种方法还没有用python编程，可能是R。
视频中的作者声称，这种方法还没有用python编程，可能是R。
用什么来优化有什么关系呢？
这不都是关于优化的内容吗？
用什么来优化有什么区别呢？
用什么来优化不是很重要吗？
重要的是既要用什么来优化，又要用什么来优化。
提升和树有能力记住一切，所以他们的学习方法并不理想。
而优化什么也很重要--在这里我观察到不同的学习效率取决于信号接收点--也许有参考点，在那里最有可能确定未来事件。
我还想分享一个问题，如果二元分类是交易/不交易，如果信号不够正规，可以经常形成，那么我们就会遇到这样的情况：在准备训练数据时，训练后新的信号出现在条件性开仓 和其收盘点之间的间隔中，也就是说，如果我们错过了一次进场，信号可能在前一次进场前重新出现。
我有很好的模型，但我不能重现它们，就是因为这种影响。
什么是重要的，什么是要优化的，用什么来优化。
无所谓了...
我不再使用典型的目标，所有这些漂亮的照片与他们，它只是一个适合在故事...
没关系...
我不再使用典型的目标，所有那些漂亮的图片与他们 ，它只是一个调整的故事......
你现在用的是什么？
带有python程序的mql5专家顾问功能的最终版本。
顾问中有2个功能，一个是更新文件中的时间，第二个是读取文件中的实际交易信号，这是在python程序中形成的。
在python程序中，在 "not_actual "状态下，进行当前时间 的读取、实际信号的计算以及在文件中的记录。
这种胶水的速度不是很快，但它可以独立工作。在策略测试器中，在演示模式下，它是有效的，我还没有在真实模式下试过。如果有，问题或想法，因为它是可能的改善，写，和该主题作为停滞不前的...
你为什么不喜欢现成的工具？这里 和这里。实际上，你只需要负责MKL和Python之间的通信部分（ZeroMQ）。
祝好运