交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2238 1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399 新评论 mytarmailS 2020.12.15 13:24 #22371 Aleksey Vyazmikin: 你现在用的是什么？ 一旦你玩过这些乱七八糟的东西，你就会自己看到... 这里没有人对现成的解决方案感兴趣 ... [删除] 2020.12.15 13:40 #22372 Fast235: 将正常的计算机图像流传到平板电脑上，从计算机+键盘上进行鼠标广播 把它放在你的头上)) 平板电脑的牙齿，无线电键盘在你身旁，鼠标在你的屁股里。+ 增加远程连接的滞后性 并享受你的夜晚，喝杯咖啡 Aleksey Vyazmikin 2020.12.15 13:41 #22373 mytarmailS: 一旦你玩过这些乱七八糟的东西，你就会自己看到...这里没有人对现成的解决方案感兴趣...... 我有很多想法，要想全部实现需要很长时间，到那时又会有新的想法...... 模型的可视化显示，事件的概率是可以预测的，但盈亏比会随着时间的推移而变化，这一点我还不明白。在我的训练中，似乎利润（绿色曲线）和损失（红色曲线）的间隔应该更宽。 Fast235 2020.12.15 13:52 #22374 Maxim Dmitrievsky: 把这样的计划放在你的头上））。平板电脑的牙齿，无线电键盘在侧面下方，鼠标在屁股上。+ 增加远程连接的滞后性并享受你的夜晚，喝杯咖啡。 该电路工作。 在WIFI网络内的滞后？ 他们在互联网上几乎没有，甚至在正常的解决方案中，你输入的滞后，玩FPS躺在身边？ 你需要在你的笔记本电脑上安装一个鼠标，并在它旁边安装一个键盘，为什么不呢？ 一个平板电脑，想怎么转就怎么转，既轻巧又有触感 你可能想不出一个现成的解决方案，使用rdp) Aleksei Kuznetsov 2020.12.15 13:52 #22375 Aleksey Vyazmikin: 我有很多想法，要实现这些想法需要很长时间，到那时还会有新的想法......。模型的可视化显示，事件的概率是可以预测的，但 盈亏比会随着时间的推移而变化，这一点我还不明白。在我的训练中，似乎利润（绿色曲线）和损失（红色曲线）应该更加分开。 市场和它的参与者以及他们的算法随着时间的推移而变化。很奇怪，你期望一个稳定的系统被训练一次。每周或每天重新训练一次（在树上是快速的）。 [删除] 2020.12.15 13:55 #22376 welimorn: 同样的问题。我必须把商的所有图形解释放到50x50 px))做一个较小的图像是没有意义的，准确性会急剧下降。 一个较大的图像需要增加卷积层宽度和网络深度，这将大大增加学习时间。我也在攒钱买一台新机器......试图同时遏制GPU的学习。 只是我不太明白，既然你可以用1D卷积，为什么还要用图片把任务复杂化？:) 图片并没有真正为这一行增加任何信息 [删除] 2020.12.15 13:56 #22377 Fast235: 该计划是有效的。 在WIFI网络内有延迟吗？即使在正常的解决方案中，网络上几乎没有延迟，你的输入延迟是什么，你要躺着玩FPS吗？你可能需要在你的笔记本电脑上安装一个鼠标，但在一旁的键盘为什么不呢？ 一个平板电脑，想怎么转就怎么转，既轻巧又有触感现在不要去找一个现成的解决方案，使用rdp) 谢谢，我宁愿使用台式机也不愿在沙发上使用设备。 Fast235 2020.12.15 13:58 #22378 Maxim Dmitrievsky: 谢谢，我宁愿有一个固定的而不是在沙发上的设备。 什么小工具，我不使用额外的键盘，一个平板电脑+一个没有罩子的鼠标来快速导航 你不需要MO，你需要人工智能来帮助) [删除] 2020.12.15 14:00 #22379 Fast235: 什么设备，我不使用键盘，我使用平板电脑+鼠标进行快速导航 你试过使用普通的笔记本电脑吗？试试吧，让我知道)) Fast235 2020.12.15 14:02 #22380 Maxim Dmitrievsky: 你试过使用普通的笔记本电脑吗？试试吧，让我知道）。 纤细的键盘+触摸，无论哪一个都会有缺陷。 1...223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你现在用的是什么？
一旦你玩过这些乱七八糟的东西，你就会自己看到...
这里没有人对现成的解决方案感兴趣 ...
将正常的计算机图像流传到平板电脑上，从计算机+键盘上进行鼠标广播
把它放在你的头上))
平板电脑的牙齿，无线电键盘在你身旁，鼠标在你的屁股里。+ 增加远程连接的滞后性
并享受你的夜晚，喝杯咖啡
一旦你玩过这些乱七八糟的东西，你就会自己看到...
这里没有人对现成的解决方案感兴趣......
我有很多想法，要想全部实现需要很长时间，到那时又会有新的想法......
模型的可视化显示，事件的概率是可以预测的，但盈亏比会随着时间的推移而变化，这一点我还不明白。在我的训练中，似乎利润（绿色曲线）和损失（红色曲线）的间隔应该更宽。
把这样的计划放在你的头上））。
平板电脑的牙齿，无线电键盘在侧面下方，鼠标在屁股上。+ 增加远程连接的滞后性
并享受你的夜晚，喝杯咖啡。
该电路工作。
在WIFI网络内的滞后？ 他们在互联网上几乎没有，甚至在正常的解决方案中，你输入的滞后，玩FPS躺在身边？
你需要在你的笔记本电脑上安装一个鼠标，并在它旁边安装一个键盘，为什么不呢？
一个平板电脑，想怎么转就怎么转，既轻巧又有触感
你可能想不出一个现成的解决方案，使用rdp)
我有很多想法，要实现这些想法需要很长时间，到那时还会有新的想法......。
模型的可视化显示，事件的概率是可以预测的，但 盈亏比会随着时间的推移而变化，这一点我还不明白。在我的训练中，似乎利润（绿色曲线）和损失（红色曲线）应该更加分开。
市场和它的参与者以及他们的算法随着时间的推移而变化。很奇怪，你期望一个稳定的系统被训练一次。每周或每天重新训练一次（在树上是快速的）。
同样的问题。我必须把商的所有图形解释放到50x50 px))做一个较小的图像是没有意义的，准确性会急剧下降。 一个较大的图像需要增加卷积层宽度和网络深度，这将大大增加学习时间。我也在攒钱买一台新机器......试图同时遏制GPU的学习。
只是我不太明白，既然你可以用1D卷积，为什么还要用图片把任务复杂化？:) 图片并没有真正为这一行增加任何信息
该计划是有效的。
在WIFI网络内有延迟吗？即使在正常的解决方案中，网络上几乎没有延迟，你的输入延迟是什么，你要躺着玩FPS吗？
你可能需要在你的笔记本电脑上安装一个鼠标，但在一旁的键盘为什么不呢？
一个平板电脑，想怎么转就怎么转，既轻巧又有触感
现在不要去找一个现成的解决方案，使用rdp)
谢谢，我宁愿使用台式机也不愿在沙发上使用设备。
谢谢，我宁愿有一个固定的而不是在沙发上的设备。
什么小工具，我不使用额外的键盘，一个平板电脑+一个没有罩子的鼠标来快速导航
你不需要MO，你需要人工智能来帮助)
什么设备，我不使用键盘，我使用平板电脑+鼠标进行快速导航
你试过使用普通的笔记本电脑吗？试试吧，让我知道))
你试过使用普通的笔记本电脑吗？试试吧，让我知道）。
纤细的键盘+触摸，无论哪一个都会有缺陷。