交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2238

Aleksey Vyazmikin:

你现在用的是什么？

Fast235:

将正常的计算机图像流传到平板电脑上，从计算机+键盘上进行鼠标广播

把它放在你的头上))

平板电脑的牙齿，无线电键盘在你身旁，鼠标在你的屁股里。+ 增加远程连接的滞后性

并享受你的夜晚，喝杯咖啡

 
mytarmailS:

我有很多想法，要想全部实现需要很长时间，到那时又会有新的想法......

模型的可视化显示，事件的概率是可以预测的，但盈亏比会随着时间的推移而变化，这一点我还不明白。在我的训练中，似乎利润（绿色曲线）和损失（红色曲线）的间隔应该更宽。


 
Maxim Dmitrievsky:

该电路工作。

在WIFI网络内的滞后？ 他们在互联网上几乎没有，甚至在正常的解决方案中，你输入的滞后，玩FPS躺在身边？

你需要在你的笔记本电脑上安装一个鼠标，并在它旁边安装一个键盘，为什么不呢？

一个平板电脑，想怎么转就怎么转，既轻巧又有触感

你可能想不出一个现成的解决方案，使用rdp)

 
Aleksey Vyazmikin:

市场和它的参与者以及他们的算法随着时间的推移而变化。很奇怪，你期望一个稳定的系统被训练一次。每周或每天重新训练一次（在树上是快速的）。

welimorn:

同样的问题。我必须把商的所有图形解释放到50x50 px))做一个较小的图像是没有意义的，准确性会急剧下降。 一个较大的图像需要增加卷积层宽度和网络深度，这将大大增加学习时间。我也在攒钱买一台新机器......试图同时遏制GPU的学习。

只是我不太明白，既然你可以用1D卷积，为什么还要用图片把任务复杂化？:) 图片并没有真正为这一行增加任何信息

Fast235:

谢谢，我宁愿使用台式机也不愿在沙发上使用设备。

 
Maxim Dmitrievsky:

什么小工具，我不使用额外的键盘，一个平板电脑+一个没有罩子的鼠标来快速导航

你不需要MO，你需要人工智能来帮助)

Fast235:

你试过使用普通的笔记本电脑吗？试试吧，让我知道))

 
Maxim Dmitrievsky:

纤细的键盘+触摸，无论哪一个都会有缺陷。

