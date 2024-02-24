交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2038

Maxim Dmitrievsky:

没有什么可争论的，因为在任何正常的框架下，都是用最少的代码来做和展示的

我不在这里讨论自制模型，只讨论成熟的模型，如catbust或现代神经网络。

这种对mql神经网络的鼠标大惊小怪的讨论根本没有意义，因为世界已经远远领先，而且每年都会将差距扩大一倍。

假设你告诉我："我在tensorflow上有这样那样的模型"......我说："很好，我可以在Torch上做同样的模型5分钟并检查一下。而你告诉我，你在mql中建立了一些东西。我需要这些信息做什么？ 我应该如何重新创建它？

你为什么不承认我有一个模型，tensorfloat/torch再花 几年时间就能实现，我还能翻三倍 呢？)

来自埃德加-彼得斯的某本书，当然不是逐字逐句的--"店员/经纪人会把一张躺在某条街上的五英镑的纸币递给他，因为在他的概率理论中它不应该出现在那里......")

elibrarius:

线路越多，需要的深度就越大。
如果有千兆字节，那么就有数百万条线。在深度6，最终的表单将是全部例子/字符串数量的1/64，即如果输入的是数百万，则是数万个。

因此，CB建立合奏，即切割发生在两个方面，而切割取决于树木的数量，一般来说，他们建议最大深度为10。

dr.mr. mom:

你为什么不承认我有一个模型，再漂浮/伸展几年，我的差距是三倍，你为什么不承认呢？）

Aleksey Vyazmikin:

因此，CB建立合奏，即切割发生在两个方面，而粉化取决于树木的数量，一般来说，他们 建议最大深度为10

elibrarius:

显然，这不是为了数百万行的建议。尝试15。

这只是针对宽度和深度都非常大的样本。

Aleksey Vyazmikin:

这只是针对宽度和深度都非常大的样本。

我是说，学习很容易，但在学习中检测到的模式在对照样本中没有得到证实。

Igor Makanu:

对市场信息的分析一般没有问题......除了研究者的贪婪，他认为市场只给他提供信息，他需要处理所有的数据，也就是说，这里的任务被正式确定为寻找一个重复的模式，其他数据应该被抛弃（不使用）。

决定是可悲的--生成将通过测试和前进的TS是可能的，但要找到策略测试者 的统计数据和TS的持续时间之间的联系，或确定TS与市场环境的一致性的可能性--这就是问题所在。

也就是说，正如你所写的，问题出在未来


我认为，总的来说，我们在问题的正式化方面取得了一点进展。

原则上说，在Python中对测试统计数据进行卸载并尝试训练NS并不困难。

市场环境的确定，正如你所写的那样--只是一个交易者的决定，也就是说，我怀疑它可以被正式化或算法化或调查。

对于原子来说，有两个层面比较简单，一是无机物的原子分子，二是有机物的大分子和大量原子。在国家市场分析中，商业实体就是人。而人比原子和它们的组成部分更复杂。

 
elibrarius:
在我看来，列的数量对于深度来说并不那么重要。只有大量的行应该增加深度。但是，这些柱子可以多达一百万个。他们都将被检查，只有少数最好的将被选中。

总而言之，结果如下--总共有2棵树

公制

根据选定的方法评估预测器的重要性

附上一个C++和bin模型以及一个量化表。

在我看来，样本要么需要混合，要么这就是最大值--被测试和考试样本之间的指标差异所迷惑。

附加的文件：
Valeriy Yastremskiy:

对于原子，在两个层面上比较容易，无机物是分子原子，有机物是大分子和大量原子。

正是如此，但只要你考虑原子，只要你决定考虑晶格，"一切都结束了"--在大多数情况下，解决这个问题非常困难，我曾经读过，通过他们使用神经网络的方式--更快地获得建模过程的结果

市场也是如此，当我们看一个或两个点时，没有太多的变体--要么上升，要么下降，如果我们继续研究 "这里他们开了一个订单，这里他们关闭了它"，一切都会变得复杂））。

Valeriy Yastremskiy:

在对国家的市场分析中，商业实体就是人。而人比原子和它们的成分更复杂。肯定比有机化学更复杂。

是的，它是一个活的结构，但它有一个行为模式--让它称为模式或市场背景，而不是点。

Aleksey Vyazmikin:

这是总体结果--共有2棵树

公制

根据选定的方法估计预测因子的重要性

附上C++和bin模型，以及量化表。

在我看来，样本要么 需要洗牌，要么这就是最大值--被测试和考试样本之间的指标差异所迷惑。

在火车或试验中搅拌是可能的，但没有意义，而在火车和试验之间搅拌则没有意义。你有没有可能把它们混在一起，一些非常好的测试结果与考试。

不同的是，市场并不总是相同的，而是会发生变化。主要的是平均利润）。

