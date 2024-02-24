交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2000

Maxim Dmitrievsky:
python中没有库，所以我不明白你需要什么。

谷歌的谎言！我就知道，你的Finks ))))

===============================

当你运行pandas或任何其他库时，你不 需要 在IDE中为它准备10个带有函数的开放脚本。

 

Evgeniy Chumakov:

X[,3]等在哪里？

没有，因为不需要它们......

Evgeniy Chumakov:

我不明白X[,1]==X[,1]的意思？

它确实如此，但需要很长的时间来解释。

Evgeniy Chumakov:

你必须通过最后10个值来进行预测。

mytarmailS:

谷歌在撒谎！我就知道，Pindos ))))


当你运行pandas或任何其他圣经时，你不需要在IDE中为它准备10个带有函数的开放脚本， 这就是我需要的

这些是包装。

在文件夹中创建一个空的__init__.py文件并享受

  
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"

我看到，一般来说，如果数组[x3]>-0.03370967745，并且数组[x4]<=-0.00120967745，那么[16]等等。

 
Maxim Dmitrievsky:

这些是包装

在文件夹中创建一个空的__init__.py文件并享受

好的，我试试

 
Evgeniy Chumakov:

我看到，一般来说，如果数组[x3]>-0.03370967745，并且数组[x4]<=-0.00120967745，那么[16]等等。

我不知道mt4的语法，我不确定我是否理解你写的内容。

 
mytarmailS:

我不知道mt4的语法，我不确定我是否理解你写的内容。

比方说，如果你的数组被称为 "x"，你要预测第i个元素

那么X[,10]就是x[i-1]。

而X[,1]是x[i-10]。

并且我们预测x[i]。


这里是关于规则及其错误的统计数据

      len freq                  err                 
 [1,] "2" "0.258200032315398"   "0"                 
 [2,] "3" "0.168363225076749"   "0"                 
 [3,] "1" "0.0980772338019066"  "0"                 
 [4,] "1" "0.0929067700759412"  "0"                 
 [5,] "3" "0.0575214089513653"  "0"                 
 [6,] "4" "0.0571982549684925"  "0"                 
 [7,] "3" "0.0542898691226369"  "0"                 
 [8,] "2" "0.0525125222168363"  "0"                 
 [9,] "2" "0.0313459363386654"  "0"                 
[10,] "3" "0.0274680885441913"  "0"                 
[11,] "2" "0.025044433672645"   "0"                 
[12,] "3" "0.015026660203587"   "0"                 
[13,] "2" "0.0124414283406043"  "0"                 
[14,] "3" "0.010017773469058"   "0"                 
[15,] "5" "0.0122798513491679"  "0.0131578947368421"
[16,] "4" "0.0103409274519308"  "0.1875"            
[17,] "1" "0.0122798513491679"  "0.236842105263158" 
[18,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655"


原则上，16、17、18条规则你可以尝试忽略不计

 
mytarmailS:

比方说，如果你的数组的值被称为 "x"，并且你正在预测第i个元素

那么X[,10]就是x[i-1]

而X[,1]是x[i-10]。

而我们预测x[i]是


x[i], x[1], x[2],x[3]就是这样一个序列。

所以X[,10]更有可能是X[i+1]，如果是减去，那么就是未来。

 
Evgeniy Chumakov:


x[i], x[1], x[2],x[3]就是这样一个序列。

所以X[,10]更有可能是X[i+1]，如果是减去，那么就是未来。

啊，那就忘了我写的东西吧，在我的语言中，i+1就是未来。


所以只要看看这张照片就知道了。

