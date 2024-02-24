交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1954 1...194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961...3399 新评论 Rorschach 2020.08.03 16:57 #19531 前500名 一个有1个神经元和1个输入的网格产生。170万支。0.618次盈利交易，0.38次预期回报。如果你想检查，我将把最初的系列发给你。 Aleksei Kuznetsov 2020.08.03 16:59 #19532 Rorschach: 一个有1个神经元和1个输入的网格产生。170万支。0.618次盈利交易，0.38次预期回报。如果你想检查，我将把最初的系列发给你。 如果你想检查初始系列，请把训练区的照片发给我。我想把它们用在测试或oob图上。 Rorschach 2020.08.03 17:19 #19533 elibrarius: 训练情节的图片对任何人都不感兴趣。在测试地块或oob地块上建造。 这就是验证 Aleksei Kuznetsov 2020.08.03 17:26 #19534 Rorschach: 这就是验证 像箭一样稳定...我无法相信这一点。 [删除] 2020.08.03 17:29 #19535 Rorschach: 这是一种验证 添加传播 ) Rorschach 2020.08.03 17:35 #19536 Maxim Dmitrievsky: 添加传播 ) 这是下一步，就像价格是随机的，有一个神经元的利润。 在随机 [删除] 2020.08.03 18:00 #19537 Rorschach: 这是下一个阶段，比如价格是随机的，1个神经元上有一个利润。对随机 到目前为止，一切都很合适），但对于TS来说，传播可能是一个问题。 Rorschach 2020.08.03 18:03 #19538 Maxim Dmitrievsky: 到目前为止，一切都很合适），但价差可能由TS决定。 反正我也要把摊位加进去，我还不知道怎么做才合适，我需要一个目标，类似于人字形的东西。 [删除] 2020.08.03 18:04 #19539 Rorschach: 无论如何，我将添加一个传播，我还不知道如何正确地做，我需要一个目标，像之字形的东西。 从每个交易中减去 Aleksey Vyazmikin 2020.08.03 18:08 #19540 Rorschach: 前500名一个有1个神经元和1个输入的网格产生。170万支。0.618次盈利交易，0.38次预期回报。如果你想检查，我可以把最初的系列发给你。 "原始系列 "是一个价格还是一个样本？只要把样品寄给我就行了。 1...194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
前500名
一个有1个神经元和1个输入的网格产生。170万支。0.618次盈利交易，0.38次预期回报。如果你想检查，我将把最初的系列发给你。
训练情节的图片对任何人都不感兴趣。在测试地块或oob地块上建造。
这就是验证
添加传播 )
这是下一步，就像价格是随机的，有一个神经元的利润。
在随机
到目前为止，一切都很合适），但对于TS来说，传播可能是一个问题。
反正我也要把摊位加进去，我还不知道怎么做才合适，我需要一个目标，类似于人字形的东西。
从每个交易中减去
"原始系列 "是一个价格还是一个样本？只要把样品寄给我就行了。