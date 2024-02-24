交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1954

新评论
 

前500名


一个有1个神经元和1个输入的网格产生。170万支。0.618次盈利交易，0.38次预期回报。如果你想检查，我将把最初的系列发给你。

 
Rorschach:

一个有1个神经元和1个输入的网格产生。170万支。0.618次盈利交易，0.38次预期回报。如果你想检查，我将把最初的系列发给你。

如果你想检查初始系列，请把训练区的照片发给我。我想把它们用在测试或oob图上。
 
elibrarius:
训练情节的图片对任何人都不感兴趣。在测试地块或oob地块上建造。

这就是验证

 
Rorschach:

这就是验证

像箭一样稳定...我无法相信这一点。
[删除]  
Rorschach:

这是一种验证

添加传播 )

 
Maxim Dmitrievsky:

添加传播 )

这是下一步，就像价格是随机的，有一个神经元的利润。

在随机


[删除]  
Rorschach:

这是下一个阶段，比如价格是随机的，1个神经元上有一个利润。

对随机


到目前为止，一切都很合适），但对于TS来说，传播可能是一个问题。

 
Maxim Dmitrievsky:

到目前为止，一切都很合适），但价差可能由TS决定。

反正我也要把摊位加进去，我还不知道怎么做才合适，我需要一个目标，类似于人字形的东西。

[删除]  
Rorschach:

无论如何，我将添加一个传播，我还不知道如何正确地做，我需要一个目标，像之字形的东西。

从每个交易中减去

 
Rorschach:

前500名


一个有1个神经元和1个输入的网格产生。170万支。0.618次盈利交易，0.38次预期回报。如果你想检查，我可以把最初的系列发给你。

"原始系列 "是一个价格还是一个样本？只要把样品寄给我就行了。

1...194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961...3399
新评论