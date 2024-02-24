交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1960 1...195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967...3399 新评论 Rorschach 2020.08.05 10:00 #19591 Rorschach: 一个有1个神经元和1个输入产生的网格。170万支。0.618次盈利的交易，0.38次期望值。如果你想检查，我将给你发送原始系列。 我还没有理解它是如何工作的，但它似乎考虑到了传播。 过滤器0。盈利的交易是0.598。预期回报率为0.019。 过滤器5。盈利交易0.79。预期0.0487。 Andrey Dik 2020.08.05 11:53 #19592 Rorschach: 我是通过萨博过滤的，我不完全理解过滤器的工作原理，但它似乎考虑到了传播。过滤器0。盈利的交易是0.598。预期回报率为0.019。过滤器5。盈利交易0.79。预期0.0487。 它是什么，你能提供更多的细节吗？ Rorschach 2020.08.05 19:49 #19593 Andrey Dik: 它是什么，你能再详细说明一下吗？ 文章中的Saber使用蜱虫过滤器来减少计算量。按照我的理解，0可以消除比价差小的波动，5则是将价差扩大5个点。 在这样的数据上的网格仍然看到一个模式，虽然垫子的期望值小于传播，但网络只有1个神经元，1个输入。 一般来说，电网已经发现了一些东西，进一步调查是有意义的。我没有什么可补充的了。 Andrey Dik 2020.08.05 20:16 #19594 Rorschach: 文章中的Saber使用蜱虫过滤器来减少计算量。根据我的理解，0可以消除小于点差的波动，5可以将点差扩大5点。 在这样的数据上的网格仍然看到一个模式，虽然垫子的期望值小于传播，但网络只有1个神经元，1个输入。一般来说，电网已经发现了一些东西，进一步调查是有意义的。到目前为止，没有什么可以补充的了。 好的，谢谢 Rorschach 2020.08.07 11:58 #19595 杰里米-霍华德谈Kaggle、算法、专家 [删除] 2020.08.07 13:10 #19596 这里有一个人在NS上为一个很酷的机器人提供10万美元。让他对卡格尔进行比赛...... 但太糟糕了，他只是一个......懒惰的混蛋）。 mytarmailS 2020.08.07 14:39 #19597 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 但可惜的是，他只是一个F...L...) (笑)那是肯定的...。和一个愚蠢的f...l。 顺便说一下，有时间的模式没有通过现实的测试（）。 [删除] 2020.08.07 15:10 #19598 mytarmailS: 那是肯定的...也是一个愚蠢的F...L。顺便说一下，时间模式没有通过现实测试（）。 我也没有王牌。 Fast235 2020.08.07 15:27 #19599 马克思，这有多复杂？ Fast235 2020.08.07 16:05 #19600 也许可以试试机器学习？ 还有昂贵的我的团队？ 1...195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一个有1个神经元和1个输入产生的网格。170万支。0.618次盈利的交易，0.38次期望值。如果你想检查，我将给你发送原始系列。
我还没有理解它是如何工作的，但它似乎考虑到了传播。
过滤器0。盈利的交易是0.598。预期回报率为0.019。
过滤器5。盈利交易0.79。预期0.0487。
它是什么，你能提供更多的细节吗？
文章中的Saber使用蜱虫过滤器来减少计算量。按照我的理解，0可以消除比价差小的波动，5则是将价差扩大5个点。
在这样的数据上的网格仍然看到一个模式，虽然垫子的期望值小于传播，但网络只有1个神经元，1个输入。
一般来说，电网已经发现了一些东西，进一步调查是有意义的。我没有什么可补充的了。
好的，谢谢
