交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1960

新评论
 
Rorschach:

一个有1个神经元和1个输入产生的网格。170万支。0.618次盈利的交易，0.38次期望值。如果你想检查，我将给你发送原始系列。

我还没有理解它是如何工作的，但它似乎考虑到了传播。

过滤器0。盈利的交易是0.598。预期回报率为0.019。

过滤器5。盈利交易0.79。预期0.0487。


 
Rorschach:

我是通过萨博过滤的，我不完全理解过滤器的工作原理，但它似乎考虑到了传播。

过滤器0。盈利的交易是0.598。预期回报率为0.019。

过滤器5。盈利交易0.79。预期0.0487。


它是什么，你能提供更多的细节吗？

 
Andrey Dik:

它是什么，你能再详细说明一下吗？

文章中的Saber使用蜱虫过滤器来减少计算量。按照我的理解，0可以消除比价差小的波动，5则是将价差扩大5个点。

在这样的数据上的网格仍然看到一个模式，虽然垫子的期望值小于传播，但网络只有1个神经元，1个输入。

一般来说，电网已经发现了一些东西，进一步调查是有意义的。我没有什么可补充的了。

 
Rorschach:

文章中的Saber使用蜱虫过滤器来减少计算量。根据我的理解，0可以消除小于点差的波动，5可以将点差扩大5点。

在这样的数据上的网格仍然看到一个模式，虽然垫子的期望值小于传播，但网络只有1个神经元，1个输入。

一般来说，电网已经发现了一些东西，进一步调查是有意义的。到目前为止，没有什么可以补充的了。

好的，谢谢

[删除]  

这里有一个人在NS上为一个很酷的机器人提供10万美元。让他对卡格尔进行比赛......

但太糟糕了，他只是一个......懒惰的混蛋）。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

但可惜的是，他只是一个F...L...)

(笑)那是肯定的...。和一个愚蠢的f...l。


顺便说一下，有时间的模式没有通过现实的测试（）。

[删除]  
mytarmailS:

那是肯定的...也是一个愚蠢的F...L。


顺便说一下，时间模式没有通过现实测试（）。

我也没有王牌。

 
马克思，这有多复杂？
 
也许可以试试机器学习？ 还有昂贵的我的团队？
1...195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967...3399
新评论