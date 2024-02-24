交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1946

Retrog Konow:

你的同志们不知道这个词的含义。你现在是这里最聪明的人）。

你还没有离开过这里，是吗？

 
标签 Konow:

看看我是如何知道如何用MQL编程的。

Woooooow, coolaaaasn ....

现在让我看看你是如何训练网的。

 
Evgeny Dyuka:
你说的 "投入 "是什么意思？

你给网子喂什么。

 
Maxim Dmitrievsky:

你已经离开这里了吗？

不，我在这里很开心））。

 
mytarmailS:

Woooooow, coolaaaasn ....

现在让我看看你是如何训练网的。

所以这就是我参加支部活动的原因--学习））。

 
所以这就是我在这个主题中的目的--学习。)

几个月的反思？去吃你的白菜汤吧，你妈妈已经做了......。

 
Mihail Marchukajtes:
嗯，这有点像把他的布谷鸟扯下来.....，如果我理解得没错的话......:-)

这里有一种共同的联想语言。)))你想让我向你解释什么？上帝不允许我说一个聪明的词，而你的想法会走向另一个方向）。

 
Rorschach:

你给网子喂什么。

我想不出什么有效的办法，起初我只是想看看什么能更好地影响结果，但后来我放弃了，这太乏味了。TensorBoard 似乎能够提供帮助。还没有想好，如果你进入了，让我知道怎么做，如果你设置了它。
Maxim Dmitrievsky:

上面的一切也都是重新链接的

在这里，在第二行，In不仅改变了In，也改变了Out。

如果可能的话，你应该避免这样的赋值，以避免当一个变量的变化意味着另一个变量的变化时产生混乱。

每个人都在骂C++的引用，但Python决定更进一步，把它们塞进所有地方。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

学习tsmp

有趣的东西，隐马尔科夫模型中的某种状态识别

我不知道如何使用它，但我会记住它的...

功能

find_snippet()

https://sites.google.com/site/snippetfinderinfo/

