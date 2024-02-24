交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1908 1...190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.07.23 11:30 #19071 Rorschach: 我的结果详见这里。为了验证，我将原始行数乘以-1 伙计们，来吧，既然话题开始了，就对彼此有一些尊重。在这里，你给我发了一个带输入的文件和另一个带目标的文件，请问，它应该如何直接粘在数据上还是粘在后面？并在第一行带上输入数据的签名，最后一列为目标，第一行可能是行号或不。我花了更多时间把文件变成正确的形式。 说实话，这是我第一次看到这样的结果。VTRIT有0个有用的输入，我想这与宏本身有关，因为你的目标没有被混杂。但事实上，对目标没有任何有用的数据。 我在优化器中从底部运行了它。它能够从4个输入到8个，但学习曲线的质量很差。 这是它能够达到的最大限度，以这种质量获得模型是不可能的。保存模型开始时有超过85%的通用性，你有如你看到的63.51，我不认为它会更高。试着像我上面提到的那样组装文件，但要确保你洗行，使目标函数交替出现，也许VTRIT能够处理它。 Rorschach 2020.07.23 11:42 #19072 Mihail Marchukajtes: 伙计们，来吧，既然是这个话题，就互相尊重一下吧。在这里，你给我发了一个带输入的文件和另一个带目标的文件，请问，我应该如何直接或反过来把它贴到数据上？并在第一行带上输入数据的签名，最后一列为目标，第一行可能是行号或不。我花了更多时间把文件变成正确的形式。说实话，这是我第一次看到这样的结果。VTRIT有0个有用的输入，我想这与宏本身有关，因为你的目标没有被混杂。但事实上，对目标没有任何有用的数据。我在优化器中从底部运行了它。它能够从4个输入到8个，但学习曲线的质量很差。这是它能够达到的最大限度，以这种质量获得模型是不可能的。保存模型开始时有超过85%的通用性，你有如你看到的63.51，我不认为它会更高。试着按我上面指出的方法组装文件，但要确保洗行，使目标函数交替出现，也许VTRIT能够处理它。 好吧，我知道了。 一般来说，所有的输入都应该是有用的，随着我把输入的数量减少到80个，结果变得更糟糕。这是一个真正的系统，可能它使用了挥手，人字形，我不知道，我也不知道他们的时期是什么。网络全部自行恢复。如果你有谷歌驱动器，我可以上传我的变体来玩。 是否有任何兴趣？要混合的例子将不得不进行修补。 Mihail Marchukajtes 2020.07.23 11:46 #19073 Rorschach: 好的，我会记住的。 一般来说，所有的输入都应该是有用的，我发现当我把输入的数量减少到80个时，结果会变得更糟糕。这是一个真正的系统，也许它使用的是挥舞，之字形，我不知道他们的时期是什么也不知道。网络会自行恢复。如果你有谷歌驱动器，我可以上传我的变体来玩。是否有任何兴趣？要混合的例子将不得不进行修补。 嗯，首先有很多滞后，可以用肉眼看到。准备好文件，我将运行它.... Valeriy Yastremskiy 2020.07.23 11:47 #19074 Aleksey Nikolayev: 似乎与你的forexprostools相同，取自investingcom widget。 是的，错了）显然，这都是解析中的小故障，或者是在读取的数据上的故障。 正常化不可能是方便的。好在我们在终端需要存档的新闻数据，有定期下载它们的能力，并有服务来 处理它们。我不认为没有档案）但根据创作者的意见，除非用户说他们想要，否则它不会开始工作，即使开始工作，也会先在付费版本中）。 Rorschach 2020.07.23 11:53 #19075 Mihail Marchukajtes: 首先，有很多的滞后，你可以用肉眼看到。准备好文件，我将运行它.... 网格没有内存，所以你需要输入滞后。 附加的文件： data.csv 262 kb Mihail Marchukajtes 2020.07.23 12:14 #19076 Rorschach: 网格没有记忆，所以你必须为滞后提供支持。 根据VTRIT的说法，所有的投入都与目标无关，唉。这个问题已经结束。 Rorschach 2020.07.23 12:21 #19077 Mihail Marchukajtes: 根据VTRIT，没有一个输入是与目标相关的，唉。这个问题已经结束。 他可以使用所有的输入，少于100个输入是不可接受的。 在50个输入的情况下，最佳误差是0.5 Mihail Marchukajtes 2020.07.23 12:33 #19078 Rorschach: 而且它可以使用所有的输入，不可能少于100个输入。有了50个输入，最好的是50%。 据我所知，在其操作过程中，它逐一查看每一个与目标有关的水平的形成，每一个柱子都被分配一个系数。从本质上讲，它是将条形图相对于目标进行比较，在你的案例中，没有一条条形图可以越过统一性以上的阈值，所有的条形图都显示为假的。我目前正在写一篇关于预处理这个的文章，里面有很多有趣的东西。其中一条规则说，一个栏目必须与目标相关，而不是与其他栏目相关，而在你的案例中，它们之间似乎有很高的相关性，因此变得毫无用处。等到我检查别的东西时.... Rorschach 2020.07.23 12:43 #19079 Mihail Marchukajtes: 据我所知，在其操作过程中，它单独查看每一个与目标有关的水平的形成，每一个酒吧都被分配一个系数。从本质上讲，它是将条形图相对于目标进行比较，在你的案例中，没有一条条形图可以越过统一性以上的阈值，所有条形图都显示错误。我目前正在写一篇关于预处理这个的文章，里面有很多有趣的东西。其中一条规则说，一个栏目必须与目标相关，而不是与其他栏目相关，在你的案例中，它们之间似乎有很高的相关性，因此变得毫无用处。等到我检查别的东西时.... 这并不完全是标准。通常情况下，你采取某种振荡器并将其送入网络。这些指标使用一些过去的条形图进行计算，这取决于它们的时期。在我的案例中，网络首先读取这些指标，然后用它们来给出答案，所以它需要知道过去的价格值。 Mihail Marchukajtes 2020.07.23 12:56 #19080 Rorschach: 这在这里不太标准。通常他们采取某种振荡器并将其送入网络。这些指标使用一些过去的条形图进行计算，这取决于它们的时期。在我的案例中，网络首先读取这些指标，然后用它们来给我一个答案，所以它需要知道过去的价格值。 我有一个乱七八糟的文件，里面有7700条，我采取了24个联盟，所以不要继续下去，而是看这里。这是你的文件 而这里是我的。 有什么区别????我不会让你有悬念。在主成分分析中，当每一列都是自己的坐标系时，重要的是它们可以被聚类，以便不同列的点可以被绘制在同一坐标系上。解释很简单。垂直和水平矢量越多，就越酷。在你的情况下，它是一个钝化的均匀 斑点。 1...190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的结果详见这里。为了验证，我将原始行数乘以-1
伙计们，来吧，既然话题开始了，就对彼此有一些尊重。在这里，你给我发了一个带输入的文件和另一个带目标的文件，请问，它应该如何直接粘在数据上还是粘在后面？并在第一行带上输入数据的签名，最后一列为目标，第一行可能是行号或不。我花了更多时间把文件变成正确的形式。
说实话，这是我第一次看到这样的结果。VTRIT有0个有用的输入，我想这与宏本身有关，因为你的目标没有被混杂。但事实上，对目标没有任何有用的数据。
我在优化器中从底部运行了它。它能够从4个输入到8个，但学习曲线的质量很差。
这是它能够达到的最大限度，以这种质量获得模型是不可能的。保存模型开始时有超过85%的通用性，你有如你看到的63.51，我不认为它会更高。试着像我上面提到的那样组装文件，但要确保你洗行，使目标函数交替出现，也许VTRIT能够处理它。
伙计们，来吧，既然是这个话题，就互相尊重一下吧。在这里，你给我发了一个带输入的文件和另一个带目标的文件，请问，我应该如何直接或反过来把它贴到数据上？并在第一行带上输入数据的签名，最后一列为目标，第一行可能是行号或不。我花了更多时间把文件变成正确的形式。
说实话，这是我第一次看到这样的结果。VTRIT有0个有用的输入，我想这与宏本身有关，因为你的目标没有被混杂。但事实上，对目标没有任何有用的数据。
我在优化器中从底部运行了它。它能够从4个输入到8个，但学习曲线的质量很差。
这是它能够达到的最大限度，以这种质量获得模型是不可能的。保存模型开始时有超过85%的通用性，你有如你看到的63.51，我不认为它会更高。试着按我上面指出的方法组装文件，但要确保洗行，使目标函数交替出现，也许VTRIT能够处理它。
好吧，我知道了。
一般来说，所有的输入都应该是有用的，随着我把输入的数量减少到80个，结果变得更糟糕。这是一个真正的系统，可能它使用了挥手，人字形，我不知道，我也不知道他们的时期是什么。网络全部自行恢复。如果你有谷歌驱动器，我可以上传我的变体来玩。
是否有任何兴趣？要混合的例子将不得不进行修补。
好的，我会记住的。
一般来说，所有的输入都应该是有用的，我发现当我把输入的数量减少到80个时，结果会变得更糟糕。这是一个真正的系统，也许它使用的是挥舞，之字形，我不知道他们的时期是什么也不知道。网络会自行恢复。如果你有谷歌驱动器，我可以上传我的变体来玩。
是否有任何兴趣？要混合的例子将不得不进行修补。
似乎与你的forexprostools相同，取自investingcom widget。
是的，错了）显然，这都是解析中的小故障，或者是在读取的数据上的故障。
正常化不可能是方便的。好在我们在终端需要存档的新闻数据，有定期下载它们的能力，并有服务来 处理它们。我不认为没有档案）但根据创作者的意见，除非用户说他们想要，否则它不会开始工作，即使开始工作，也会先在付费版本中）。
首先，有很多的滞后，你可以用肉眼看到。准备好文件，我将运行它....
网格没有内存，所以你需要输入滞后。
网格没有记忆，所以你必须为滞后提供支持。
根据VTRIT，没有一个输入是与目标相关的，唉。这个问题已经结束。
他可以使用所有的输入，少于100个输入是不可接受的。
在50个输入的情况下，最佳误差是0.5
而且它可以使用所有的输入，不可能少于100个输入。
有了50个输入，最好的是50%。
据我所知，在其操作过程中，它单独查看每一个与目标有关的水平的形成，每一个酒吧都被分配一个系数。从本质上讲，它是将条形图相对于目标进行比较，在你的案例中，没有一条条形图可以越过统一性以上的阈值，所有条形图都显示错误。我目前正在写一篇关于预处理这个的文章，里面有很多有趣的东西。其中一条规则说，一个栏目必须与目标相关，而不是与其他栏目相关，在你的案例中，它们之间似乎有很高的相关性，因此变得毫无用处。等到我检查别的东西时....
这并不完全是标准。通常情况下，你采取某种振荡器并将其送入网络。这些指标使用一些过去的条形图进行计算，这取决于它们的时期。在我的案例中，网络首先读取这些指标，然后用它们来给出答案，所以它需要知道过去的价格值。
这在这里不太标准。通常他们采取某种振荡器并将其送入网络。这些指标使用一些过去的条形图进行计算，这取决于它们的时期。在我的案例中，网络首先读取这些指标，然后用它们来给我一个答案，所以它需要知道过去的价格值。
我有一个乱七八糟的文件，里面有7700条，我采取了24个联盟，所以不要继续下去，而是看这里。这是你的文件
而这里是我的。
有什么区别????我不会让你有悬念。在主成分分析中，当每一列都是自己的坐标系时，重要的是它们可以被聚类，以便不同列的点可以被绘制在同一坐标系上。解释很简单。垂直和水平矢量越多，就越酷。在你的情况下，它是一个钝化的均匀 斑点。