这是其中之一。只有12个文件夹，而不是24个。我有错误>> print(train_score, " ", tst_score)1.0 0.5454545454545454 这是对马克西姆这个主题的扫盲，纯粹是肩上的责任。你刚才发给我的文件总共有12个条目。要从顶部开始，我需要有20-24个动作，然后我可以从11个输入开始（对于我的能力来说，这是最大的），然后去他们减少输入的数量并浏览它们。当我 从上到下进行优化 时，首先进行十次单人跑步，这样做是为了选择最好的跑步，并从它开始正常训练。如果我没有足够的条目，那么我通常从最底层的5个条目开始，并试图建立条目的数量，并选择前十次运行中最差的版本，以便在训练中推迟在最大的超标区域开始。在第一种情况下，我正在猛烈地节省我的资源。在第二种情况下，我选择最差的选项，并尽可能地去研究所有可能的变体。 你所得到的这种数据是胡说八道。看看我得到了什么，我相信这些结果，我只是不相信你的投入，这是对未来的窥视。马克西姆，你为什么不为这样做感到羞耻呢？ 孩子们在看着我们，你想给他们看照片，却不知道为什么没有反馈？ 让我们现在就给你，我将给你发送模型和文件培训，你知道什么输入数字对应于你的指定，但如果你不显示模型工作的反馈循环，我不会为你做那么多。每个人都想知道它是如何工作的。因此，Shaitan机器并不是免费工作的。 只是一个基本的代码提取 vv0[q]=0;//12 вместо нулей подай значения своих входов vv1[q]=0;//10 vv2[q]=0;//8 vv3[q]=0;//2 double Ress1=getBinaryClassificator1(vv0[q],vv1[q],vv2[q],vv3[q]); //Вызов результатов полиномов double Ress11=getBinaryClassificator2(vv0[q],vv1[q],vv2[q],vv3[q]); double getBinaryClassificator1(double v0, double v1, double v2, double v3) { double x0 = 2.0 * (v0 + 0.00352160000000379) / 0.0060209999999973896 - 1.0; double x1 = 2.0 * (v1 + 0.00321680000000524) / 0.006628599999996879 - 1.0; double x2 = 2.0 * (v2 + 0.00257640000000836) / 0.00577599999999978 - 1.0; double x3 = 2.0 * (v3 + 0.00197520000000417) / 0.00414859999999794 - 1.0; double decision = 0.6226912928759895 * x0 -0.013192612137203167 * x0 * x1 + 0.9920844327176781 * x2 + 1.3060686015831136 * x0 * x2 -3.5395778364116093 * x1 * x2 -1.1394019349164468 * x3 + 2.5659630606860158 * x0 * x3 + 0.5395778364116095 * x1 * x3 + 0.31090589270008795 * sigmoid(x0) + 0.009674582233948988 * sigmoid(x1) -0.0839929639401935 * sigmoid(x0 + x1) + 0.012313104661389622 * sigmoid(x2) + 0.30474934036939316 * sigmoid(x0 + x2) -0.5958663148636764 * sigmoid(x1 + x2) + 0.002638522427440633 * sigmoid(x0 + x1 + x2) -0.05013192612137203 * sigmoid(x3) + 0.014951627088830254 * sigmoid(x0 + x3) -0.13412489006156553 * sigmoid(x1 + x3) -0.006596306068601583 * sigmoid(x0 + x1 + x3) + 0.04397537379067722 * sigmoid(x2 + x3) + 0.1363236587510994 * sigmoid(x0 + x2 + x3) + 0.6952506596306068 * sigmoid(x1 + x2 + x3) -0.29331574318381703 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3) + 1.0738786279683377 * sigmoid(1.0 + x0) -1.073438874230431 * sigmoid(1.0 + x1) -0.4256816182937555 * sigmoid(1.0 + x0 + x1) + 1.0708003518029903 * sigmoid(1.0 + x2) + 0.9656992084432717 * sigmoid(1.0 + x1 + x2) -3.1314863676341247 * sigmoid(1.0 + x3) -0.8500439753737907 * sigmoid(1.0 + x0 + x3) + 1.0281442392260334 * sigmoid(1.0 + x1 + x3) + 0.8544415127528584 * sigmoid(1.0 + x0 + x1 + x3) -0.21328056288478453 * sigmoid(1.0 + x0 + x1 + x2 + x3); return decision; } double sigmoid(double x) { if (MathAbs(x) < 1.0) { return 2.0 * signum(x) - x; } return signum(x); } double getBinaryClassificator2(double v0, double v1, double v2, double v3) { double x0 = 2.0 * (v0 + 0.00518320000001116) / 0.00871940000000327 - 1.0; double x1 = 2.0 * (v1 + 0.00542880000001134) / 0.01145720000000306 - 1.0; double x2 = 2.0 * (v2 + 0.00578500000001125) / 0.00872540000000166 - 1.0; double x3 = 2.0 * (v3 + 0.00496500000001143) / 0.00698900000000191 - 1.0; double decision = -0.17965023847376788 * x0 + 1.7416534181240064 * x1 + 0.5389507154213037 * x0 * x1 + 0.5023847376788553 * x2 -0.16653418124006358 * x1 * x2 -0.06836248012718601 * x3 -0.8191573926868044 * x1 * x3 -0.029809220985691574 * sigmoid(x0) -0.009141494435612083 * sigmoid(x1) + 0.00794912559618442 * sigmoid(x0 + x1) + 1.7150238473767885 * sigmoid(x2) -1.2686804451510334 * sigmoid(x0 + x2) + 0.051271860095389504 * sigmoid(x1 + x2) + 0.05405405405405406 * sigmoid(x0 + x1 + x2) -1.095389507154213 * sigmoid(x3) -0.2444356120826709 * sigmoid(x0 + x3) + 0.34737678855325915 * sigmoid(x1 + x3) + 0.9264705882352942 * sigmoid(x0 + x1 + x3) + 0.16176470588235295 * sigmoid(x2 + x3) -0.7682829888712241 * sigmoid(x0 + x2 + x3) -0.16335453100158984 * sigmoid(x1 + x2 + x3) + 0.7551669316375199 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3) -2.048489666136725 * sigmoid(1.0 + x0) -0.31756756756756754 * sigmoid(1.0 + x1) -0.08982511923688394 * sigmoid(1.0 + x0 + x1) + 1.4666136724960255 * sigmoid(1.0 + x1 + x2); return decision; } double signum(double x) { if (x == 0.0) { return 0.0; } if (x > 0.0) { return 1.0; } return -1.0; } 从所附文件中，我根据我的标记确定了输入的数字。我正在等待OMF测试的结果。 附加的文件： Si_Splice_10.txt 102 kb a5l3e5x 2020.07.23 06:45 #19063 请告诉我如何找到一个有最大利润的订单（mql4）。 非常感谢你。 Mihail Marchukajtes 2020.07.23 06:54 #19064 a5l3e5x: 请告诉我如何找到一个有最大利润的订单（mql4）。非常感谢你。 我的朋友，没有人使用MT4，一个订单有一个利润参数。我们应该尝试所有的订单来读取这个参数并选择最大的一个。就是这样...一言以蔽之... Rorschach 2020.07.23 08:23 #19065 Mihail Marchukajtes: 对这项挑战感兴趣吗？ 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 交易中的机器学习：理论、实践、交易及其他 Rorschach, 2020.07.14 19:21 谁想练习？进入榜首，第三名退出。2和4是测试。一些澄清，1个图表增量，3个图表信号，以购买一些 "经典 "系统。顺便问一下，NS是否能够模拟ligic并带有内存指示器，类似于人字形和最大/最小指示器的东西？ Mihail Marchukajtes 2020.07.23 08:27 #19066 Rorschach: 这样的任务有意思吗？ 我想是的，但你是说我应该根据图片输入数字吗？ Rorschach 2020.07.23 08:28 #19067 Mihail Marchukajtes: 好的，但你是要我从图片中输入数字吗？ 那我就准备数据，350个例子，100个输入就可以了？ Mihail Marchukajtes 2020.07.23 08:41 #19068 Rorschach: 那我就准备数据，350个例子，100个输入就可以了？ 是的，一般来说，这很酷，但我坚持认为，输入应该是三倍的例子，这样算法才有东西可以选择。我想我还要做一个视频，写起来就太长了。有一个方形矩阵理论，我从这个理论中得出了这个结论......准备一个样品... Mihail Marchukajtes 2020.07.23 08:48 #19069 大家看看吧，不是为了做广告。我去参加了他们的一个开放日，并认为我应该停止自学，以防万一我没有弄好。我想得到他们知识的正式确认，可以说是。就在前几天，我读到了埃隆-马斯克和他的Neurolink，该项目将在8月提出。而这里仿佛来了一封信，所以我不明白如何下载的内容，所以看了图片。 总的来说，这个话题很有意思，所以我们能不能偷偷地在那里聚在一起，谈一谈要点？你怎么说？ Rorschach 2020.07.23 09:32 #19070 Mihail Marchukajtes: 是的，这很酷，但我认为应该有三倍的例子，以便算法有很多选择。我觉得我应该再录一段视频，写起来就太长了。有一个方形矩阵理论，我从这个理论中得出了这个结论......准备一个样品... 我的结果详见这里。为了验证，我把原始系列乘以-1 附加的文件： Files.zip 4 kb 1...190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是其中之一。只有12个文件夹，而不是24个。
我有错误
>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.5454545454545454
这是对马克西姆这个主题的扫盲，纯粹是肩上的责任。你刚才发给我的文件总共有12个条目。要从顶部开始，我需要有20-24个动作，然后我可以从11个输入开始（对于我的能力来说，这是最大的），然后去他们减少输入的数量并浏览它们。当我 从上到下进行优化 时，首先进行十次单人跑步，这样做是为了选择最好的跑步，并从它开始正常训练。如果我没有足够的条目，那么我通常从最底层的5个条目开始，并试图建立条目的数量，并选择前十次运行中最差的版本，以便在训练中推迟在最大的超标区域开始。在第一种情况下，我正在猛烈地节省我的资源。在第二种情况下，我选择最差的选项，并尽可能地去研究所有可能的变体。
你所得到的这种数据是胡说八道。看看我得到了什么，我相信这些结果，我只是不相信你的投入，这是对未来的窥视。马克西姆，你为什么不为这样做感到羞耻呢？ 孩子们在看着我们，你想给他们看照片，却不知道为什么没有反馈？
让我们现在就给你，我将给你发送模型和文件培训，你知道什么输入数字对应于你的指定，但如果你不显示模型工作的反馈循环，我不会为你做那么多。每个人都想知道它是如何工作的。因此，Shaitan机器并不是免费工作的。
只是一个基本的代码提取
从所附文件中，我根据我的标记确定了输入的数字。我正在等待OMF测试的结果。
那么，此外，该模型估计。
预测器表示文件中的列数
258个矢量的总数。我去掉了0类，把2类重命名为0，因为它们与1类在数量上是平衡的，19.60是二次误差，或者说是直线和二次之间的差异，它应该趋于零，79.141是一般概括能力，当你到了100时，误差之间的差异就会减少，69.767是spicification。总的控制情节是75，一般普遍性是70。答案是不知道，我们得到了总样本中的77个向量，而对照组有17个。
事实上，我在训练中得到的结果更差，但在控制部分，它们要高得多。此外，这不是像你这样的测试部分，而是一个控制部分，也就是网友根本没有看到的部分。测试的时候，它在训练的时候进行训练，以便在测试的时候工作得很好，也就是说，在训练的时候，网络可能会看到测试部分。测试的那个没有。问题????
请告诉我如何找到一个有最大利润的订单（mql4）。
非常感谢你。
对这项挑战感兴趣吗？
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
交易中的机器学习：理论、实践、交易及其他
Rorschach, 2020.07.14 19:21
谁想练习？进入榜首，第三名退出。2和4是测试。一些澄清，1个图表增量，3个图表信号，以购买一些 "经典 "系统。顺便问一下，NS是否能够模拟ligic并带有内存指示器，类似于人字形和最大/最小指示器的东西？
这样的任务有意思吗？
好的，但你是要我从图片中输入数字吗？
那我就准备数据，350个例子，100个输入就可以了？
那我就准备数据，350个例子，100个输入就可以了？
大家看看吧，不是为了做广告。我去参加了他们的一个开放日，并认为我应该停止自学，以防万一我没有弄好。我想得到他们知识的正式确认，可以说是。就在前几天，我读到了埃隆-马斯克和他的Neurolink，该项目将在8月提出。而这里仿佛来了一封信，所以我不明白如何下载的内容，所以看了图片。
总的来说，这个话题很有意思，所以我们能不能偷偷地在那里聚在一起，谈一谈要点？你怎么说？
是的，这很酷，但我认为应该有三倍的例子，以便算法有很多选择。我觉得我应该再录一段视频，写起来就太长了。有一个方形矩阵理论，我从这个理论中得出了这个结论......准备一个样品...
我的结果详见这里。为了验证，我把原始系列乘以-1