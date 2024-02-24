交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1904

Maxim Dmitrievsky:

在这里，有一些乐趣。

简单树上的错误

1.0 0.8648648648648649

你可以做得更好，做得好

嘿，这很酷，你能让集群只有两个0和1吗？你能做到这一点吗？

或者说，告诉我哪个集群负责飞翔，我就把它拆了......我猜是0？

我不知道，它是自动的。

我必须写一个新的。

如果你只留下2个，这个模型会更愚蠢。但我不需要，只是扔给你去玩

 
删除了0类，在VTRITE中运行该文件。令人惊讶的是马克西姆，但所有的输入都进入了训练文件。仿佛没有人偷看过投入。不可能那么美好，除非你倾倒了一个肮脏的文件，并且已经把它清理干净了。非常令人惊讶 :-(
删除了0类，在VTRITE中运行文件。令人惊讶的是马克西姆，但所有的输入都进入了训练文件。仿佛没有人偷看过投入。不可能那么美好，除非你倾倒了一个肮脏的文件，并且已经把它清理干净了。非常令人惊讶 :-(

它是一样的，但它不是输入，它是集群数字，你必须做后期处理）)

这玩意把准备好的机器人直接发送到终端文件夹，我只需按下编译按钮，就可以继续在测试器中运行它。）

 
Maxim Dmitrievsky:

它是一样的，但它不是输入，而是集群数字，然后你必须对其进行后处理）)

我按下编译按钮并在测试器中运行它 )

让我们再试一次。第一行是你的输入名称，对吗？

如果你那里有几个相同的，你将如何区分它们？

我最后把它们从1到24编号，并增加了目标。

什么投入？24个标志和一个目标 "集群"。

 
我很确定你在100%地窥视未来。从优化器的行为来看，它在1个纪元内的单次通过中显示了90%。你怎么解释呢？
 
哪些输入？24个特征和一个目标 "集群

第一行是功能的名称，对吗？
 

通过数+直接估计函数和双曲线函数的差值（应该是递减的）+一般通用性+最后的最高通用性（技术上的废话纯粹是为了自己）。

马克斯，你真的是在激怒别人，但最重要的是你在激怒你自己。记住在市场上，最主要的是不要欺骗自己......。

我相信你对未来有100%的窥视。从优化器的行为来看，它显示在1个历时中的单次通过率为90%。你怎么解释呢？

因为这是通过聚类准备的数据......那里的一切都已经很好。

