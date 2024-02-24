交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1904 1...189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.07.22 23:01 #19031 Maxim Dmitrievsky: 在这里，有一些乐趣。简单树上的错误1.0 0.8648648648648649你可以做得更好，做得好 嘿，这很酷，你能让集群只有两个0和1吗？你能做到这一点吗？ 或者说，告诉我哪个集群负责飞翔，我就把它拆了......我猜是0？ [删除] 2020.07.22 23:22 #19032 Mihail Marchukajtes: 听着，如果只有两个0和1的群组，是不是很酷？你能做到这一点吗？或者说，告诉我是哪个群组负责吹笛子，我就把它拆了......我认为是0？ 我不知道，它是自动的。 我必须写一个新的。 如果你只留下2个，这个模型会更愚蠢。但我不需要，只是扔给你去玩 Mihail Marchukajtes 2020.07.22 23:24 #19033 Maxim Dmitrievsky: 我不知道，它是自动的。你必须写一个新的。如果你只留下2个，就会使模型更加停滞。但在一般情况下，我不需要，只是扔给你去玩。 删除了0类，在VTRITE中运行该文件。令人惊讶的是马克西姆，但所有的输入都进入了训练文件。仿佛没有人偷看过投入。不可能那么美好，除非你倾倒了一个肮脏的文件，并且已经把它清理干净了。非常令人惊讶 :-( [删除] 2020.07.22 23:26 #19034 Mihail Marchukajtes: 删除了0类，在VTRITE中运行文件。令人惊讶的是马克西姆，但所有的输入都进入了训练文件。仿佛没有人偷看过投入。不可能那么美好，除非你倾倒了一个肮脏的文件，并且已经把它清理干净了。非常令人惊讶 :-( 它是一样的，但它不是输入，它是集群数字，你必须做后期处理）) 这玩意把准备好的机器人直接发送到终端文件夹，我只需按下编译按钮，就可以继续在测试器中运行它。） Mihail Marchukajtes 2020.07.22 23:37 #19035 Maxim Dmitrievsky: 它是一样的，但它不是输入，而是集群数字，然后你必须对其进行后处理）)我按下编译按钮并在测试器中运行它 ) 让我们再试一次。第一行是你的输入名称，对吗？ 如果你那里有几个相同的，你将如何区分它们？ 我最后把它们从1到24编号，并增加了目标。 [删除] 2020.07.22 23:38 #19036 Mihail Marchukajtes: 让我们再看一遍。你的第一行是输入的名称，对吗？如果你那里有几个相同的，你将如何区分它们？我最后把它们的编号从1到24+增加了目标。 什么投入？24个标志和一个目标 "集群"。 Mihail Marchukajtes 2020.07.22 23:38 #19037 我很确定你在100%地窥视未来。从优化器的行为来看，它在1个纪元内的单次通过中显示了90%。你怎么解释呢？ Mihail Marchukajtes 2020.07.22 23:39 #19038 Maxim Dmitrievsky: 哪些输入？24个特征和一个目标 "集群 第一行是功能的名称，对吗？ Mihail Marchukajtes 2020.07.22 23:44 #19039 通过数+直接估计函数和双曲线函数的差值（应该是递减的）+一般通用性+最后的最高通用性（技术上的废话纯粹是为了自己）。 马克斯，你真的是在激怒别人，但最重要的是你在激怒你自己。记住在市场上，最主要的是不要欺骗自己......。 [删除] 2020.07.22 23:45 #19040 Mihail Marchukajtes: 我相信你对未来有100%的窥视。从优化器的行为来看，它显示在1个历时中的单次通过率为90%。你怎么解释呢？ 因为这是通过聚类准备的数据......那里的一切都已经很好。 1...189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嘿，这很酷，你能让集群只有两个0和1吗？你能做到这一点吗？
或者说，告诉我哪个集群负责飞翔，我就把它拆了......我猜是0？
我不知道，它是自动的。
我必须写一个新的。
如果你只留下2个，这个模型会更愚蠢。但我不需要，只是扔给你去玩
删除了0类，在VTRITE中运行文件。令人惊讶的是马克西姆，但所有的输入都进入了训练文件。仿佛没有人偷看过投入。不可能那么美好，除非你倾倒了一个肮脏的文件，并且已经把它清理干净了。非常令人惊讶 :-(
它是一样的，但它不是输入，它是集群数字，你必须做后期处理）)
这玩意把准备好的机器人直接发送到终端文件夹，我只需按下编译按钮，就可以继续在测试器中运行它。）
什么投入？24个标志和一个目标 "集群"。
通过数+直接估计函数和双曲线函数的差值（应该是递减的）+一般通用性+最后的最高通用性（技术上的废话纯粹是为了自己）。
马克斯，你真的是在激怒别人，但最重要的是你在激怒你自己。记住在市场上，最主要的是不要欺骗自己......。
我相信你对未来有100%的窥视。从优化器的行为来看，它显示在1个历时中的单次通过率为90%。你怎么解释呢？
因为这是通过聚类准备的数据......那里的一切都已经很好。